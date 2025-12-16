関西を、ジンと料理の街に。 「関西ジンラリー2026」始動
関西を、ジンと料理の街に。
大阪で生まれた「大阪ジンラリー」という動きは、
誰かの計画や戦略から始まったものではありません。
ただ、ジンが好きな人たちが街に散らばっていただけでした。
その動きはやがて線となり、今、面になろうとしています。
andground合同会社は、
2026年2月15日～3月31日の45日間、
関西4都市・110店舗を舞台に
「関西ジンラリー2026」を開催します。
あわせて、本日12月16日よりクラウドファンディングを開始しました。
■ 大阪で起きた「動き」から始まった
2025年夏、大阪で
「大阪ジンラリー」と呼ばれる取り組みが、
個人の草の根イベントとしてスタートしました。
スポンサーも協賛もなく、
一枚のMAPと、飲み手のInstagram投稿を起点に、
・参加店舗数：42店舗
・実参加者数：142名（推計参加者数 約300人）
・投稿数：500件以上
・総閲覧数：約64万回（実績）
という広がりを見せました。
参加方法は、極めてシンプルでした。
好きなお店に行き、
好きなジンを飲み、
その夜の一杯を投稿する。
それだけです。
しかし、この「だけ」が、
文化の最小単位は「個人の一杯」であることを示しました。
■ なぜ大阪で起きたのか
焼肉、中華、スパイス料理、立ち飲み、カフェ。
大阪は、異なる食文化が自然に混ざり合う街です。
「美味しいなら、それでいい」
その価値観が、
ジンというお酒を、
一部の愛好家のものから街の文化へと引き上げました。
大阪ジンラリーは、
市場戦略でも、マーケティング施策でもありません。
個人の夜が、結果として文化になった出来事でした。
■ 点を、線に。線を、面に。
文化は、点火しただけでは続きません。
点は線になり、線が重なって初めて「面」になります。
「関西ジンラリー2026」では、
大阪で可視化されたこの兆しを、
関西4都市へと拡張します。
・大阪：点火
・京都：深化
・神戸：交わる港
・和歌山：香りの地脈
異なる文脈が重なり合い、
一つの企画ではなく、
一つの面として文化が立ち上がる構造をつくります。
■ 開催概要
イベント名：関西ジンラリー2026
開催期間：2026年2月15日～3月31日（45日間）
参加店舗数：110店舗
URL：https://www.instagram.com/ginrally.jp/
参加方法
参加店舗を訪れ、
ジンを楽しみ、
Instagramに投稿する。
誰でも参加できる設計とすることで、
文化を「特別な人のもの」にしないことを大切にしています。
■ 参加すると、何が起きるのか
参加者は、関西4都市・110店舗を回遊しながら、
バー、飲食店、蒸留所、インポーターがそれぞれの文脈で提案する
ジンを起点とした夜の体験に触れることができます。
一杯ごとの体験は、店と店、人と人をつなぎ、
街を横断する記憶として蓄積されていきます。
Instagramへの投稿を通じて、誰でもこの文化の一部になります。
■ クラウドファンディングについて
本プロジェクトでは、
関西ジンラリー2026の文化的基盤を整えるため、
クラウドファンディングを実施しています。
