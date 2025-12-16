環境省では、近年頻発しているリチウムイオン電池による火災を防止するため、9月～12月を「リチウムイオン電池による火災防止強化キャンペーン」とし、啓発を強化しています。

キャンペーンの一環として、12月30日(火)・31日(水)に東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット107に出展します。









■コミックマーケット107 出展概要

期間 ：2025年12月30日(火)・31日(水)

場所 ：東京ビッグサイト 南3ホール(企業ブース2241)

ブース名：環境省「なくそう！リチウムイオン電池の火災！」





＜ブースコンテンツ内容＞

人気ゲームコンテンツ「アイドルマスター ミリオンライブ！」とのコラボ広報として、「アイドルマスター ミリオンライブ！」のアイドルである周防桃子さんと北沢志保さんが環境省LiBパートナーとして、リチウムイオン電池による火災防止の周知啓発を実施します。





(1) フォトスポット登場！

オリジナル衣装を着用した周防桃子さんと北沢志保さんの等身大パネルが登場。写真撮影も可能です。本ブースにご来場いただいた方には、特典として名刺風カードを2枚セットでプレゼント！(セット内容：周防桃子1枚・北沢志保1枚)





名刺風カード_周防桃子さん

名刺風カード_北沢志保さん





(2) 4コマ漫画でリチウムイオン電池を知ろう！

周防桃子さんと北沢志保さんが登場するオリジナル4コマ漫画を展示します。さらに4コマ漫画を見てシール投票に参加していただいた方には、特典としてオリジナルステッカーをプレゼント！





オリジナルステッカー





(3) 周防桃子さんと北沢志保さんボイス付き動画も放映予定！

環境省ブース内にて、周防桃子さんと北沢志保さんのボイス付き4コマ動画も放映します。





ご来場をお待ちしております。





※名刺風カードおよびオリジナルステッカーのデザインは変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※名刺風カードおよびオリジナルステッカーはおひとり様1枚までの配布となります。あらかじめご了承ください。

※内容に関して変更や中止となる場合があります。

※混雑時等、安全が確保できないと判断した場合、列形成の一時停止や中止、列を解消することがあります。





THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.









★リチウムイオン電池火災防止啓発特設サイト

https://lithium.env.go.jp/recycle/waste/lithium_1/index.html