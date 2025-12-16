TopMediai、次世代AI画像生成モデル「NanoBanana Pro」導入で創作の自由度を拡張
動画・音楽・音声・画像関連のオンラインAIツールを提供するCleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月13日より、TopMediaiのAI画像生成機能において、次世代AI画像生成モデル「Nano Banana Pro」を新たに導入したことをお知らせいたします。
本アップデートにより、AI画像生成における全体的な生成精度と画像品質が大幅に向上し、より直感的かつ自由度の高いビジュアル制作が可能となりました。
【TopMediai AI画像生成について】
TopMediai AI画像生成は、テキストプロンプトや参考画像をもとに、高品質なイラストやビジュアル素材を自動生成できるオンラインAIサービスです。専門的なスキルを必要とせず、誰でも簡単な操作で多彩な表現を実現できる点が特長です。
【アップデートの主なポイント】
今回の「Nano Banana Pro」導入による主な進化は以下の通りです：
1.プロンプト理解精度の向上：Nano Banana Proは、文章指示や細かなニュアンスの理解能力が向上しており、構図・ポーズ・表情・背景など、ユーザーの意図をより正確に反映した画像生成を実現します。
2.生成画像クオリティの強化：質感表現、ライティング、色彩バランスが改善され、全体としてより高解像度で完成度の高いビジュアルを生成。商用利用にも適した安定した品質を提供します。
3.複雑な表現への対応力強化：キャラクターイラスト、リアル調、アニメ調、コンセプトアートなど、多様なスタイルに柔軟に対応。創作ジャンルを問わず、幅広い表現が可能です。
4.安定性と再現性の向上：生成時の破綻や不自然な描写を抑え、再生成時も安定した結果を得やすくなりました。制作効率の向上に貢献します。
5.生成速度の最適化：モデル構造の改良により、従来モデルと比較して処理速度が向上。重たい細部表現でもレスポンスが良くなり、ユーザーの待機時間が短縮され、より多くの反復生成を速やかに実行できます。
詳細はこちら：
TopMediaiAI画像生成:https://www.topmediai.com/app/free-ai-art-generator/
TopMediai公式サイト：https://jp.topmediai.com/
【操作ガイド：Nano Banana ProでAI画像を生成する方法】
TopMediai AI画像生成では、以下のステップで簡単に画像生成が行えます：
ステップ 1：モデル選択
TopMediaiにアクセスし、「AI画像」機能を選択。モデル一覧から「Nano Banana Pro」を選びます。
ステップ 2：プロンプト入力／画像アップロード
描きたい内容やイメージをテキストで入力。「画像から画像へ」モードを選択する場合は、画像をアップロードし、生成条件を調整します。
ステップ 3：生成・プレビュー
「生成」ボタンをクリックすると、AIが画像を生成。短時間でプレビューを確認できます。
ステップ 4：ダウンロード・活用
完成した画像はダウンロード可能。SNS投稿、デザイン素材、企画資料、マーケティング用途などに幅広く利用できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337008&id=bodyimage1】
【活用するためのテクニック】
1.プロンプトの精度を上げるコツ：詳細な描写指定、単純なキーワードだけでなく、色・光・材質・視点・表情のディテールをプロンプトに含めることで、生成精度が大幅に向上します。例：「日没の光を背景に、柔らかな布地の衣装を着たキャラクター、柔らかいライティング、細かい影表現」
