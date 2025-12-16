～¹âÂ®¾è¹ç¥Ð¥¹¡ÖÅìµþ=Ä¹²¬¡¦¿·³ãÀþ¡×¤Ï³«¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿～¡Ö¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬Áö¤ë³¹¡×¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬·èÄê¡ª
À¾Éð¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÍÅÄ ÀµÉÒ)¡¢À¾Éð´Ñ¸÷¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àî¿¬ »Ê)¡¢¿·³ã¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À±Ìî ²Â¿Í)¡¢±Û¸å¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÈæ µ×)¤¬¡¢4¼Ò¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¡È¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬Áö¤ë³¹¡É¹âÂ®¾è¹ç¥Ð¥¹¡ØÅìµþ=Ä¹²¬¡¦¿·³ãÀþ¡Ù±¿¹Ô³«»Ï40¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§ https://www.seibubus.co.jp/sp/kousoku/40th_anniversary/photo_contest/
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢4¼Ò¶¦Æ±±¿¹Ô¤Î¹âÂ®¾è¹ç¥Ð¥¹¡ÖÅìµþ¡áÄ¹²¬¡¦¿·³ãÀþ¡×¤¬±¿¹Ô³«»Ï40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬Áö¤ë³¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ï©Àþ¤ÎÄäÎ±½ê¤¬¤¢¤ë»ÔÄ®Â¼¤ÎÉ÷ÅÚ¤ò´¶¤¸¤ë·úÃÛÊª¤äÉ÷·Ê¡¢ÅÁÅý¹Ô»ö¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ºîÉÊ¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¹ç·×247·ï¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤òºÇÍ¥½¨¾Þ¡¦Í¥½¨¾Þ¡¦³Æ¼Ò¾Þ¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¡¢ËÜÆü°Ê¹ß¡¢À¾Éð¥Ð¥¹¡¦¿·³ã¸òÄÌ¡¦±Û¸å¸òÄÌ¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¼ÖÆâ¤Ë¥Ý¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ·Ç½Ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³Æ¼Ò¾Þ¤ò´Þ¤à·×8ºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥é¥·¤ò±Ä¶È½ê¡¦°ÆÆâ½êÅù¤ÇÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡áÄ¹²¬¡¦¿·³ãÀþ¤ò¶¦Æ±±¿¹Ô¤¹¤ë4¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤òÂè°ì¤Ë¡¢±èÀþ¤Î³¹¤È³¹¡¢¿Í¤È¿Í¤ò·Ò¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÌ¥ÎÏ¤¢¤ë°ÜÆ°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤â¡¢±èÀþÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î¤´°¦¸Ü¤Î»òÊª¤È¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¹âÂ®¥Ð¥¹¡ØÅìµþ¡áÄ¹²¬¡¦¿·³ãÀþ¡Ù¤òËö±Ê¤¯¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚºÇÍ¥½¨¾Þ¡Û
8·î2ÆüÄ¹²¬¤Ë¤Æ(±þÊç¼Ô¡Ömura48¡×»£±ÆÃÏ¡Ö¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¡×)
ºÇÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ
¡ÚÍ¥½¨¾Þ¡ÛºîÉÊ¤ÏÅºÉÕPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
Ìë¤ò¶î¤±¤Æ¡¡¡¡¡¡(±þÊç¼Ô¡ÖÌøÍÕµûÂç¹¥¤¡×»£±ÆÃÏ¡ÖÅìµþÅÔËÅç¶è¡×)
Àã¤Î¿·³ã±ØÁ°¡¡¡¡(±þÊç¼Ô¡Ö¤ï¤Ã¤Ûー¡×»£±ÆÃÏ¡Ö¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡×)
µ¢¤êÆ»¤òÁö¤ë¥Ð¥¹(±þÊç¼Ô¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥¨¥Ö¥ê¥£¡×»£±ÆÃÏ¡Ö¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡×)
¡Ú³Æ¼Ò¾Þ¡ÛºîÉÊ¤ÏÅºÉÕPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
À¾Éð¥Ð¥¹¾Þ¡¡¡¡¡§½©¤Î´Ø±ÛÆ»¤òÁö¤êÈ´¤±¤ë¹âÂ®¥Ð¥¹(±þÊç¼Ô¡ÖK¡×»£±ÆÃÏ¡Öºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡×)
À¾Éð´Ñ¸÷¥Ð¥¹¾Þ¡§ËàÅ·Ï°¤ÎÀÅ¼ä(±þÊç¼Ô¡Ö¾®Àî¤Ò¤í¡×»£±ÆÃÏ¡ÖÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡×)
¿·³ã¸òÄÌ¾Þ¡¡¡¡¡§¥Ð¥¹¤Î¤Þ¤Á¿·³ã(±þÊç¼Ô¡Ö·î¤ÎÍÕ¡×»£±ÆÃÏ¡Ö¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡×)
±Û¸å¸òÄÌ¾Þ¡¡¡¡¡§±«¾å¤¬¤ê¤ÎÂ£¤êÊª(±þÊç¼Ô¡Ö¤Ë¤·¤¿¤±¤·¡×»£±ÆÃÏ¡Ö¿·³ã¸©¾®ÀéÃ«»Ô¡×)
¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤·¤Æ¼ÖÆâ¤Ø·Ç½Ð
¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï4ºîÉÊ¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¼ÖÆâ¤Ë·Ç½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶È½ê¡¦°ÆÆâ½êÅù¤Ø¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£