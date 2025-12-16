Z世代と大人ホビー市場が成長を牽引――年平均5.5％成長が続く世界おもちゃ市場の需要構造変化
おもちゃとは、子どもから大人まで幅広いユーザーに向けて、遊び、学習、創造、収集といった多様な目的を提供する物理的またはデジタル連動型の娯楽製品である。現代におけるおもちゃは単なる遊具にとどまらず、知育機能、デジタル連動性、物語性、キャラクターIPとの融合、コレクション性など、複数の価値領域を組み合わせた総合コンテンツとして消費されるようになっている。特にLEGOやBandaiの製品は、創造性や協働力を高めるデザインで世界中の子どもたちから支持を受けている。玩具の製造には安全性や耐久性の確保、材料の品質管理が不可欠であり、環境規制や消費者ニーズへの迅速な対応力が企業競争力を左右する。
世界市場の進化力：IP、デジタル、ホビー化がもたらす新しい成長波
LP Information調査チームの最新レポートである「世界おもちゃ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/360906/toys）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.5%で、2031年までにグローバルおもちゃ市場規模は1077.5億米ドルに達すると予測されている。グローバル市場の最大の特徴は、IPの浸透力が購買行動に直接影響する産業構造が鮮明になっている点である。LEGOが世界首位ブランドとして圧倒的な存在感を維持する背景には、ブロック玩具という普遍的価値に加え、映画、ゲーム、教育サービスなど多層的なIP連動戦略の成功がある。市場全体では、デジタルゲームとフィジカル玩具の連動、AI搭載玩具、アプリ連動型学習玩具など、ハイブリッド型の新カテゴリが増加している。また、Z世代・ミレニアル世代を中心に大人のホビー市場が急成長し、フィギュア、模型、コレクタブル玩具が高い需要を生み出している。さらに、地域間の需要差が拡大し、新興国では教育玩具の需要が増え、先進国ではプレミアム玩具やコレクター向け商品が市場を牽引する構造が明確になってきた。世界規模でのECシフトにより、ニッチブランドやD2Cモデルが存在感を高めており、市場の新陳代謝も活発化している。
図. おもちゃ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337101&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337101&id=bodyimage2】
図. 世界のおもちゃ市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、おもちゃの世界的な主要製造業者には、LEGO、Mattel、Bandai、Hasbro、MGA Entertainment、Spin Master、POP Mart、Takara Tomy、Fanatics、Pokemonなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約46.0%の市場シェアを持っていた。
地域と企業で広がる競争軸：ブランド力、文化、創造性の総合勝負
企業別の勢力図は、LEGOが首位、Mattelが第二位、Bandaiが第三位という構造が示す通り、IP力、企画力、生産体制が市場リーダーを決定づける。LEGOは欧州を中心に世界的ブランド力を確立し、教育・エンターテインメントを横断するエコシステムを築いている。MattelはBarbieやHot WheelsといったグローバルIPを軸に、映像化やイベント展開を強化している。Bandaiは日本発のキャラクターIPを世界展開し、玩具とホビー、エンタメを統合したモデルが特徴である。
HasbroはトランスフォーマーやD&Dなど多様なIPを抱えており、MGA EntertainmentやSpin Masterは革新的商品開発で存在感を高めている。POP Martはアジア発のブラインドボックス文化の旗手として急拡大し、国際市場でキャラクタービジネスの新潮流を形成する。Takara Tomy、Konami、Pokemon、PaniniなどはそれぞれのIPと市場特性を活かし、地域との親和性を高めている。地域別では、北米がキャラクター玩具とホビー市場の中心、欧州が教育玩具やデザイン系玩具に強みを持ち、アジアではキャラクターIPとコレクタブル市場の成長が著しい。文化的背景と購買習慣が市場構造に大きく影響し、地域ごとに異なる成長軌道が形成されている。
世界市場の進化力：IP、デジタル、ホビー化がもたらす新しい成長波
LP Information調査チームの最新レポートである「世界おもちゃ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/360906/toys）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.5%で、2031年までにグローバルおもちゃ市場規模は1077.5億米ドルに達すると予測されている。グローバル市場の最大の特徴は、IPの浸透力が購買行動に直接影響する産業構造が鮮明になっている点である。LEGOが世界首位ブランドとして圧倒的な存在感を維持する背景には、ブロック玩具という普遍的価値に加え、映画、ゲーム、教育サービスなど多層的なIP連動戦略の成功がある。市場全体では、デジタルゲームとフィジカル玩具の連動、AI搭載玩具、アプリ連動型学習玩具など、ハイブリッド型の新カテゴリが増加している。また、Z世代・ミレニアル世代を中心に大人のホビー市場が急成長し、フィギュア、模型、コレクタブル玩具が高い需要を生み出している。さらに、地域間の需要差が拡大し、新興国では教育玩具の需要が増え、先進国ではプレミアム玩具やコレクター向け商品が市場を牽引する構造が明確になってきた。世界規模でのECシフトにより、ニッチブランドやD2Cモデルが存在感を高めており、市場の新陳代謝も活発化している。
図. おもちゃ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337101&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337101&id=bodyimage2】
図. 世界のおもちゃ市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、おもちゃの世界的な主要製造業者には、LEGO、Mattel、Bandai、Hasbro、MGA Entertainment、Spin Master、POP Mart、Takara Tomy、Fanatics、Pokemonなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約46.0%の市場シェアを持っていた。
地域と企業で広がる競争軸：ブランド力、文化、創造性の総合勝負
企業別の勢力図は、LEGOが首位、Mattelが第二位、Bandaiが第三位という構造が示す通り、IP力、企画力、生産体制が市場リーダーを決定づける。LEGOは欧州を中心に世界的ブランド力を確立し、教育・エンターテインメントを横断するエコシステムを築いている。MattelはBarbieやHot WheelsといったグローバルIPを軸に、映像化やイベント展開を強化している。Bandaiは日本発のキャラクターIPを世界展開し、玩具とホビー、エンタメを統合したモデルが特徴である。
HasbroはトランスフォーマーやD&Dなど多様なIPを抱えており、MGA EntertainmentやSpin Masterは革新的商品開発で存在感を高めている。POP Martはアジア発のブラインドボックス文化の旗手として急拡大し、国際市場でキャラクタービジネスの新潮流を形成する。Takara Tomy、Konami、Pokemon、PaniniなどはそれぞれのIPと市場特性を活かし、地域との親和性を高めている。地域別では、北米がキャラクター玩具とホビー市場の中心、欧州が教育玩具やデザイン系玩具に強みを持ち、アジアではキャラクターIPとコレクタブル市場の成長が著しい。文化的背景と購買習慣が市場構造に大きく影響し、地域ごとに異なる成長軌道が形成されている。