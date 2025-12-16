株式会社コンテンツセブン（東京都中央区/代表取締役 成七龍）は韓国キャラクターショップ「YEPTOWN」をオープンさせました。（https://www.yeptown.net/）「YEPTOWN」は韓国の人気のキャラクターのグッズを取り扱うショップで、コンテンツセブンが日本でのマスターライセンスを保有する韓国の人気カップルキャラクター「カムンとアント」や「ワニ課長」「クオッチ」「ウジュニャン」だけではなく、他の韓国キャラクターのグッズも取り扱う予定です。

今後の展開について

「YEPTOWN」はECだけではなく、POPUPなどのオフラインでも展開をしていく予定です。先日12月5日～7日に行われた「東京コミコン2026」にも出展し、「カムンとアント」のグッズなどがすぐに品切れになるなど好評を博しました。今後もECと並行して、POPUPなどでの展開も定期的に行っていきます。

取り扱いキャラクターについて

「カムンとアント」「ワニ課長」「クオッチ」「ウジュニャン」「Bunny Gong Juu」「BEBE THE DUCK」

YEPTOWNについて

サイトURL : https://www.yeptown.net/Instagram : https://www.instagram.com/yeptown_jp/?hl=ja