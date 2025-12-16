2025年12月16日、東京 - データ統合、データ品質、データ分析および人工知能(AI)のグローバルリーダーであるQlik(R)( https://www.qlik.com/ja-jp )は本日、旅行業界におけるAI活用の最新調査を発表しました。本調査は、日本、シンガポール、オーストラリア、インドの4カ国を対象に、旅行者一人ひとりの好みやニーズに応じたプラン提案・構築など、AIによる旅行プランのパーソナライズへの意欲や、利用時に求める内容について明らかにしています。日本の旅行者のうち、旅行プラットフォームに個人情報を提供することに抵抗を示した回答者は34％(アジア太平洋地域の平均：22％)で、調査対象国の中で最多となっています。





日本の旅行者が特に共有に抵抗を示す個人情報の種類は、以下の通りです。

・旅行先および希望するアクティビティの一覧 ：日本68％(アジア太平洋地域の平均55％)

・予防接種状況など個人の健康状態に関する情報：日本83％(アジア太平洋地域の平均72％)

・旅行予算や支出計画 ：日本62％(アジア太平洋地域の平均54％)





さらに、本調査によると、日本の旅行者は、個人情報提供への懸念がなく、具体的なメリットが得られるAI活用がある場合、最も魅力的だと感じるのは「無料または割引で得られるプレミアム機能・特典の入手」であり、実に回答者の32％(アジア太平洋地域の平均：24％)がこれを挙げています。このことから、プライバシーへの懸念がなければ、日本の旅行者はAIによる提案を活用して、通常は手が届きにくいプレミアム体験を楽しむ傾向が強いことが示されました。具体例としては、飛行機を予約する際にエコノミークラスからビジネスクラスへアップグレードすること、宿泊施設を予約する際に眺望のない部屋から眺望のある部屋に変更すること、レストランでディナーコースをグレードアップすることなどが挙げられます。





一方で、日本の旅行者のうち、AIによるパーソナライズされた旅行を入手するために個人情報を提供してもよいと答えた人はわずか17％(アジア太平洋地域の平均：26％)にとどまり、調査対象国の中で最も低い結果となりました。日本の旅行者にとって、AIによりパーソナライズされた旅行を利用する際、個人情報への懸念が大きな障壁となっています。加えて、AIによる提案の精度に対する信頼度も、4％(アジア太平洋地域の平均：19％)にとどまり、他国と比べて日本では信頼度が最も低いことが明らかになりました。AIによるパーソナライゼーションの有用性を明確に伝えることが不可欠であることを示しています。





・調査国中で、「AIの提案をまったく信頼していない」と回答した日本の旅行者の割合は最多の24％(アジア太平洋地域の平均：19％)でした。

・「AIによる提案は人のアドバイスよりも信頼できる」と答えた日本の旅行者の割合は、調査対象国の中で最低の4％(アジア太平洋地域の平均：11％)でした。





日本の旅行業界におけるAI活用の導入をさらに加速させるためには、AIが日本の旅行者のニーズを正確に理解し、それに寄り添ったプレミアム機能や特典を提供できることが重要です。過去の利用状況などの文脈を踏まえ、旅行者に満足度の高い提案を提示するには、強固なデータ基盤が不可欠です。





クリックテック・ジャパンの執行役員社長である今井 浩は、次のように述べています。

「AIの活用は世界中で加速しており、旅行業界も例外ではありません。個人データを丁寧に扱う姿勢を明確にした上で、AIの活用を通じて、旅行者のニーズや好みを正確に理解し、それに寄り添ったプランを提示することが重要です。QlikはAIのためのデータ基盤の構築により、旅行会社が的確にパーソナライズされた提案を行えるよう支援し、旅行者との信頼構築に貢献します。」









調査方法

QlikはYouGovに委託し、2025年8月25日から8月28日にかけて、4か国の18歳以上の成人を対象にオンライン調査を実施しました。調査は、YouGovのパネルメンバーを対象とした定量的なオンライン調査として、実施されています。本調査対象者は各市場で年齢、性別、地域のバランスが取れるように構成されています。調査対象国は、日本、シンガポール、オーストラリア、インドのアジア太平洋地域4か国です。









■Qlikについて

クリックテック・ジャパン株式会社は、米国Qlik Technologies Inc.の日本法人です。Qlikは、複雑なデータ状況を実用的なインサイトに変換し、戦略的なビジネス成果を促進します。世界40,000社以上の顧客にサービスを提供しているQlikの製品ポートフォリオは、最先端かつエンタープライズ水準のAI/機械学習、データの統合と分析を提供します。さらに、実用的で高度な拡張性を備えたQlikのAI/機械学習ツールで、適切で迅速な意思決定を可能にします。また、優れたデータ統合およびデータ統制、多様なデータソースに対応する包括的なソリューションを提供しています。Qlikの直感的でリアルタイムの分析は、隠れたパターンの発見や複雑なビジネス課題の解決、新たなビジネスチャンスの獲得を支援します。Qlikは顧客の戦略的パートナーとして、プラットフォームに依存しないテクノロジーと専門知識で、顧客の競争力を高めます。





(C) 2025 QlikTech International AB. All rights reserved. All company and/or product names may be trade names, trademarks and/or registered trademarks of the respective owners with which they are associated.