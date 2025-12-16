µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÁðÄÅÅòÈª¡ß²¹Àô¤à¤¹¤áÂè7ÃÆ ¥µ¥ó¥¿¤ËÊ±¤·¤¿ÁðÄÅ·ë°áÆà¤¬¿·ºî¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¤ÇÅÐ¾ì
¡¡µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÁðÄÅÅòÈª¡Ê½êºßÃÏ¡§·²ÇÏ¸©¸ãºÊ·´ÁðÄÅÄ®¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§±üÌîÍ¦Ëá¡¢°Ê²¼Åö¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î²¹ÀôÃÏ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÃÏ°è³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö²¹Àô¤à¤¹¤á¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè7ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÁðÄÅ²¹Àô¤òÂåÉ½¤¹¤ë²¹Àô¤à¤¹¤á¡ÖÁðÄÅ·ë°áÆà¡Ê¤¯¤µ¤Ä¤æ¤¤¤Ê¡¢°Ê²¼·ë°áÆà¡Ë¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°áÁõ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹»Ñ¤Î·ë°áÆà¤òÉÁ¤¤¤¿Î©¤Á³¨Ver.¤ÈSuper Deformed Ver.¡Ê°Ê²¼SDVer.¡Ë¤Î2¼ïÎà¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¿Íµ¤¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¥ó¥°¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¢¸æÀô°õ¡¢¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢È¯Çä¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¡¦À½Â¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤Î¥°¥Ã¥º¤òÅö¥Û¥Æ¥ë£´³¬ÇäÅ¹¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SD¥Ñ¥Í¥ë¡Ê50cm¡Ë¤Ï¡¢12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÇäÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ 12 ·î 22 Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÁðÄÅ²¹ÀôÅòÈª¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ´¤ÎÅô¤ê¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Î ¡È·ë°áÆà¥µ¥ó¥¿¡ÉÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë ¤¬½éÅÐ¾ì¡£¹â¤µÌó 13 £í¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤äÌó 3 Ëüµå¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÇºÌ¤é¤ì¤ëÅß¤ÎÅòÈª¤Ç¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º¸¤è¤ê¡§¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡Î©¤Á³¨Ver.¡×¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡SDVer.¡×
¡Ú²¹Àô¤à¤¹¤á¡ÖÁðÄÅ·ë°áÆà¡×Âè£·ÃÆ¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º³µÍ×¡Û
¢¡ÈÎÇä¾ðÊó
ÈÎÇä³«»ÏÆü»þ¡§¡ú°õ¾¦ÉÊ 2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë 8:00
ÈÎÇä¾ì½ê¡§µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÁðÄÅÅòÈª 4³¬ÇäÅ¹
ÇäÅ¹±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00～10:30¡¿15:30～20:30
¢¡ÈÎÇä¥°¥Ã¥º¡¦Å¸¼¨¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡ã¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ Î©¤Á³¨Ver. ¡ä
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É15cm¡¡1,300±ß
¡¦¥í¥ó¥°¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¡²Á³ÊÌ¤Äê
¡¦¥Þ¥Õ¥éー¡¡²Á³ÊÌ¤Äê
¡¦Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¡ÊÅ¸¼¨¤Î¤ß¡Ë
Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë
¡ã¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ SDVer.¡ä
¡ú¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É20cm¡¡2,000±ß
¡¦¸æÀô°õ¡¡500±ß
¡¦¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡¡1,200±ß
¡¦SD¥Ñ¥Í¥ë50cm¡ÊÅ¸¼¨¤Î¤ß¡Ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É20cm¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ SDVer.¡Ë
¸æÀô°õ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ SDVer.¡Ë
SD¥Ñ¥Í¥ë50cm
¢¡¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Åö¥Û¥Æ¥ëÆâÇäÅ¹¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¥°¥Ã¥º¤òÀÇ¹þ1,500±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ Î©¤Á³¨Ver.¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀèÃå½ç¡¡¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1Æü¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤Þ¤Ç
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ Î©¤Á³¨Ver.¡Ë
