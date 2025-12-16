アジア新興国投資とスマート化が成長を牽引――年平均4.5％成長が見込まれるSPRシステム市場の将来像

マツダ新「コンパクトカー」発表に反響殺到！ 「内装の高級感スゴイ」「専用デザインがスタイリッシュでいい」「“4WD”だと走りが楽しめそう」の声も！ 快適装備＆安全機能が充実の「マツダ2」最高級モデルに熱視線！