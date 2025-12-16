生せっけんのルアンルアン、「福袋2026」を12月17日am10:00から販売スタート。8種類の福袋を先着特典付きでご用意しました。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ（本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭）は、ルアンルアン公式オンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて「福袋2026」を12月17日am10:00から販売スタート。8種類の福袋を先着特典付きでご用意しました。福袋は全品送料無料でお届けします。
【福袋2026特設会場】https://shop.ruamruam.jp/contents/14338
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337053&id=bodyimage1】
「福袋2026」の概要
冬の肌にそっと寄り添うセットや、一年の締めくくりに選びたくなるご褒美セットまで。 想いを込めて８つの特別な福袋をご用意しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337053&id=bodyimage2】
【販売期間】2025年12月17日（水）am10:00 ～ 2026年1月7日（水）am9:59
【先着特典】シルク混 2way（ハンド・レッグ）ウォーマー
【注意事項】
・全セットお一人様1点までとなります。
・先着特典はなくなり次第終了となります。
・定量を超えた場合は告知無く完売とさせていただきますことをご了承ください。
・当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
・2025年12月30日15時00分までのご注文は年内に出荷いたします。
・12月31日の営業は 10時～15時 までの営業となります。
・2026年1月1日（木）～2026年1月4日（日）は休業させていただきます。
・ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合がございます。
・他の商品を同時にお買い求めいただいた場合、当該商品と合わせてお届けいたします。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、「お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。」をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼（ひめぬま）まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
