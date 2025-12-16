日 時：令和7年12月18日(木) 午前9時■場 所：安来道の駅 あらエッサ「なかうみ菜彩館」店頭販売開始学問の神「菅原道真公」生誕の地 島根県宍道町「菅原天満宮」でご祈祷いただいた梨の木を祈念樹とし、栽培する事で実る、ご利益のある「合格まちがい梨」の出荷が今年も始まります。

今回は「受験生応援企画」として「合格まちがい梨」に筆文字による想いを込めた「メッセージ/名入れ」の書き下ろしを行います。（12月18日（木） 1時間限定）■ロゴの印刷はイカ墨色素のインクで特殊印刷していますので、食べても体に害はありません。

■品種：あたご梨■販売価格、数量1個入り \2,000-(税込) 3個入り \5,000-(税込) 祈願箱入り \12,800(税込) ※ 送料は別途ご負担頂きます。出荷予定 合計100 個※「合格まちがい梨」は登録商標です。

場 所：安来道の駅 あらエッサ「なかうみ菜彩館」店頭販売開始〒692-0074 島根県安来市中海町１１８－１12月18日(木) 午前9時～10時まで店頭販売その後店内販売

【本件の連絡先】 島根県安来市久白町 66 番地 まちがい梨ジャパン 板持浩二 62 歳（生年月日1963年3月17日）Tel 090-2290-4841 FAX 0854-26-4036Mail：kohfun@f2.dion.ne.jp〒692-0004 島根県安来市久白町 66