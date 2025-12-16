「バイク買取MAX」埼玉支店が新規オープン！埼玉県エリアのバイク買取をさらに強化！
平素より「バイク買取MAX」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、株式会社POIPOIが運営する中古バイク出張買取サービス「バイク買取MAX」は、より多くのお客様へ迅速なサービスを提供するため、新たに「埼玉支店」を開設いたしました。
これまで千葉県八千代市を拠点に関東エリアのご依頼に対応してまいりましたが、今回の埼玉支店オープンにより、埼玉県全域のお客様への出張買取が、さらにスピーディーかつ柔軟に対応可能となります。
地域に密着した新拠点から、お客様の大切なバイクを適正価格で、スムーズに買取させていただきます。
バイク買取MAXが選ばれる理由
埼玉支店がオープンしても、ご好評いただいている以下のサービスの特徴は変わりません。
ぜひお気軽にご利用ください。
1. 埼玉県全域へ迅速に出張！動かないバイクもOK
ご自宅や指定の保管場所まで専門スタッフが伺います。車検切れや動かないバイクでも問題ありません。
2. その場で現金化！50万円以下なら即金手渡し
査定金額にご納得いただければ、その場で買取手続きを行います。買取金額が50万円以下の場合は、すぐその場で現金にてお渡し可能です。「すぐに現金化したい」というニーズにお応えします。
3. 写真を送るだけ！手軽な「LINE査定」
「まずはいくらになるか知りたい」という方は、公式LINEアカウントにバイクの写真を送るだけで概算の査定額がわかる「LINE査定」をご利用ください。忙しい方でも隙間時間に申し込みが可能です。
埼玉県の皆様、乗らなくなったバイクの処分や、お急ぎの資金化をご検討の際は、さらに便利になった「バイク買取MAX」へぜひご相談ください。
スタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
■埼玉支店の所在地
〒330-9501 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２丁目３ 大宮マルイ 7階
GoogleMap：https://share.google/HwEAO2ScATcDMoPaJ
■お問い合わせ・お申し込み
【まずは手軽に概算査定】
公式LINE：https://page.line.me/949xzztp
【サービス詳細・Web申し込み】
公式LP：https://poi-poi.co.jp/bike/lp/max
【お電話でのお問い合わせ】
電話番号：050-1809-1492
【運営会社】
株式会社POIPOI:https://poi-poi.co.jp/
対応エリア：
千葉県全域、埼玉全域、神奈川県全域、東京都全域、茨城県全域、群馬県全域、栃木県全域
配信元企業：株式会社POIPOI
