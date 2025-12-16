ダイタン商事株式会社（本社：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階、代表：丹 有樹）が運営する立ち食いそばチェーン「名代富士そば」は、公式通販サイトにおいて、PRアンバサダー立候補中の柴犬「名代富士しば」をデザインした「ふわふわ富士しばブランケット」を12月16日（火）より販売開始いたします。

今後も公式通販サイトの商品ラインナップの充実に向けて取り組んでまいります。

商品開発の背景

「名代 富士そば」公式通販サイトは8月6日のオープン以降、オリジナルTシャツを始めとしたアパレル、トートバッグを始めとした雑貨など、ラインナップを拡充してきました。中でも、PRアンバサダー立候補中の柴犬“名代富士しば(NADAI FUJISHIBA)”デザインの人気が高く、富士そばファンだけでなく、柴犬ファンや可愛いグッズ好きなど新たな層まで幅広く購入いただいております。このたび、「より大きなサイズの富士しばデザインの商品を求める」「富士しばグッズのラインナップ充実」というお客様の声を踏まえ、特大サイズの富士しばデザインブランケットの企画に至りました。

商品概要

商品名：ふわふわ富士しば(FUJISHIBA)ブランケット商品特徴：特大の“名代富士しば”と“あなたのおそばに”のキャッチ入り。極細繊維でふわふわでなめらかな肌触りで、この冬、手放せないアイテムに。サイズ：70cm×100cmデザイン：ベビーピンク(縦)、ブラック(横)の２種売価：4,800円(税込)素材：ポリエステル100%※ご家庭で洗濯可能です。

https://fmcgk1z7enu5go3e-93737287993.shopifypreview.com/products_preview?preview_key=08cec0f1c869a896d7f6952c497d025ehttps://fujisoba-shop.co.jp/

【会社概要】名称：ダイタン商事所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階設立：2023年4月24日事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業URL：https://fujisoba.co.jp/