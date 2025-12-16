解剖学モデル市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均3.92％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、解剖学モデルに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「解剖学モデル市場レポート」では臨床教育のニーズ、材料技術の進歩、デジタルイノベーションが解剖学モデル情勢をどのように変革しているかを明確かつ戦略的に説明する導入部に始まり、解剖学モデル市場における採用動向と価値を決定づける製品タイプ、材料、エンドユーザー、用途、販売チャネルを明らかにする詳細なセグメンテーション分析、材料科学、デジタルコンテンツ、臨床パートナーシップの統合がこのセグメントにおける競争優位性をいかに推進するかを示す、企業レベルでの戦略的観察について言及します。
世界の解剖学モデル市場規模は、2024年に517億6,000万米ドルと評価され、2025年の537億8,000万米ドルから2032年には704億5,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1860096-anatomical-models-market-by-product-type-material.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・外科トレーニングの強化に向けた解剖学モデルへの拡張現実オーバーレイの統合
・患者特異的な3Dプリンティング解剖モデルの導入拡大による術前計画の改善
・解剖学モデル製造における生体適合性と持続可能性に配慮した材料への注目の高まり
・遠隔解剖学教育と共同作業用クラウドベース仮想解剖プラットフォームの拡大
・AIアルゴリズムを用いた患者特化型解剖モデル形態の生成による個別化外科トレーニング
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 解剖学モデル市場：製品タイプ別
・2Dチャート、フラッシュカード、ポスターセット、壁掛けチャート、3Dモデル、基本モデル など
第9章 解剖学モデル市場：材料別
・複合材料、カーボンファイバー、プラスチック、ポリエチレン、PVC、樹脂、フォトポリマー、シリコン、医療用グレード
第10章 解剖学モデル市場：エンドユーザー別
・クリニック、歯科医院、理学療法クリニック、教育機関、医療部、大学、病院 など
第11章 解剖学モデル市場：用途別
第12章 解剖学モデル市場：販売チャネル別
第13章 解剖学モデル市場：地域別
第14章 解剖学モデル市場：グループ別
第15章 解剖学モデル市場：国別
第16章 競合情勢
■レポート記載内容に寄せられる主な質問と回答
・解剖学モデル市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に517億6,000万米ドル、2025年には537億8,000万米ドル、2032年までには704億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.92%です。
・解剖学モデル市場における主要企業はどこですか？
3B Scientific GmbH、Limbs & Things Limited、Erler-Zimmer GmbH、SOMSO Modelle GmbH、GPI Anatomicals, Inc.、Adam, Rouilly Limited、Nasco Education, Inc.、The Anatomical Chart Company、Denoyer-Geppert Science Company、Kyoto Kagaku Co., Ltd.です。
・解剖学モデル市場の成長を促進している要因は何ですか？
臨床教育のニーズ、材料技術の進歩、デジタルイノベーションが市場の成長を促進しています。
