ASIC 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月08に「ASIC市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ASICに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ASIC市場の概要
ASIC 市場に関する当社の調査レポートによると、ASIC 市場規模は 2035 年に約 337億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ASIC 市場規模は約 194 億米ドルとなっています。ASIC に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ASIC市場シェアの拡大は、ハイパースケーラーとクラウドプロバイダーによるAI専用ASICの導入によるものです。さらに、主要クラウドプロバイダーのSEC提出書類を分析すると、汎用アクセラレーターから自社設計ASICへの移行の傾向が見られます。その結果、ハイパースケーラーによる調達が拡大すると予想され、社内ASICプログラムはASIC関連のグローバルサプライチェーンにおける構造的な需要の測定可能な推進力となっています。
ASICに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/asic-market/590641936
ASIC市場調査では、公的資金の急増とファウンドリーの生産能力拡大により市場シェアが拡大し、ASIC供給の増加が見込まれることも明らかになりました。当社の分析によると、半導体再活性化戦略やCHIPSプログラムといった主要プログラムが、10年末までにファウンドリーの拡大を後押しすると予想されています。さらに、インテルなどの主要企業のプレス資料を分析すると、CHIPSプログラムに基づく助成金交付が示されており、これは先端プロセスおよびパッケージング能力の拡大に役立つでしょう。これらの傾向はASIC市場の成長にプラスの影響を与えています。
しかし、世界的なバリューチェーンの集中や、少数の主要経済国によるサプライチェーンの支配といった、地政学的リスク、物流リスク、生産能力リスクの高まりにつながる主要な要因が、今後数年間のASIC市場の成長を抑制すると予想されます。
ASIC市場セグメンテーションの傾向分析
ASIC 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ASIC の市場調査は、エンドユーザー業界別、アプリケーション別、製品タイプ別、設計アプローチ別と地域別に分割されています。
ASIC市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590641936
エンドユーザー業界別に基づいて、ASIC市場は自動車、IT・通信、産業および防衛、家電に分割されています。これらのうち、自動車業界はすべての子セグメントの中で最も成長が見込まれ、予測期間中に世界市場シェアの32%を獲得すると予想されています。自動車業界の拡大とADASなどのスマート機能の統合により、対象となるエンドユーザー業界におけるASICの需要が高まっています。発表されたレポートによると、中国は自動車の主要生産国であり、2024年にはEVの販売台数が大幅に増加すると予想されています。2024年には世界のEV車の50%が販売されると推定されています。これにより、EVやその他のハイブリッド自動車モデルに搭載されるADASシステムとの統合を目的としたASIC市場の需要が拡大しています。
