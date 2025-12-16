2025年9月1日 - Pelican Products株式会社（日本支社：神奈川県横浜市／支社長：東 広行, 本社：米国カリフォルニア州）は、次世代トラベルシリーズ「Pelican TRVL」の日本市場展開において、衣川産業株式会社（所在地：兵庫県豊岡市）を総販売代理店として正式に任命したことを発表いたします。

■ 日本の伝統が息づく鞄のまち・豊岡を拠点とする衣川産業

衣川産業株式会社は、日本有数の鞄の産地として千年以上の歴史を持つ豊岡市を拠点に、日本でも最も古い鞄メーカー・鞄専門商社の一つとして、卓越した技術と品質を守り続けてきました。長年にわたり、国内外の著名ブランドの製造・流通を担ってきた実績は、日本の鞄業界において揺るぎない信頼を築いています。

■ Made in USA × 日本の伝統工芸。唯一無二のシナジーへ

今回のパートナーシップは、 ・Pelicanが誇る米国発の堅牢性・機能美 ・衣川産業が受け継ぐ日本の職人文化と品質へのこだわり この2つが融合することで、日本のトラベル市場に新たな価値を創造するものです。Pelican TRVLは、プロフェッショナル機材保護のDNAを受け継ぎつつ、現代のライフスタイルに寄り添ったデザイン性と機能性を追求したシリーズ。 衣川産業の流通ネットワークと市場理解が加わることで、より多くの日本のユーザーに、“壊れない旅”という新しい選択肢を届けることが可能になります。

■ Pelican Products コメント

「豊岡という歴史ある鞄の産地を拠点とし、日本の職人文化を体現する衣川産業とのパートナーシップは、Pelican TRVLにとって大きな進化を意味します。 衣川産業の深い市場知識と品質基準は、Pelicanが日本市場で掲げる価値をより強固なものにしてくれると確信しています。」

■ 衣川産業 コメント

「長年、鞄づくりの伝統を守りながら、多様なブランドとともに市場を築いてきました。このたびPelican TRVLの総販売代理店として、Pelicanの革新的プロダクトと日本の鞄文化をつなぎ、新たな価値提案をお届けできることを嬉しく思います。」

■ Pelican TRVLについて

Pelican TRVLは、約50年にわたり“守る”という使命を追求してきたPelicanが、 旅・移動・日常をより自由に、快適にするために開発した次世代トラベルギアシリーズです。プロの機材保護で培った耐久性をベースに、現代のユーザーのニーズに合わせたデザイン・利便性を実現しています。

■ 各会社概要

・Pelican Products株式会社 本社：神奈川県横浜市 事業内容：日本市場における保護ケース及びライト等のプロモーション・衣川産業株式会社 本社：兵庫県豊岡市 事業内容：鞄・バッグの製造、国内外ブランドの販売

■ 本件に関するお問い合わせ

Pelican Products株式会社E-mail：japan※pelican.com（※を＠に変更して送信してください。）

https://www.pelicanproducts.co.jp/