羊毛（ウール）断熱材市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、トレンド、見通し（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年12月に調査レポート「羊毛（ウール）断熱材市場：製品タイプ別（羊毛断熱材、鉱物系断熱材［グラスウール、ロックウール］）、形態別（バット・ブランケット、吹込み、硬質ボード、スプレーフォーム）、用途別（断熱、遮音、防火、防湿バリア）、最終用途別（住宅、商業、産業、その他）- グローバル市場分析、トレンド、機会および予測（2025年～2035年）」を発行したと発表した。同レポートは羊毛断熱材市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、羊毛断熱材市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
羊毛（ウール）断熱材市場の概要
羊毛断熱材は、主に羊毛繊維から作られる天然で持続可能な建築用断熱材である。優れた断熱性および遮音性を有し、室内温度の調整を助けるとともに、エネルギー消費の削減に寄与する点で高く評価されている。羊毛断熱材は性能を損なうことなく水分を吸放出することができ、湿度の制御や結露・カビの発生防止に貢献する。天然の通気性を備え、無毒で取り扱いが安全であるため、住宅および商業施設の双方に適している。さらに、羊毛断熱材は耐久性が高く、発火温度が高いことから耐火性を有し、再生可能で生分解性があり、製造時のエネルギー投入量も比較的低いことから、環境に優しい材料である。
Surveyreportsの専門家による羊毛断熱材市場調査の分析によれば、同市場の規模は2025年に34億米ドルを創出したことが確認されている。さらに、羊毛断熱材市場は2035年末までに52億米ドルに達する収益を見込まれている。羊毛断熱材市場は、2025年から2035年の予測期間において、約4.5％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されているのである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な羊毛（ウール）断熱材市場分析によれば、環境配慮型建築材料へのトレンドの拡大、住宅および商業建設分野での使用増加、持続可能かつ環境に優しい建設材料に対する需要の高まり、ならびに健康的な室内環境に対する認識の向上を背景として、羊毛断熱材市場の規模は拡大すると見込まれている。羊毛断熱材市場における主要な企業としては、Johns Manville Inc.、Knauf Insulation GmbH、Owens Corning、Hparoc、Rockwool International A/S、Saint-Gobain、Uralita SA、Izocam、USG、Poly Glass Fiber Insulationなどが挙げられる。
また、本羊毛断熱材市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も備えているのである。
目次
● 羊毛（ウール）断熱材市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● グローバル羊毛断熱材市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析であり、2033年までを対象とし、日本を含む各国別に整理したものである
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、形態別、用途別、最終用途別、地域別である。
