赤外線センサー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月07に「赤外線センサー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。赤外線センサーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
赤外線センサー市場の概要
赤外線センサー市場に関する当社の調査レポートによると、赤外線センサー市場規模は 2035 年に約 26.1億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 赤外線センサー市場規模は約 7.2億米ドルとなっています。赤外線センサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 12.42% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、赤外線センサー市場シェアの拡大は、自動車メーカーが先進運転支援システム（ADAS）におけるサーマルイメージングの活用を拡大していることに起因しています。当社の分析では、BMWやMercedesなどの主要自動車メーカーがサーマルナイトビジョン機能の導入に注力していることが明らかになっています。さらに、Teledyneの2025年の投資家向け資料では、車両への統合を目的として設計された小型サーマルコアおよびNeutrinoシリーズのOEMユニットが示されています。このように、ティア1サプライヤーがサーマル画像と可視光画像をADASセンサーモジュールに統合するにつれて、IRモジュールは高価格帯のオプションから汎用性の高いコンポーネントへと移行し、IRモジュールに対する需要基盤を強化していくと予想されます。
赤外線センサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/infrared-sensor-market/83014
赤外線センサーに関する市場調査によると、規制強化により市場シェアが拡大する見込みであり、光学式ガスイメージングが必須のコンプライアンスインフラとなることが明らかになっています。例えば、米国環境保護庁（EPA）の承認は、メタン排出量の多い事業者を機器を用いた漏洩検知へと促し、光学式ガスイメージングをコンプライアンス要件として強化するでします。さらに、サプライヤーは規制要件を遵守するために製品ポートフォリオの見直しを進めています。加えて、取り締まり強化に伴う罰金の増加により、中波長赤外線検出器およびOEMモジュールの出荷量が増加すると予想されます。
しかし、半導体/マイクロエレクトロニクス分野における人材不足は、今後数年間の市場成長を阻害する要因となる見込みです。例えば、半導体工業会（SIA）および関連する労働力調査によると、2030年までに米国における半導体関連技術職約67,000人が unfilled（未充足）となるリスクがあると推定されています。この技術者、エンジニア、コンピュータ科学者の不足は構造的な問題です。さらに、ファブおよび高度センサーの拡張には、認定された技術者と専門エンジニアが必要ですが、その育成体制は一夜にして構築できるものではありません。これにより、生産能力の稼働開始が遅れ、運用コストが増加し、バリューチェーン全体の関係者に影響を与えることになります。
赤外線センサー市場の概要
赤外線センサー市場に関する当社の調査レポートによると、赤外線センサー市場規模は 2035 年に約 26.1億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 赤外線センサー市場規模は約 7.2億米ドルとなっています。赤外線センサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 12.42% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、赤外線センサー市場シェアの拡大は、自動車メーカーが先進運転支援システム（ADAS）におけるサーマルイメージングの活用を拡大していることに起因しています。当社の分析では、BMWやMercedesなどの主要自動車メーカーがサーマルナイトビジョン機能の導入に注力していることが明らかになっています。さらに、Teledyneの2025年の投資家向け資料では、車両への統合を目的として設計された小型サーマルコアおよびNeutrinoシリーズのOEMユニットが示されています。このように、ティア1サプライヤーがサーマル画像と可視光画像をADASセンサーモジュールに統合するにつれて、IRモジュールは高価格帯のオプションから汎用性の高いコンポーネントへと移行し、IRモジュールに対する需要基盤を強化していくと予想されます。
赤外線センサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/infrared-sensor-market/83014
赤外線センサーに関する市場調査によると、規制強化により市場シェアが拡大する見込みであり、光学式ガスイメージングが必須のコンプライアンスインフラとなることが明らかになっています。例えば、米国環境保護庁（EPA）の承認は、メタン排出量の多い事業者を機器を用いた漏洩検知へと促し、光学式ガスイメージングをコンプライアンス要件として強化するでします。さらに、サプライヤーは規制要件を遵守するために製品ポートフォリオの見直しを進めています。加えて、取り締まり強化に伴う罰金の増加により、中波長赤外線検出器およびOEMモジュールの出荷量が増加すると予想されます。
しかし、半導体/マイクロエレクトロニクス分野における人材不足は、今後数年間の市場成長を阻害する要因となる見込みです。例えば、半導体工業会（SIA）および関連する労働力調査によると、2030年までに米国における半導体関連技術職約67,000人が unfilled（未充足）となるリスクがあると推定されています。この技術者、エンジニア、コンピュータ科学者の不足は構造的な問題です。さらに、ファブおよび高度センサーの拡張には、認定された技術者と専門エンジニアが必要ですが、その育成体制は一夜にして構築できるものではありません。これにより、生産能力の稼働開始が遅れ、運用コストが増加し、バリューチェーン全体の関係者に影響を与えることになります。