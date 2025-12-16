株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、12月16日(火)より限定ユニットを獲得できる【復刻】 ヨミハラ祭ガチャなどのお知らせいたします。▼公式サイトhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg▼公式対魔忍RPGチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――▼【復刻】 ヨミハラ祭ガチャが開催！開催期間 ：2025年12月16日 (火) 17:00 ～ 12月19日 (金) 16:59SR排出率2倍！1回限定で11連ガチャが対魔石30個で引くことができます。また、DMMポイント版と【復刻】ヨミフェス11連ガチャチケット版ではPU確率が大きくアップ！超お得な「【復刻】 ヨミハラ祭ガチャ」は期間限定開催です。※出現確率の詳細は、ガチャ画面「詳細」ボタンよりご確認いただけます。※詳細につきましてはゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。

▼【復刻】ヨミフェス育成セット自然が販売！販売期間 ：2025年12月16日 (火) 17:00 ～ 12月19日 (金) 16:59販売価格 ：4000DMMポイント販売期間中、1回限定で購入できるお得なセット販売となります。▼【復刻】ヨミフェス記念ミニセットが販売！販売期間 ：2025年12月16日 (火) 17:00 ～ 12月19日 (金) 16:59販売価格 ：800DMMポイント販売期間中、1回限定で購入できるお得なセット販売となります。▼【復刻】ヨミフェス記念セットが販売！販売期間 ：2025年12月16日 (火) 17:00 ～ 12月19日 (金) 16:59販売価格 ：9800DMMポイント販売期間中、2回限定で購入できるお得なセット販売となります。※各セットの詳細についてはショップの「おすすめ」ページをご確認ください。

▼【復刻】ヨミフェスガチャチケットが販売！販売期間 ：2025年12月16日 (火) 17:00 ～ 12月19日 (金) 16:59販売価格 ：4000DMMポイント販売期間中、2回限定で購入できるお得なセット販売となります。※セットの詳細についてはショップの「おすすめ」ページをご確認ください。

▼対魔石×150が販売！販売期間 ：2025年12月16日 (火) 17:00 ～ 12月19日 (金) 16:59販売価格 ：5000DMMポイント販売期間中、2回限定で購入できるお得なセット販売となります。※セットの詳細についてはショップの「おすすめ」ページをご確認ください。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=pDUBmD0rQFs

注意事項・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。▼製品概要タイトル ：対魔忍RPGプラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved.＜対応環境＞WindowsOS：Windows 11(64bit) 以上【推奨ブラウザ】Google Chrome(64bit)Microsoft Edge(Chromium版)(64bit)※バージョン記載のないものは最新バージョンとなります。※上記は推奨環境となり、動作を保証するものではありません。※掲載内容は予告なく変更される場合があります。■会社概要名称 ：株式会社インフィニブレイン所在地 ：［大阪本社］ 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-5 第18松屋ビル8F ［東京支社］ 〒108-0014 東京都港区芝5-1-13 MAビル三田Ⅱ 2F代表 ：代表取締役 武山 英治事業内容：ゲーム・アニメの企画・販売、ゲームパブリッシング事業、 グッズの企画・開発・販売URL ：https://www.infini-brain.co.jp/