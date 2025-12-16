アジア新興国投資とスマート化が成長を牽引――年平均4.5％成長が見込まれるSPRシステム市場の将来像
セルフピアスリベット（SPR）システムとは、あらかじめ穴を開けることなく、通常は金属などの複数の材料層を永久的に接合するための機械的接合技術である。このプロセスでは、専用のリベットと工具を使用し、上層の材料を貫通して下層にリベットを変形させることで、機械的な接合を形成する。
セルフピアスリベット（SPR）システムは、従来の溶接やボルト締結と比較して、異種材料の接合や熱影響の回避に優れる接合技術である。特に軽量化ニーズが高まる自動車、航空機、家電業界において、アルミニウムや高張力鋼板など、溶接が難しい素材の接合手段として急速に注目を集めている。この技術は、工程の簡略化と高い接合強度を両立し、全体の生産効率を向上させることができる。
近年では、EV（電気自動車）や次世代モビリティの普及により、製造工程における軽量化要求がかつてないほど高まっている。この潮流はSPRシステムの導入拡大に直接つながっており、特に構造部材やバッテリーハウジングの接合用途としての活用が加速している。リベット自体の進化だけでなく、専用工具や自動化対応システムの高度化も進行しており、ライン全体の革新に寄与している。
市場の推進要因としては、複雑な形状部材への対応力、接合品質の安定性、加工時の安全性など、多角的な利点が挙げられる。また、二酸化炭素排出量の削減を背景に、溶接の代替としてSPRが選ばれるケースが増加しており、製造業全体の脱炭素化方針とも整合性が高い。これらの要因が重なり、今後もさまざまな分野で採用が進むと見られる。
SPR業界は、製品単体での優位性だけではなく、顧客の工程に対してどのようなトータルソリューションを提供できるかが競争の鍵となる。特に、短時間でのセッティング、自動化設備との統合、長期メンテナンス性など、運用全体を見据えた付加価値が重視されつつある。単なるリベット供給ではなく、接合技術のトータルパートナーとしてのポジショニングが求められている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界SPRセルフピアスリベットシステム市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/566355/self-pierce-riveting-system--spr）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.5%で、2031年までにグローバルセルフピアスリベット （SPR） システム市場規模は2.39億米ドルに達すると予測されている。
図. セルフピアスリベット （SPR） システム世界総市場規模
図. 世界のセルフピアスリベット （SPR） システム市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、セルフピアスリベット （SPR） システムの世界的な主要製造業者には、Atlas Copco、Stanley、Tox Pressotechnikなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約62.0%の市場シェアを持っていた。
今後の企業成長の余地は非常に大きい。特にアジア圏を中心とした新興国市場では、今後数年間で設備投資の活発化が期待されており、SPRシステムへの需要も比例して拡大する見込みである。また、欧州を中心とした環境規制強化の流れも、この技術にとって追い風となる。各国の自動車メーカーやサプライヤーが、軽量かつ高剛性な構造体を追求する中で、SPRの適用範囲はますます広がっていく。
今後の企業成長の余地は非常に大きい。特にアジア圏を中心とした新興国市場では、今後数年間で設備投資の活発化が期待されており、SPRシステムへの需要も比例して拡大する見込みである。また、欧州を中心とした環境規制強化の流れも、この技術にとって追い風となる。各国の自動車メーカーやサプライヤーが、軽量かつ高剛性な構造体を追求する中で、SPRの適用範囲はますます広がっていく。