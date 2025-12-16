切断用パイプ＆穿孔用パイプ掘削工具の世界市場2025年、グローバル市場規模（ミリングカッター、トーチ、研磨材、水流ジェット）・分析レポートを発表
2025年12月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「切断用パイプ＆穿孔用パイプ掘削工具の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、切断用パイプ＆穿孔用パイプ掘削工具のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の切断用パイプおよび穿孔用パイプ掘削工具市場は、2024年に1億9,000万米ドル規模で評価され、2031年には3億1,700万米ドルへ拡大する見通しであり、レビュー期間中の年平均成長率は7.7％と非常に高い水準を示しています。
本レポートでは、米国の関税体系と国際的な政策適応が市場構造や地域経済、サプライチェーンの強靱性へ与える影響を多角的に検証しています。
切断パイプおよび穿孔パイプ掘削工具は、石油・ガス産業における探査・生産活動で不可欠な装置であり、切断、清掃、掘削、穴開け、材料除去など多様な作業に使用されます。
世界的な資源需要の増加を背景に掘削活動が拡大し、さらには非在来型炭化水素資源の開発が進んでいることが市場成長の重要な推進力となっています。
本レポートでは、メーカー別、地域・国別、種類別、用途別に詳細な定量・定性分析を行い、市場の変化要因を総合的に把握しています。2025年における主要企業の市場シェア推計や製品例も含まれており、競争環境を理解するための重要な情報が提供されています。
________________________________________
本調査の主な目的は、世界および主要国市場の機会総量の算出、切断パイプおよび穿孔パイプ掘削工具市場の成長可能性評価、製品別および用途別の将来需要予測、そして市場競争に影響する要因の分析です。
企業プロファイルでは、Halliburton、Schlumberger Limited、General Electric、ABS Group、Hunting Plc、Rubicon Oilfield Products Limited、MCR Oil Tools、CR Tools Sheffield、DWT GmbH、LBT Enterprises Ltd などが対象とされ、売上数量、収益、価格、粗利益、製品ライン、地域展開、技術開発動向が整理されています。
また、新製品投入や承認情報、市場機会および制約要因も重要な視点として提供されています。
________________________________________
市場セグメント分析では、種類別にミリングカッター、トーチ、研磨材、水流ジェット、その他の装置が含まれます。
これらの装置はそれぞれ異なる用途や掘削環境に適応しており、2020年から2031年までの期間で各種類別の消費額、販売数量、平均販売価格の推移が予測されています。
用途別では陸上掘削と海洋掘削に分類され、資源需要の高まりにより両分野ともに増加傾向が見込まれています。陸上掘削は依然として世界の採掘活動の中心を占めていますが、海洋掘削も深海資源開発の進展により需要が拡大しつつあります。
________________________________________
地域別分析では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを対象に、市場規模、消費額、販売数量、成長率が示されています。北米はシェール資源開発が活発であり、高い掘削需要を背景に堅調な市場を形成しています。
欧州は成熟市場として安定した需要が継続し、アジア太平洋地域は人口増加と産業拡大に伴うエネルギー需要の上昇が市場成長を後押ししています。また、中東地域では豊富な油田を背景に継続的な設備投資が行われており、市場を支える主要地域となっています。