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡¡¢¨¡ú°õ¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¡¢ÈÎÇäÆü»þ¤ª¤è¤Ó°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£³ÎÄê¼¡Âè¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓÁðÄÅ·ë°áÆà¡Ú²¹Àô¤à¤¹¤á¡Û¸ø¼°X¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ´¤ÎÅô¤ê¡×¤ÇÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ò½éÅ¸¼¨
12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÁðÄÅ²¹ÀôÅòÈª¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ´¤ÎÅô¤ê¡×¤Ë¤Æ¡¢ÁðÄÅ·ë°áÆà¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ Î©¤Á³¨Ver.¡ËÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£1,200¸Ä°Ê¾å¤Î¥¯¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÈÅòÈª¤ÎÅò¤±¤à¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë
ÅÀÅô»þ´Ö¡§18:30～21:00
²ñ¾ì¡§ÅòÈªÁ° ¸÷Àô»û¡¦»³Ìç²¼¤Î³¬ÃÊ
¢¨Å·¸õ¡Ê±«¡¦É÷¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÀßÃÖ½àÈ÷Ãæ¤Þ¤¿¤ÏÅÀÅô¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤ÏÁðÄÅ²¹Àô¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖÅòLOVEÁðÄÅ¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½ÉÇñ¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÁðÄÅÅòÈª ½ÉÇñÍ½Ìó¡¡TEL¡§0279-88-2535
¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kamenoi-hotels.com/kusatsuyubatake/
ÁðÄÅ·ë°áÆà¡Ú²¹Àô¤à¤¹¤á¡Û¸ø¼°X¡§https://x.com/kusatsuyuina401
¡Úµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÁðÄÅÅòÈª¡Û¡¡
ÅòÈª¤Þ¤ÇÅÌÊâ3Ê¬¡¢À¾¤Î²Ï¸¶ÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿¹¥Î©ÃÏ¡£3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¸»Àô¤ò100¡ó¤«¤±Î®¤·¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ëÅö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¤ÊÏÂ¤Î¤ªÉô²°¤ÇÆü¾ï¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Ìþ¤·¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¿©»ö¤Ï¡¢¾å½£Ì¾Êª¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¡¢ÁðÄÅ¤Î»³¤Î¹¬¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kamenoi-hotels.com/kusatsuyubatake/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/kamenoihotel_kusatsuyubatake/
½»½ê¡§¢©377-1711¡¡·²ÇÏ¸©¸ãºÊ·´ÁðÄÅÄ®ÁðÄÅ512-3¡¡TEL¡§0279-88-2535
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§10»þ¡¡µÒ¼¼¿ô¡§80¼¼
¡Úµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¡Û
µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬2022Ç¯4·î¤è¤ê±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¤«¤ó¤Ý¤Î½É¡×30»ÜÀß¤È¡¢Æ±·î±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ±üÆü¸÷Åò¸µ¡×¡¢2015Ç¯¤è¤ê±¿±Ä¤Î¡ÖÊÌÉÜµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¡×²þ¤á¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÊÌÉÜ¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¹ç·×32»ÜÀß¤ÇÆ±Ç¯7·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2023Ç¯10·î¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤·¤¿4¥Û¥Æ¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢2024Ç¯4·î¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÆáÃÒ¾¡±º¡×¡¢¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÃÞÇÈ»³¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï39»ÜÀß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2024Ç¯12·î25Æü¡¢40ÅïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë °¤ÁÉ ¥Ñー¥¯¥ê¥¾ー¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kamenoi-hotels.com/
¡Ú¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡Û
¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢½ÉÇñÆÃ²½·¿¤ä¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤Î»ÜÀß¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚGoTo Pass¡Û
¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¡¢ÁÛÁü³°¤Ø¡¢Ï¢¤ì¤À¤½¤¦¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦±ã²ñ¡¦°¦¸¤¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë½É¡¦Æüµ¢¤ê²¹Àô¡¦¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ180Åï°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ»È¤¨¤ë¿·¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGoTo Pass¡×¡Ê¥´ー¥È¥¥ー¥Ñ¥¹¡Ë¤¬2025Ç¯5·î29Æü»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://gotopass.jp