株式会社HESTA大倉（本社：東京都千代田区、以下 大倉）は、自社ECサイト「HESTA LIFE(ヘスタライフ)」にて、お歳暮や贈り物、1年頑張ったご自身へのご褒美にぴったりな冬ギフトを11月より販売開始いたしました。

年末年始のご挨拶やご自宅での特別なひととき、大切な方への心温まる贈り物にぜひご利用ください。毎年恒例のお歳暮や年末年始のご挨拶は、一年間の感謝の気持ちを伝える特別な機会です。HESTA LIFEの厳選ギフトを通じて、大切な方に心を込めた贈り物を届けてみませんか？

おすすめ商品

https://store.omusu-bee.jp/feature/gift2025winter

ボイルズワイガニ2杯セット

価格：12,000円（税込）新鮮なズワイガニを丁寧に茹で上げ、旨みをぎゅっと閉じ込めました。ボイル済みですので、解凍するだけで手軽に本格的なカニの美味しさをお楽しみいただけます。冷蔵庫でゆっくり自然解凍していただくことで、みずみずしい食感と上品な甘みが広がります。そのままでも絶品ですが、三杯酢を添えればさらにさっぱりと上質な味わいになります。

https://store.omusu-bee.jp/products/detail/971

淡路島バスクチーズケーキ(4号サイズ)

価格：3,000円(税込)こだわりの食材を丁寧に仕込み、最適な火入れ加減で焼成。香ばしく、口どけも良い風味豊かな濃厚なバスクチーズケーキです。こだわりは食材だけにとどまらず、グルテンフリー、保存料・着色料不使用、白砂糖不使用で体にやさしいのもポイントです。

https://store.omusu-bee.jp/products/detail/1443

熊野牛サーロインステーキ

価格：21,000円(税込) ｜ 250g×3「熊野牛」は和歌山県内で最も長く飼養され、食肉取引規格でA3等級以上のものがと認定されます。口に入れた瞬間にとろけるような食感と甘みが特徴で、脂の質がよく後味もさっぱりしています。

HESTA LIFE(へスタライフ)について

https://store.omusu-bee.jp/products/detail/1326

「HESTA大倉の全事業✕ライフスタイル」から新たな価値を創出すべく発足したWEBメディア＆オンラインストアです。「より良い未来の暮らし」「地方から日本を元気に」をテーマに、ユーザーの生活にフィットする未来のライフスタイルを提案します。地方から発信する魅力ある商品やサービス、日本全国の食材、環境に配慮したSDGs商品などを、「HESTA LIFE」独自の目線で商品化・厳選し、「HESTA LIFE」メディアを通じて様々なライフスタイル情報をお届けします。そして、全国17ヶ所に展開する自社リゾートホテル周辺エリアの様々な情報を発信し、充実した旅をご提案します。HESTAスマートデバイスを活用したIoTで実現する最新の暮らしの特集はもちろん、購入までも可能としました。HESTA LIFEでアカウントを作成するとHESTA大倉のサービスで利用出来る「HESTA LIFEポイント」をご利用いただけます。

株式会社HESTA大倉について

1962年の創業以来、主にニュータウン開発、戸建・注文住宅販売、建築・リフォーム事業を展開し創業より60年余り、延べ12万世帯に住宅を提供してまいりました。AI＋IoT技術を利用したスマートハウス事業を推し進めるほか、2023年（令和5年）4月には社名をHESTA大倉に改め、2024年（令和6年）より「軽くて、薄くて、曲がる」新型太陽光パネル「HESTAソーラー」の販売・施工を行っています。「HESTA」は、ギリシア神話に登場し、家庭生活の守護神として崇められた “ヘスティア” が由来です。「人々の生活を守り支える守護神のような存在になりたい」という想いを込めたブランド名「HESTA(へスタ)」にて展開するIoTホームサービスに「HESTAヘルスケア」や「HESTAソーラー」を取り入れた、健康に、便利に、安心な暮らしをご提供してまいります。

〈株式会社HESTA大倉〉コーポレートサイト： https://okura.co.jp/HESTAソーラー： https://okura.co.jp/project/energy/solar/MSC再生医療： https://okura.co.jp/project/rm/大倉クラブ＆ホテルズ： https://okura-club-hotels.com/