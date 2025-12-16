TopMediai、写真と動画をミックスするだけで、動画を自由自在に変換可能
動画・音楽・音声関連のオンラインAIサービスを提供する Cleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月10日より、TopMediai にて写真と動画を組み合わせて多彩な映像表現を実現する新AIモーション変換機能群の提供を開始いたします。
今回追加された「AIミミックモーション」「AIダンスジェネレーター」「AIキャラクタースワップ」は、いずれも1枚の写真と1本の動画を用意するだけで人物の動作生成や置換を自動で行い、初心者でもプロレベルのアニメーション動画を作成できる画期的な新機能です。
【TopMediai 写真×動画変換について】
TopMediai の写真×動画変換は、静止画と動画をAIが解析・合成し、新たな動きを持つ映像として生成できるオンラインサービスです。写真の人物をそのままアニメーション化したり、人気ダンスを踊らせたり、動画内の人物と入れ替えたりと、多用途な動画制作が直感的な操作で実現します。
【アップデートの主なポイント】
今回のアップデートで実現した主な進化は以下の通りです：
1.AIミミックモーション：写真人物をリアルにアニメーション化：AIが写真から表情・骨格を解析し、動画の動きを自然に付与。まるで写真の人物がそのまま動き出したような滑らかなモーションを実現します。
2.AIダンスジェネレーター：人気のダンスモーションを瞬時に適用：多数のトレンド振付テンプレートを搭載。写真の人物がSNSで話題のダンスを踊るショート動画を、数秒で生成できます。
3.AIキャラクタースワップ：動画内の人物と写真の人物を自動置換：写真をアップロードするだけで、動画の出演者を任意の人物に入れ替え可能。顔の向き・明るさ・質感まで自然に調整され、高いリアリティを実現します。
4.統合モーションエンジンで動作精度が大幅向上：機能は共通の高精度AIモーション解析エンジンを採用。姿勢推定・特徴マッピングを最適化し、破綻の少ない自然な動きが生成されます。
5.写真と動画を選ぶだけのシンプルUIに刷新：写真アップロード → 動画選択 → 生成 の3ステップに最適化。専門知識不要で誰でも使える操作性になりました。
詳細はこちら：
AIミミックモーション：https://www.topmediai.com/app/mimic-motion/
AIダンスジェネレーター：https://www.topmediai.com/app/ai-dance-generator/
AIキャラクタースワップ：https://www.topmediai.com/app/ai-character-swap/
【機能一覧】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336984&id=bodyimage1】
【操作ガイド：写真から動画を生成する方法】
ステップ 1：機能を選択
TopMediai にアクセスし、「AIミミックモーション」「AIダンスジェネレーター」「AIキャラクタースワップ」のいずれかを選びます。
ステップ 2：写真と動画をアップロード
静止画（JPG/PNG）をアップロードし、動作元となる動画またはテンプレートを選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336984&id=bodyimage2】
ステップ 3：「生成」をクリック → プレビューで確認
AIが写真と動画を解析し、新しい映像を生成。数十秒～数分でプレビューが確認できます。
ステップ 4：保存・共有
