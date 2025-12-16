クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、12/19より、「総額1億円 スーパー還元お年玉セールキャンペーン」を開催いたします
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、12/19より、「総額1億円 スーパー還元お年玉セールキャンペーン」を開催いたします。
本キャンペーンでは、対象コースをご予約いただいたお客様に、当社限定のお得な特典をご用意しております。日本発着クルーズから海外発着クルーズまで幅広いコースを対象とし、先着2,000組様限定の特別企画となっております。特に海外発着クルーズならではの魅力ある航路を、最大5％割引という大変お得な条件でご予約いただける機会となっております。この機会にぜひ、当社ならではの特典を活用し、魅力あふれるクルーズ旅行をご検討ください。
キャンペーン内容は下記の通りです。
【キャンペーン期間】
2025年12/19（金）～2026年1/20 （火）
＜一部キャンペーン内容紹介＞
〇海外発着クルーズ
【MSC・コスタ・ノルウェージャンクルーズ 対象コース】
・内側客室・海側客室：1％割引
・バルコニー客室：2％割引
・スイート客室：3％割引
【上記以外の海外発着クルーズ対象コース】
・内側客室・海側客室：1％割引
・バルコニー客室：3％割引
・スイート客室：5％割引
〇日本発着クルーズ
MSCクルーズ、コスタクルーズ等の日本発着クルーズにおいて、キャンペーン期間限定の特別料金プランをご用意しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337119&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
本キャンペーンでは、対象コースをご予約いただいたお客様に、当社限定のお得な特典をご用意しております。日本発着クルーズから海外発着クルーズまで幅広いコースを対象とし、先着2,000組様限定の特別企画となっております。特に海外発着クルーズならではの魅力ある航路を、最大5％割引という大変お得な条件でご予約いただける機会となっております。この機会にぜひ、当社ならではの特典を活用し、魅力あふれるクルーズ旅行をご検討ください。
キャンペーン内容は下記の通りです。
【キャンペーン期間】
2025年12/19（金）～2026年1/20 （火）
＜一部キャンペーン内容紹介＞
〇海外発着クルーズ
【MSC・コスタ・ノルウェージャンクルーズ 対象コース】
・内側客室・海側客室：1％割引
・バルコニー客室：2％割引
・スイート客室：3％割引
【上記以外の海外発着クルーズ対象コース】
・内側客室・海側客室：1％割引
・バルコニー客室：3％割引
・スイート客室：5％割引
〇日本発着クルーズ
MSCクルーズ、コスタクルーズ等の日本発着クルーズにおいて、キャンペーン期間限定の特別料金プランをご用意しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337119&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
プレスリリース詳細へ