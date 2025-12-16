オンラインのゲームアワード「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER」は「Robot Hospice」が大賞を受賞！ストリーマー賞、審査員賞も発表
株式会社SQOOL（東京都港区・代表取締役：加藤賢治）が運営するオンラインゲームアワード「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER（以下SGA2025WINTER）」実行委員会は2025年12月16日、大賞、ストリーマー賞、審査員賞、をそれぞれ発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337104&id=bodyimage1】
SHIBA GAME AWARDは、ゲームメディア「SQOOL.NETゲーム研究室」編集部がゲームクリエイターを応援することを目的に、年2回開催しているオンラインゲームアワードです。
今回は255の応募タイトルの中から、3回の選考を経て大賞1タイトル、ストリーマー賞9タイトル、審査員賞5タイトルが選ばれました。
SGA2025WINTER 大賞
Robot Hospice
https://store.steampowered.com/app/3590010/Robot_Hospice/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337104&id=bodyimage2】
代表加藤のコメント：
Robot Hospiceは、人間に愛されてきたロボットの終末を見届けるアドベンチャーゲームです。
優しい世界観と、少し物悲しくほろ苦いストーリーが特徴的で、ドット絵が懐かしい雰囲気に心を癒しをもたらします。
クリエーターの優しさが感じられるタイトルで、ぜひ多くの人に遊んで欲しいと思い、対象に選びました。
SGA2025WINTER ストリーマー賞
季沙/Kisa賞1
Million Depth
https://store.steampowered.com/app/2555950/Million_Depth/
季沙/Kisaさんのコメント：
面白くて自分の好きな武器で戦える戦闘システムに魅力的なシナリオとキャラクター、重厚感のある音楽、全てが素晴らしく、バランスが整った神ゲーでした！！
季沙/Kisa賞2
片付け日和
https://store.steampowered.com/app/3609750/_/
季沙/Kisaさんのコメント：
お片付けゲームとして分かりやすく面白い。猫ちゃん含めてキュートで親しみやすいデザインに癒され、ときめきました！
季沙/Kisa賞3
Robot Hospice
https://store.steampowered.com/app/3590010/Robot_Hospice/
季沙/Kisaさんのコメント：
人間に愛されてきたロボットの終末を見届けるというテーマが重くも、暖かさを感じるゲームで独自性を感じました。
このゲームからしか得られない体験と感情があると思います。
音琴ねごと賞1
The Wandering Village～さまよえる村
https://store.steampowered.com/app/1121640/The_Wandering_Village/
音琴ねごとさんのコメント：
「週末世界を生き延びるシミュレーション」という、エモーショナルな世界観にまず心を鷲掴みにされました。
ゲームのUIが見やすいのはとても嬉しい部分でした。また、グラフィックの美しさにも、親しみやすく暖かいものを感じます。
サンドボックスでも遊べる、ストーリーモードでも遊べる……というのも嬉しいなと思いました。
音琴ねごと賞2
へいお待ち！ゴブリン寿司
https://store.steampowered.com/app/3734290/_/
音琴ねごとさんのコメント：
お寿司がテーマの料理パズルゲームですが、ここにゴブリンが絡む意外さに心を掴まれました！
来店する様々なゴブリン達がかわいい！特にお寿司を食べる声（？）に癒されます。大家さんとは一連托生！
儲けるためにはただ寿司を作るだけではなくスキルや食材をどうアップグレードするか？がキモなのも楽しい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337104&id=bodyimage1】
