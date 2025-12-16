国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年1月15日（木）に、ウェビナーを開催します。生成AI・LLMの活用が本格化する中で、クラウドだけではコスト・性能・セキュリティの要件を満たしきれず、オンプレミスでAI基盤を構築する動きが急速に広がっています。特にデータ主権（ソブリンAI）や高負荷ワークロードへの対応が求められる企業では、GPUサーバーの選定や冷却方式、ラック設計などの検討が不可欠です。本ウェビナーでは、オンプレAI基盤構築におけるGPUサーバー選定のポイント、設計思想、最新アーキテクチャの特徴、クラウドとのコスト比較、データ主権を踏まえた導入戦略などを分かりやすく解説します。

■開催概要

【1/15開催ウェビナー】ソブリンAI時代のインフラ戦略~データ主権を担保するオンプレGPUサーバー基盤の最前線~・主催：株式会社アイスマイリー・日時：2026年1月15日（木）12:00～13:00・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。・費用：無料・申込締切：1月15日（木）11:00まで

■こんな方にお勧めのウェビナーです！

・AI/生成AIを内製化し、オンプレ運用を検討している方・GPUサーバーの選定や導入ポイントを知りたい情シス・インフラ担当者・クラウドコストの最適化やオンプレ移行を検討している方・LLMや画像処理など高負荷AI処理を高速化したい技術者・データ主権・セキュリティ要件でオンプレAI基盤が必要な企業・ソブリンAIを踏まえ、自社のAI戦略を再設計したい企業

■ウェビナー登壇者

・デル・テクノロジーズ株式会社インフラストラクチャー・ソリューションズ営業統括本部 製品本部シニアプロダクトマネージャー岡野 家和 氏・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー山田 瞳

■ウェビナー登壇者情報

デル・テクノロジーズ株式会社 インフラストラクチャー・ソリューションズ営業統括本部 製品本部 シニアプロダクトマネージャー 岡野 家和 氏

ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 山田 瞳

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは人工知能を搭載したサービスの資料が請求できるAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIプロダクトを選び、まとめて無料で資料請求できます。

URL：https://aismiley.co.jp/・生成AIとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/・大規模言語モデル（LLM）とは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-large-language-models/

