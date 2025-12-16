全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」を毎週木曜よる9時～放送しています。12月18日は、「(続編)メイショウが繫いだ人と馬の奇跡の物語！」をお届けいたします。

1．「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」とは

みなさんにとって昭和はどんな時代でしたか？「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」は、＜昭和の思い出のアイテム＞や＜昭和の思い出の場所＞、＜昭和の思い出の人＞を振り返り、古き良き昭和という時代を記憶と共に再生させる「昭和」×「令和」融合のノスタルジックリアル番組です。■放送時間：毎週木曜よる9時00分～9時55分■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/funakoshi-showa/

出演者

船越英一郎

1960年生まれ。湯河原町出身。1982年に俳優デビュー。「箱根湯河原温泉交番シリーズ」「外科医鳩村周五郎」など民放全局の2時間ドラマに出演し【2時間ドラマの帝王】の肩書きを持つ。また、NHK「赤ひげ」TX「刑事吉永誠一」などの連続ドラマでも主演を務めるほか、情報番組の司会、バラエティなどで活躍。近年は２時間ドラマ「名探偵明智小五郎シリーズ」「弁護士六角心平京都殺人事件簿」などの新作にも多く出演。映画、漫画、特撮、歌謡曲など、大の昭和サブカルチャー好きとしても知られている。

阪田マリン

2000年12月22日生まれの24歳。昭和カルチャーが大好きで“ネオ昭和”と自ら命名し、ファッションやカルチャーを発信するZ世代のアーティスト兼インフルエンサー。数々のメディアや企業からの出演オファーが殺到中！SNSでの総フォロワー数は約33万人。昭和歌謡と令和ポップを融合させた“ネオ昭和歌謡プロジェクト”「ザ・ブラックキャンディーズ」としても活動中。2ndシングル「青いたそがれの御堂筋」を昭和99年9月9日にリリース。全編フィルムカメラで撮影したファースト写真集「今って昭和99年ですよね？」が好評発売中。

2．番組内容

第50回：(続編)メイショウが繫いだ人と馬の奇跡の物語！

12月18日（木）よる9時～ ゲスト：石橋守調教師、武豊騎手ほか

2024年3月、昭和の苦労人騎手・石橋守の、雑草馬・メイショウサムソンとの出会いから日本ダービーでの勝利、馬主・松本オーナーの思いと武豊騎手への乗り替わりエピソードなど、当事者のインタビューを交えた「人と馬の縁」を放送しました。第50回放送ではその物語の続編として、2025年6月・宝塚記念でメイショウタバルが見事G1初勝利した裏側を再生！武豊騎手、石橋守調教師、上籠調教助手、生産地・北海道浦河町の三嶋牧場などを取材。レース映像はもちろん、競馬ファン撮影の秘蔵映像と共にお送りします！そして...2025年8月29日、JRA個人オーナーとして通算2000勝の偉業を達成した直後に鬼籍に入られた、メイショウ・松本好雄オーナーの遺した想いとは…。「チームメイショウ」が織りなした再びの奇跡と、「人と馬が繫いだ縁」の続編、是非ご覧ください！

3．今後の放送予定

1月8日 第42回：三山ひろしの「トキワ荘」巡る旅（再）1月15日 第43回：昭和の大阪万博が蘇る／令和に遺したい大阪の昭和スポット（再）1月22日 第44回：ミッキー吉野が昭和を彩ったグループ・サウンズを再生（再）

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

