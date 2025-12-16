ビチューメン市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.91％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ビチューメンに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「ビチューメン市場レポート」では現在のビチューメン市場勢力に関する明確かつ戦略的なフレームワークにより、意思決定者にとっての業務上の優先事項、規制上の圧力、イノベーションの必要性を明確化します。また、2025年に導入される米国の関税調整が、貿易フロー、調達決定、ビチューメン・サプライチェーンの戦略的地域化に及ぼす重層的影響や、バリューチェーン全体の商業的・技術的優先順位を決定する、製品、形態、供給源、プロセス、グレード、チャネル、用途の差別化要因を明らかにする詳細なセグメンテーション分析を提供します。
世界のビチューメン市場規模は、2024年に827億4,000万米ドルと評価され、2025年の873億6,000万米ドルから2032年には1,310億3,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1857857-bitumen-market-by-product-type-form-source.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・道路・高速道路建設における舗装用アスファルトの需要増加ビチューメン
・耐久性向上のためのポリマー改質ソリューションの成長
・防水・ルーフィング分野における工業用ビチューメンの使用増加
・持続可能で環境に優しい、バイオベースの代替品へのシフトビチューメン
・世界の新興市場におけるインフラ整備の拡大
・エネルギー消費量削減のためのウォームミックスアスファルト技術の採用
・再生アスファルトとビチューメンリサイクル戦略への注目の高まり など
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ビチューメン市場：製品タイプ別
・商品ビチューメン、ビチューメンエマルジョン、カットバックビチューメン、酸化ビチューメン など
第9章 ビチューメン市場：形態別
・液状、固体
第10章 ビチューメン市場：供給源別
・天然、合成
第11章 ビチューメン市場：製造プロセス別
・蒸留、酸化、溶剤抽出
第12章 ビチューメン市場：グレード別
・浸透グレード、性能グレード、粘度グレード
第13章 ビチューメン市場：流通チャネル別
・オフライン、オンライン
第14章 ビチューメン市場：用途別
・接着剤＆シーラント、断熱、遮音、断熱、道路、空港インフラ など
第15章 ビチューメン市場：地域別
第16章 ビチューメン市場：グループ別
第17章 ビチューメン市場：国別
第18章 競合情勢
■レポート記載内容に寄せられる主な質問と回答
・ビチューメン市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に827億4,000万米ドル、2025年には873億6,000万米ドル、2032年までには1,310億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.91%です。
・ビチューメン市場における持続可能性目標やデジタル生産管理はどのように影響していますか？
脱炭素化目標、材料性能の要求、調達モデルの変化の複合的な影響により、情勢は変化しています。再生可能な原料やリサイクル原料、ポリマーの改質、添加剤は製品仕様を変えつつあり、ライフサイクルへの配慮は購買決定に組み込まれつつあります。
「ビチューメン市場レポート」では現在のビチューメン市場勢力に関する明確かつ戦略的なフレームワークにより、意思決定者にとっての業務上の優先事項、規制上の圧力、イノベーションの必要性を明確化します。また、2025年に導入される米国の関税調整が、貿易フロー、調達決定、ビチューメン・サプライチェーンの戦略的地域化に及ぼす重層的影響や、バリューチェーン全体の商業的・技術的優先順位を決定する、製品、形態、供給源、プロセス、グレード、チャネル、用途の差別化要因を明らかにする詳細なセグメンテーション分析を提供します。
世界のビチューメン市場規模は、2024年に827億4,000万米ドルと評価され、2025年の873億6,000万米ドルから2032年には1,310億3,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1857857-bitumen-market-by-product-type-form-source.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・道路・高速道路建設における舗装用アスファルトの需要増加ビチューメン
・耐久性向上のためのポリマー改質ソリューションの成長
・防水・ルーフィング分野における工業用ビチューメンの使用増加
・持続可能で環境に優しい、バイオベースの代替品へのシフトビチューメン
・世界の新興市場におけるインフラ整備の拡大
・エネルギー消費量削減のためのウォームミックスアスファルト技術の採用
・再生アスファルトとビチューメンリサイクル戦略への注目の高まり など
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ビチューメン市場：製品タイプ別
・商品ビチューメン、ビチューメンエマルジョン、カットバックビチューメン、酸化ビチューメン など
第9章 ビチューメン市場：形態別
・液状、固体
第10章 ビチューメン市場：供給源別
・天然、合成
第11章 ビチューメン市場：製造プロセス別
・蒸留、酸化、溶剤抽出
第12章 ビチューメン市場：グレード別
・浸透グレード、性能グレード、粘度グレード
第13章 ビチューメン市場：流通チャネル別
・オフライン、オンライン
第14章 ビチューメン市場：用途別
・接着剤＆シーラント、断熱、遮音、断熱、道路、空港インフラ など
第15章 ビチューメン市場：地域別
第16章 ビチューメン市場：グループ別
第17章 ビチューメン市場：国別
第18章 競合情勢
■レポート記載内容に寄せられる主な質問と回答
・ビチューメン市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に827億4,000万米ドル、2025年には873億6,000万米ドル、2032年までには1,310億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.91%です。
・ビチューメン市場における持続可能性目標やデジタル生産管理はどのように影響していますか？
脱炭素化目標、材料性能の要求、調達モデルの変化の複合的な影響により、情勢は変化しています。再生可能な原料やリサイクル原料、ポリマーの改質、添加剤は製品仕様を変えつつあり、ライフサイクルへの配慮は購買決定に組み込まれつつあります。