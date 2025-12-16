吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「カガさんの牛すじカレー」 が間借りオープンしたことを報告致します。

カメラマンとして活躍する店主「カガ」さんが手がける、人気の間借りカレー店が自由が丘にオープンします。カガさんは、カメラマンとして活動する傍ら、副業として約8年間レストランバーに勤務し、飲食の経験を積んできました。カメラ業の仕事が増えたことを機にレストランバーを退職し、「自分の経験を活かして、いつか飲食店をやりたい」という思いからカレー作りを本格化。3年前、上野毛にて間借り営業で「カガさんの牛すじカレー」をオープンし、地元で愛される存在となりました。そしてこの度、自由が丘のバーにて木曜日の昼限定でオープンが決定。看板メニューは、丁寧に煮込んだグルテンフリーの牛すじカレーのみ。さらに自家製アチャールと特製スパイス茶がセットになった、シンプルながら満足感のあるプレートです。自由が丘で新たに始まる、こだわりの“間借りカレー”をぜひお楽しみください。

店舗情報

店名 カガさんの牛すじカレー住所 東京都目黒区自由が丘１丁目２６－９ 三笠ビル B1 hyphen内オープン日 2025年12月4日営業時間 11時～14時30分（14時ラストオーダー）Instagram https://www.instagram.com/kaga_curry/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://twitter.com/6ahzm57nl7vcog4【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/担当：藤田 新