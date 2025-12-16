EV・AI・5G需要を背景に加速する装置投資――年平均7.3％成長が続く半導体製造装置用モーター市場の将来像
半導体製造装置用モーターとは、シリコンウェーハの搬送、位置決め、回転、真空環境下での駆動など、高精度・高信頼性を求められる工程において使用される専用モーターである。これらのモーターは、リニアモーター、ステッピングモーター、サーボモーター、真空対応モーターなど複数の形式に分類され、それぞれリソグラフィー、エッチング、成膜、洗浄、検査といった各プロセスで異なる機能を果たす。極めて狭い許容誤差と超精密な動作が要求される半導体製造工程では、モーターの制御性、耐久性、低発塵性、耐熱性、無給油性など、民生用とは比較にならないレベルの仕様が必要とされる。製造装置の複雑化と高集積化が進む中で、これらの専用モーターは製造歩留まりの向上および稼働率の最大化に直接貢献する重要コンポーネントである。
近年の半導体微細化の進展により、製造装置の高精度・高速度化が求められ、モーターに対する要求も高度化している。ナノレベルでの位置決め精度、振動の最小化、応答速度の向上は必須要件となっており、従来型の回転機構からリニア駆動や磁気浮上方式への移行も加速している。また、クリーンルーム内での使用を前提とした「無塵」「無騒音」「無振動」性能が評価基準となっており、モーター単体だけでなくドライバ、エンコーダ、制御システムと一体となった最適化が求められるようになっている。このように、汎用品では対応できない専用カスタムモーターの需要が拡大し、モーターサプライヤー各社は、顧客のプロセス条件に即した共同開発体制を強化する傾向にある。
半導体産業はサプライチェーンのグローバル化が極めて進んでおり、製造装置用モーター業界においても、アジア・北米・欧州など多地域にわたる拠点分散が見られる。一方で、地政学的リスクや半導体戦略の国家間競争により、安定供給への懸念が高まり、ローカル生産や冗長性確保が重要な経営課題となっている。また、技術的な競争も激化しており、高トルク・高加速度を維持しながら省電力化や高寿命化を両立させる開発が主戦場となっている。特に次世代ノードに対応するEUV露光装置や先端パッケージング装置では、動作周波数と制御性の両立が要求され、既存モーターの設計原理そのものに対する革新が進みつつある。これに伴い、材料工学、制御アルゴリズム、センサ技術の融合開発が進展し、モーター単体の技術だけでなく、システムとしての統合力が競争優位の鍵となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界半導体製造装置用モーター市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/417859/motor-for-semiconductor-equipment）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.3%で、2031年までにグローバル半導体製造装置用モーター市場規模は8.9億米ドルに達すると予測されている。
図. 半導体製造装置用モーター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337094&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337094&id=bodyimage2】
図. 世界の半導体製造装置用モーター市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
