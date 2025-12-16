亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、『40g 堅ぶつ 焼のり味』（以下：『堅ぶつ 焼のり味』）を12月22日(月)から2026年1月末までの期間限定で、全国のコンビニエンスストアにて発売します。

■「焼のり」ならではの香ばしさと旨み

噛むほどに旨み広がる、厚切り堅揚げ餅「堅ぶつ」から、『堅ぶつ 焼のり味』が期間限定で新登場します。有明海産のりを使用し、噛むほどに焼のりの香ばしさと旨みが口いっぱいに広がります。また、隠し味にごま油と唐辛子を加えることで、風味豊かで連食性のある味わいに仕上げました。焼のりならではの香ばしさともち米の旨み広がる、こだわり抜いた今だけのおいしさをどうぞお楽しみください。

■「堅ぶつ」ブランド発売以降最大売上！

もち米をじっくりと寝かし低温でじんわりと揚げ、噛むほどに旨み広がるおいしさの「堅ぶつ」は、2024年度の出荷実績（金額）がブランド発売以降最大となっており※、お客様から大変ご好評をいただいております。今しか味わえない『堅ぶつ 焼のり味』をぜひお試しください。※当社調べ： 出荷実績（金額）

■商品情報

1. 商品名 40g 堅ぶつ 焼のり味2. 発売日 / 発売期間 2025年12月22日（月）から2026年1月末まで3. 価格（税抜/税込) ノンプリントプライス（参考小売価格 128円前後 / 138円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストアなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。