Char、デビュー50周年記念 全国ツアー開催決定！

日本のロックギター史を切り拓いてきたChar（チャー）が、デビュー50周年を迎える来年、全国ツアーを開催することが決定した。

1955年6月16日、東京生まれ。8歳でギターを手にし、10代からスタジオ・ミュージシャンとしてキャリアを重ねるという、まさに“生粋のギター人生”を歩んできたChar。1976年に「Navy Blue」でデビューし、1978年に結成したJohnny, Louis & Charで一気に時代の顔となった。

その後もソロ活動を軸に、Psychedelix、BAHOなど多彩なプロジェクトでシーンを横断。1988年に江戸屋を設立、2009年にはWEB通販主体のレーベル「ZICCA RECORDS」を立ち上げ、自らの表現を自らの手で届け続けている。

今年、古希を迎えたCharは、日本武道館公演を開催。世代やジャンルを超えた多数のゲストを迎えたステージは大きな話題を呼び、その存在感と現在進行形のパフォーマンスで、改めて“唯一無二”であることを証明した。その熱量を受け継ぐ形で行われるのが、今回のデビュー50周年記念ツアーとなる。

2016年には、ギター・マガジン誌によるプロ・ギタリストを中心とした音楽関係者アンケート「ニッポンの偉大なギタリスト100」にて第1位に選出。評価は過去の功績ではなく、今も鳴り続けている音そのものだ。2025年に古希を迎えた現在も、そのギターは衰えるどころか、より自由で、より鋭い。

本ツアーはキャリアを振り返る回顧ではなく、現役のCharが鳴らす、現在進行形のロックを体感する全国ツアーとなる。ツアーは6月28日(日)東京・かつしかシンフォニーヒルズ公演を皮切りに、大阪、名古屋、福岡、札幌、仙台など全国各地を巡り、9月4日(金)東京・NHKホールにてファイナルを迎える。

なお、本情報解禁と同時に、オフィシャルHP先行受付（先着順）もスタートする。

◆◆◆ オフィシャルHP先行受付（先着受付）開始 ◆◆◆

受付期間：12月16日(火)18:00 ～ 1月31日(土)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/char-tour2026/

枚数制限：お一人様4枚まで

デビューから50年。

それでもステージに立てば、一音で空気を変える。

Charという存在の“今”を、ぜひ会場で体感してほしい。

Char 50th Anniversary Tour 2026 スケジュール

6月28日(日)東京：かつしかシンフォニーヒルズ 全席指定\9,900 開場16:00 開演17:00

7月5日(日)大阪：フェスティバルホール 全席指定\11,000 開場16:00 開演17:00

7月12日(日)愛知：Zepp Nagoya 全席指定\9,900 開場16:00 開演17:00

7月18日(土)岡山：岡山YEBISU YA PRO 自由席\9,900 開場16:30 開演 17:00

7月19日(日)広島：BLUE LIVE 広島 全席指定\9,900 開場16:30 開演17:00

7月25日(土)北海道：Zepp Sapporo 全席指定\9,900 開場16:00 開演17:00

7月31日(金)福岡：Zepp Fukuoka 全席指定\9,900 開場17:30 開演18:30

8月11日(火)新潟：新潟市音楽文化会館 全席指定\9,900 開場16:00 開演 17:00

8月29日(土)岩手：トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館） 中ホール

全席指定\9,900 開場16:00 開演17:00

8月30日(日)宮城：仙台GIGS 全席指定\9,900 開場16:00 開演17:00

9月4日(金)東京：NHKホール 全席指定\11,000 開場17:30 開演18:30

※チケット料金は、公演地によって異なりますのでご注意ください。

※名古屋、岡山、広島、札幌、福岡、仙台は1drink別