航空宇宙部品製造市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.19％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、航空宇宙部品製造に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「航空宇宙部品製造市場レポート」では航空宇宙部品製造業を再構築している現在の力と、持続的な競争優位のために断固とした業務改革が不可欠である理由を簡潔に説明するほか、航空宇宙部品のサプライチェーン全体にわたって、生産パラダイムと競合ダイナミクスを再編成しつつある、技術、サプライチェーン、規制の変革の統合的見解などを提供します。
世界の航空宇宙部品製造市場規模は、2024年に9,251億3,000万米ドルと評価され、2025年の9,738億2,000万米ドルから2032年には1兆3,877億7,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1858150-aerospace-parts-manufacturing-market-by-product.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・複雑な金属製航空機部品の製造における産業用3Dプリンティングの採用の増加
・燃費効率を向上させるための機体パネルへの先進複合材料の統合
・IoTセンサーとAIアナリティクスを使用した機械加工設備の予知保全の実施
・地政学的・貿易的リスクを軽減するための地域的サプライチェーンの多様化へのシフト
・チタンエンジン部品の精密加工のためのロボット自動化への投資の増加
・航空宇宙用合金のリサイクルなど、持続可能な製造方法の重視の高まり
・航空機の重要部品の耐摩耗性を向上させる高度なコーティング技術の開発
・生産ワークフローと品質管理の最適化のためのデジタルツインシミュレーションの実装
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 航空宇宙部品製造市場：製品タイプ別
・アビオニクス、通信システム、飛行制御システム、ナビゲーションシステム、エンジン部品、燃焼システム、コンプレッサー部品、軸圧縮機 など
第9章 航空宇宙部品製造市場：最終用途別
・アフターマーケット、保守修理・オーバーホール、スペアパーツ、純正機器メーカー、新規航空機生産、レトロフィット
第10章 航空宇宙部品製造市場：金属別
・アルミニウム合金、ニッケル合金、スチール合金、チタン合金
第11章 航空宇宙部品製造市場：複合材料別
・アラミド複合材料、炭素繊維複合材料、ガラス繊維複合材料
第12章 航空宇宙部品製造市場：地域別
第13章 航空宇宙部品製造市場：グループ別
第14章 航空宇宙部品製造市場：国別
第15章 競合情勢
■レポート記載内容に寄せられる主な質問と回答
・航空宇宙部品製造市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に9,251億3,000万米ドル、2025年には9,738億2,000万米ドル、2032年までには1兆3,877億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.19%です。
・航空宇宙部品製造業を再構築している現在の力と、持続的な競争優位のために断固とした業務改革が不可欠な理由は何ですか？
技術の進歩、サプライチェーンの再編成、規制のシフトが収束し、競争優位性を再定義する変曲点に立っています。製造業者は軽量素材、デジタル化された生産、弾力性のある調達に対する加速する要求を調和させる必要があります。
