代替タンパク質市場が転換点を迎える局面 成長 革新 市場モメンタム
健康志向と持続可能性を重視する消費者の増加により、世界の食品需要が変化している。こうした動きにより、大豆や小麦といった既存の原料から、培養肉やカボチャ種子タンパク質といった新しい原料まで、代替タンパク質への関心が急速に高まっている。主要カテゴリーの現在規模と将来性を比較するため、グローバル マーケット モデルが市場全体を分析した。
市場規模と成長の概況
代替タンパク質の各カテゴリーは異なる速度で成長しており、成熟した分野もあれば、技術革新や投資の加速により急拡大している分野もある。
● 植物肉と培養肉は、市場規模が大きく、二桁成長が続く最も活発なカテゴリーの一つとなっている。
● 大豆タンパク質は最大規模を維持しているが、新しいタンパク質が注目される中で成長率は比較的穏やかである。
● ヴィーガン プロテイン パウダーは市場規模と成長率の両方が高く、健康志向やクリーンラベルの栄養食品が需要を牽引している。
● 小麦タンパク質、エンドウタンパク質原料、加水分解植物タンパク質、カボチャ種子タンパク質は、安定した消費に支えられ着実に広がっている。
植物肉 消費者ニーズの広がりで急成長
植物肉は環境負荷を抑えた食生活を求める消費者の増加により、世界的に採用が広がっている。市場規模は99億ドルで、年平均成長率は14.6パーセントとなっている。小売店舗での取り扱い拡大、大手外食企業との提携、品質向上が成長を後押ししている。生産量拡大に伴うコスト低下により、今後は先進国と新興国の両方で普及が進むとみられる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336926&id=bodyimage1】
培養肉 革新が牽引する高成長カテゴリー
培養肉は研究段階から商用化へ向けて急速に進展している。市場規模は93億ドルで、16.8パーセントの最も高い成長率を示しており、投資家の関心と規制面での前進を反映している。市場としてはまだ初期段階だが、動物福祉や土地利用、環境負荷の課題に対応できるため、将来のタンパク質供給を変える存在として注目されている。
大豆タンパク質 最も確立されたカテゴリー
大豆タンパク質は価格面の優位性や用途の広さから、代替タンパク質の中で最も使われている。市場規模は110億ドルで、最大シェアを占める。5.4パーセントの成長率は成熟市場を反映しているが、肉代替品、飲料、ベーカリー製品など幅広い用途で需要は安定している。
ヴィーガン プロテイン パウダー 健康志向とスポーツ栄養が成長を促進
ヴィーガン プロテイン パウダーは、スポーツ利用者やクリーンな栄養食品を求める消費者の支持を集めている。市場規模は48億ドルで、年平均成長率は9.3パーセント。エンドウや米を使用したプロテインが多く、消化しやすく健康志向にも合致している。風味や製品形態の改良が進み、さらに幅広い層に普及している。
小麦タンパク質 多用途で機能的価値が高い
小麦タンパク質は植物肉やベーカリー製品で重要な役割を持つ。市場規模は34億ドル、成長率は8.4パーセント。グルテンに敏感な消費者がいる地域では需要が限定されるものの、食感や弾力を生み出す機能性から広く利用されている。
エンドウタンパク質原料 アレルゲンが少なくクリーンラベルに適合
エンドウタンパク質はアレルゲンが少なく、大豆を避けたい企業にとって魅力的な原料である。市場規模は19.6億ドルで、成長率は8.76パーセント。スポーツ栄養、代替乳製品、スナックなど幅広い分野で採用されている。味が中性である点も製造企業にとって利点となっている。
