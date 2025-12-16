株式会社金澤烏骨鶏の里(本社：石川県金沢市 代表取締役：河内 孝一)は11月1日から『冬季限定 烏骨鶏かすていら(干支)』を当社通販サイトで販売しております。





干支









▼烏骨鶏かすていら干支について

当社の看板商品の「烏骨鶏かすていら」に来年の干支である「午」の焼印をあしらった冬季限定の商品です。

毎年、沢山のお客様にご利用いただき喜んでいただけているこの時期だけの商品でございます。

デザインは、当社スタッフが毎年考えておりその年にしか目にすることができない一品となっております。

焼印もそうですが、箱のデザインも新年を迎えるにあたってとてもめでたい限定デザインとなっております。









▼商品の紹介

・烏骨鶏かすていら2号(干支)単品

・烏骨鶏かすていら2号2本入(干支・金箔)

・烏骨鶏かすていら2号3本入(干支・金箔・抹茶)









▼当社通販サイトでのキャンペーン期間

・実施期間：11月1日 10時～売り切れ次第終了





・公式HP「干支」ページURL： https://www.ukokkei.co.jp/c/16/geisyun





・Instagram URL： https://www.instagram.com/ukeian_official/









▼烏鶏庵について

本来、烏骨鶏は7～10日に1個程しか卵を産みません。親鳥はその卵を大事に大事に育てます。そのようにして育てられた烏骨鶏の卵は従来の卵よりも栄養価が高く古来より貴族だけが食することのできる高貴なものでした。我々は自然の恵みに大いに感謝し高品質・高栄養素という烏骨鶏卵を使用した上品なお菓子を皆様にお届けしたいという強い思いを持っています。









▼会社概要

商号 ： 株式会社金澤烏骨鶏の里(株式会社烏骨鶏 通販事業部)

所在地： 〒920-0024 石川県金沢市西念4丁目21番18号

代表者： 代表取締役 河内 孝一

URL ： https://www.ukokkei.co.jp/