Enludus（代表：長瀬唯楓）は、YouTube動画を活用した革新的な言語学習プラットフォーム「Vidnitive（ヴィドニティブ）」を開発し、プロジェクト資金調達のためのクラウドファンディングを現在実施中であることを発表しました。クラウドファンディングURL：https://camp-fire.jp/projects/909687/view

言語学習におけるデジタル革命の必要性

近年、グローバル化の進展やリモートワークの普及により、複数言語のスキルを持つ人材の需要が急増しています。経済産業省の調査によれば、2025年には日本企業の約70%が多言語対応人材を求めており、特にアジア言語と英語のスキルを兼ね備えた人材へのニーズが高まっています。しかし従来の言語学習方法には、①継続の難しさ、②実践的なコンテンツ不足、③個人の学習スタイルに合わせた柔軟性の欠如という課題が存在してきました。さらに、コロナ禍以降の教育のデジタル化が進む中、効率的かつ魅力的な言語学習ツールへの需要は一層高まっています。Vidnitiveは、これらの課題を解決するために開発された次世代の言語学習プラットフォームです。AIが自動でYouTube動画から学習ガイドを生成し、ユーザーが興味のあるコンテンツを通じて効果的に言語を習得できる環境を提供します。

Vidnitiveが提供する革新的な言語学習体験

Vidnitiveは単なる語学学習アプリではなく、ユーザーの学習体験を根本から変革するプラットフォームです。主な特長は以下の通りです。https://my-language-dojo-l8cl.vercel.app1. AI自動生成学習ガイド：ユーザーが選んだYouTube動画に対して、AIが自動的に文法ポイント、語彙解説、学習チャレンジを含む包括的な学習ガイドを生成します。これにより、あらゆるコンテンツが言語学習教材に変わります。2. 多言語対応：初期段階で英語、日本語、中国語、スペイン語、フランス語を含む10言語以上に対応。文法解説や重要フレーズが各言語で提供され、効果的な多言語学習が可能です。提供画面では、キーセンテンスとその解説が複数言語で表示され、言語間の比較学習も容易に行えます。3. インタラクティブな学習体験：動画の要約作成チャレンジ、キーセンテンス復唱、シャドーイング機能など、アクティブラーニングを促進する多彩な学習ツールを搭載しています。4. 学習進捗の可視化：一貫性スコア（Consistency Score）により学習の継続状況を追跡し、モチベーション維持をサポートします。5. パーソナライズされた学習体験：ユーザーの興味、学習レベル、目標に基づいてコンテンツと学習方法を最適化します。Vidnitiveの開発者であり、Enludusの代表である長瀬唯楓氏は次のように述べています：「言語を学ぶ最大の障壁は継続性の欠如です。Vidnitiveは、ユーザーが自分の情熱や興味と言語学習を結びつけることで、この問題を解決します。YouTubeの膨大なコンテンツとAI技術を融合させることで、誰もが自分のペースで、自分の興味に沿って言語を習得できる環境を創造します。」

クラウドファンディングと今後の展開

Enludusは、Vidnitiveの開発を加速させるため、現在クラウドファンディングを実施中です。目標額は50万円で、調達資金は主に以下の用途に活用されます：1. AIアルゴリズムの高度化：より正確で効果的な学習ガイド生成のためのAI開発2. ユーザーインターフェースの改善：直感的で使いやすいデザインの実装3. サーバーインフラの強化：増加するユーザー数に対応するためのシステム拡張4. 対応言語の拡大：より多くの言語をサポートするための言語モデル開発クラウドファンディングの支援者には、サービスの早期アクセス権、プレミアム機能の無料利用、開発プロセスへの参加機会など、魅力的な特典が用意されています。「私たちのビジョンは、言語の壁を取り除き、世界中の人々がより自由にコミュニケーションできる社会を創ることです。Vidnitiveはその実現に向けた重要なステップであり、多くの方々に支援していただけることを願っています」と長瀬氏は語ります。正式なローンチは2026年2月を予定しており、それに先立つベータ版の提供は2026年1月頃を計画しています。

概要

屋号：Enludus 代表者：長瀬唯楓 設立：2025年 事業内容：教育テクノロジー、言語学習プラットフォームの開発・運営 ホームページ:https://enludus.vercel.app