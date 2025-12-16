株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、12月16日(火)より限定ユニットを獲得できる期間限定マップイベント「鰻と魔神さまのクリスマス」などをお知らせいたします。▼公式サイトhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg▼公式対魔忍RPGチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――▼イベント概要イベント名：「鰻と魔神さまのクリスマス」開催期間 ：2025年12月16日 (火) 17:00 ～ 12月31日 (水) 16:59ストーリー：地下都市ヨミハラで、連続女性行方不明事件が起きていた。対魔忍の長沼美蔓と眞田咲は、その捜査のため、クリスマスコスチュームに身を包んで潜入中。いざ犯人逮捕と思いきや、事態は意外な方向へ――？

【鰻な聖夜】長沼 美蔓----------鰻の力を使う“獣遁の術”使いの対魔忍。普段何を考えているのかよく分からない美蔓だが、ふらっとどこかに行ったと思ったら急にセクシーなサンタ衣装を着て現れた。意図を図りかねる周囲に対して「セクシーだろう？」と笑う美蔓の表情は、決意新たに獲物を狙う補食者の様に見えた。

▼期間限定ピックアッププレミアムガチャが開催！期間中は新規キャラクター『【クリスマス】魔神蛇子さま』『【ジェットトナカイパック】眞田 咲』『【聖なる6時間】ジュノ』の出現確率がアップしております。

【クリスマス】魔神蛇子さま----------次元侵略者・ブレインフレーヤーによって支配された終末世界の蛇子。元対魔忍たちで結成された組織“Bandit”の実戦部隊隊長である。獣遁の術“Devilfish”と彼女の中に眠る蛇神の力が覚醒したのだが、見た目はやっぱりタコである。覚醒の影響で、自称150センチ、実際は149センチだった身長も170センチまで伸びたが、寒くなると元の蛇子の姿に戻ってしまう。

【ジェットトナカイパック】眞田 咲----------次元侵略者ブレインフレーヤーによって支配された未来世界からやってきた対魔忍。背中に背負うトナカイジェットパックは、未来の戦闘装備をクリスマス仕様に改造したもの。炎遁を増幅噴射して高速移動し、ツリー型ランスでの一撃離脱戦法を得意とする。戦場では閃光のごとく駆け抜け、非戦闘時はその機動力を活かして、生活費を稼ぐためにプレゼント配達のバイトに勤しむ。

【聖なる6時間】ジュノ----------結婚を司る女神。クリスマスはカップルにとって6月に匹敵する特別なイベント。その恋愛の熱に引き寄せられるように、ジュノは12月仕様に変じてしまった。聖夜の浮かれムードに飲まれた結果、やさぐれ度は6月時よりさらに悪化しているらしい。

▼プレゼントセットが販売！販売期間 ：2025年12月16日 (火) 17:00 ～ 12月31日 (水) 16:59販売価格 ：1500DMMポイント販売期間中、3回限定で購入できるお得なセット販売となります。※詳細についてはショップの「おすすめ」ページをご確認ください。

