株式会社クルーズプラネット(本社：東京都千代田区)は、クルーズ専門旅行会社が自信をもってお届けするクルーズの特別企画、「初夢フェア」を開催いたします。年内は2025年12月23日(火)AM10:00より電話・オンライン同時受付開始、年始は2026年1月5日(月)AM10:00より電話受付開始となります。





初夢フェア





初夢フェアでは、日本発着の人気クルーズから海外クルーズ、ラグジュアリー客船での秘境クルーズまで、幅広いラインナップを初夢フェアならではの特別価格でご用意しております。





初夢フェアチラシ





クルーズプラネット初夢フェア 詳細はこちら

https://www.cruiseplanet.co.jp/special/hatsuyume.html





【日本発/着・人気クルーズ】

MSCベリッシマ ゴールデンウィーク福袋クルーズ 9.9万円～

MSCベリッシマ 台湾観光付 東京・台湾ショートクルーズ6日間 16.9万円～





初夢フェア MSCベリッシマ





【海外クルーズ】安心の添乗員同行ツアー

コスタ スメラルダ 地中海クルーズ10日間 27万円～

MSCエウリビア 秋の大西洋・地中海クルーズ13日間 36万円～

コスタ フォーチュナ イスタンブールとエーゲ海クルーズ10日間 33万円～

※各諸税・チップ・燃油別









■ラグジュアリー志向の方へ ― 専門スタッフおすすめコース

ゆとりある旅を求めるお客様には、クルーズ専門店ならではの厳選コースをご提案します。

オーシャニア・アリューラ 秋の地中海クルーズ11日間 92万円～

ロストラルで行く 南極半島上陸17日間 324万円～

※4室限定・特別シングル追加代金設定あり

三井オーシャンフジ 東京港発着 春の福江と九州一周クルーズ10日間 59.1万円～

※各諸税別





初夢フェア ANAビジネスクラス利用も





初夢フェア 三井オーシャンフジ





■クルーズ専門旅行会社だからこそできる安心サポート

クルーズプラネットは、クルーズ旅行専門の旅行会社として、

初めての方からリピーターの方まで、船選び・航路選び・客室選びまで専門スタッフが丁寧にご案内いたします。特に添乗員同行ツアーでは、ご出発前に説明会を開催することで、安心してご出発いただけます。









■開催概要

フェア名 ： クルーズプラネット 初夢フェア

年内予約開始： 2025年12月23日(火)AM10：00～(電話・オンライン同時受付)

年始予約開始： 2026年1月5日(月)AM10：00～(電話受付開始)

対象商品 ： 国内外クルーズ(指定商品)

東京、名古屋、大阪、福岡各店舗で特別料金をご用意しております。

新しい一年のスタートに、

“初夢価格”で叶える特別なクルーズ体験を。

クルーズプラネットは、皆さまの忘れられない旅の第一歩をお手伝いいたします。