地球規模の気候ガバナンスが重大な分岐点に立つ中、LEPASは持続可能な優雅さを通じて中国のグリーンな責任を体現

蕪湖（中国）、2025年12月16日 /PRNewswire/ -- 最近、国連気候変動枠組条約（United Nations Framework Convention on Climate Change）第30回締約国会議（COP30）がブラジル・ベレンで閉幕しました。2025年から2030年までのこの期間は、気温上昇を1.5℃に抑える目標を達成するための最後の機会であり、公約から具体的な行動への転換期となります。この目標達成に向け、António Guterres国連事務総長は、排出量を大幅に、かつ迅速に削減する必要性を強調し、化石燃料の段階的廃止とクリーン・エネルギー移行の加速に向け、明確で信頼性のある計画を求めました。



LEPAS L8, the flagship model of LEPAS



中国は2020年、「2030年までに炭素排出量をピークアウトさせ、2060年までにカーボン・ニュートラルを達成する」という目標を国家発展戦略に組み込みました。これらの公約は政策主導だけでなく産業変革にも反映されています。中国の新エネルギー車（NEV）産業は急速に成長し、生産、販売、輸出量はいずれも世界トップクラスです。交通分野におけるカーボン・ニュートラルの核心的推進力として、同セクターは気候変動への取り組みを拡張可能な市場主導型ソリューションへと転換し、グリーン・モビリティを主流の選択肢としました。

政策主導と産業勢力の二重の背景のもと、Chery Groupはこの歴史的機会を捉え、新たなグローバルNEVブランド「LEPAS」を発表しました。地球規模の環境課題への深い認識のもと、LEPASは持続可能性をブランドDNAの中核に据えています。「優雅なモビリティライフの選りすぐりのブランド」として位置づけられるLEPASは、「エレガント・テクノロジー（Elegant Technology）」の理念を活かし、環境に配慮したプレミアムな製品とサービスを提供します。これにより洗練されたグリーン・モビリティ体験を創出すると同時に、中国NEVブランドの強みをグローバルな気候ガバナンスと環境目標に貢献します。

製品面では、LEPASはゼロエミッションモビリティを実現するBEVモデルを中心としたポートフォリオを計画し、PHEVは従来型車両から完全電動化への移行を橋渡しする過渡的ソリューションとして位置付けます。フラッグシップ・モデルの「LEPAS L8」および今後展開される後続モデルは、自社開発のクリーンシートNEVプラットフォームを基盤とし、先進的なバッテリ、モーター、電子制御システムを統合することで、低炭素性能、強力な走行性能、長距離走行能力を実現しています。

気候ガバナンスは国境を越え、グリーン開発は人類共通の未来に関わる課題です。LEPASは中国のNEV強みを基盤に、グリーン・イノベーションを推進しグローバル展開を加速。持続可能で洗練されたモビリティ・ソリューションを提供し、あらゆる移動をより持続可能な世界への一歩へと変えていきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

