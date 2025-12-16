全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、大人気テレビアニメ「名探偵コナン」とコラボレーションしたリアル脱出ゲームの最新作『残像の交信（シグナル）からの脱出』が、来る2025年12月29日(月)をもって開催終了することをお知らせいたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/conan2025/

■12月でついにフィナーレ！ 体験はいよいよラストチャンス

2013年の初開催以降、累計250万人以上が体験している「リアル脱出ゲーム」と「名探偵コナン」とのコラボレーション「コナン脱出」シリーズ。シリーズ最新作の『残像の交信からの脱出』がいよいよ12月29日(月)に全日程を終了いたします。大ヒット劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』の後日譚となる、豪華オリジナルストーリーを楽しめる本作。事件の鍵を握るのは、“通信”。参加者は実際に無線機を使用して、コナンや小五郎たちと情報を交換しながら、会場で起きる事件の謎を解き明かし真相に迫ります。SNSでも、「推理要素が本格的で面白かった！」「名探偵コナンのキャラクターたちと共闘できて感激した！」など、好評の声が多数寄せられ、連日多くの来場者で賑わいを見せています。

■韓国で開催の「コナン脱出」はチケット販売開始30分で即完売

また日本国内にとどまらず、2026年1月9日(金)から韓国ソウルでは、国内で2024年に開催された同シリーズ『100万ドルの絡繰館からの脱出』を開催。チケット販売開始からわずか30分ですべてのチケットが完売するという記録的な盛り上がりを見せています。「コナン脱出」はベトナムや台北でも開催され好評を博したほか、台中での開催も控えており、言葉や文化の壁を越えたエンターテイメントとして世界中のファンに向け今後も展開を予定しています。会期終了迫る本イベント。ぜひイベント特設サイトからお近くの会場をチェックして、ご家族やご友人とご参加ください。▼『残像の交信（シグナル）からの脱出』会場の様子

リアル脱出ゲーム×名探偵コナン『残像の交信（シグナル）からの脱出』概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/conan2025/◼︎イベントCMhttps://youtu.be/WnIM45VgOk0◼︎ストーリー長野県警山岳遭難救助隊と消防本部の協力で、新たに設立されたレスキュー訓練施設。新組織の隊員候補であるあなたは、採用試験に挑むためにやってきた。長野県警の大和敢助、諸伏高明、上原由衣、そしてスーパーバイザーとして招かれた毛利小五郎が会場にいた。コナンも見守る中、試験が始まる…… しかし、この試験はある人物によって仕組まれたワナだった……！試験用の無線機が破壊され、さらにコナンと小五郎は別室に閉じ込められてしまう。その後、犯人からと思われる声明文が発見される。「死人を出したくなければ、1時間以内に金を用意しろ」そして、仕掛けられた時限爆弾のカウントダウンが始まった！爆弾の解除方法とは？ 犯人の正体とは？ そして、この試験を狙った犯人の目的とは？コナン達と通信をしながら謎を解き明かし、この危機から脱出せよ！

◼︎プレイ形式所要時間約120分／1チーム最大6人／屋内イベント◼︎開催会場、日程＜開催中、開催予定会場＞【東京（吉祥寺）】リアル脱出ゲーム吉祥寺店：2025年10月30日（木）～12月21日（日）【愛知（名古屋）】リアル脱出ゲーム名古屋店：2025年11月6日（金）～12月21日（日）【北海道（帯広）】とかちプラザ 大集会室：2025年12月25日（木）～12月27日（土）【石川】サイエンスヒルズこまつ：2025年12月27日（土）～12月28日（日）【広島】広島コンベンションホール 1階 広島テレビホール：2025年12月25日（木）～12月29日（月）【熊本】熊本城ホール 3F会議室：2025年12月19日（金）～12月21日（日）【沖縄】RBCホール：2025年12月12日（金）～12月21日（日）◼︎チケット料金＜前売＞一般：3,600円グループチケット（1人～6人）：1人あたり3,300円（合計19,800円）特典付きチケット：チケット料金+3,500円／1人※当日チケットなど、その他チケット料金の詳細は特設サイトをご確認ください。

・「特典付きチケット」とは特典付きチケット 限定グッズ「メモリアル缶バッジセット」には、描き下ろしイラストを使用した缶バッジ5種、アクリルカード1種と、自宅で楽しめるおまけ謎がついてきます。

・「グループチケット」とは「グループチケット」とは、1～6人のお好きな人数でテーブルを貸切ってゲームに参加できるチケットです。さらに、6人でご利用いただくと1人あたりの料金が通常チケットよりもお得になります。お連れ様と必ず同じチームで参加したい場合はこちらをご購入ください。■主催「残像の交信からの脱出」製作委員会■企画制作SCRAP©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996©2025 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会©SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しています。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

＜補足情報＞名探偵コナンとは

推理コミックの決定版!! 主人公の江戸川コナンは、見た目は小学1年生だがその正体は高校生探偵の工藤新一!! 黒ずくめの男達に毒薬を飲まされ、体が縮んでしまったのだ。コナンは父親が探偵事務所をやっている幼馴染の蘭の家に転がり込み、黒ずくめの組織を追う!! 待ち受けるのは数々の難事件!! たったひとつの真実求め、コナンは謎に立ち向かう!! YTV／NTV系列でアニメ「名探偵コナン」を 毎週土曜18:00より放送中※一部地域を除く