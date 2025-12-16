¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÇËÅ·¹Ó¤ËÀ¸¤¤¿½÷À¤Î¼«ÅÁÅª¾®Àâ¤òÉü´©¡¡100Ç¯Á°¡¢Æü²¤¤òÁû¤¬¤»¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤Ê»ö·ïÀÖÍç¡¹¤Ë -- Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø
¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§°æ¾å¿¸¡ËÃÎÅªºâ»º³ØÉô¤Î¿åÌî¸ÞÏº¶µ¼ø¥¼¥ß¤Ï¡¢1926Ç¯¤Ë¥â¥Ê¥³¤ÇÆüËÜ¿ÍÃË½÷¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤Ê»ö·ï¤ò¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¸µ¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÉðÎÓÊ¸»Ò¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ø¤³¤Î½÷¤ò¸«¤è¡Ù¤òÉü´©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤Ë¤â½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ©ë²½ñ¡Ê¤¤³¤¦¤·¤ç¡Ë¤Ç¤¹¡£Ãøºî¸¢¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤¬¡¢1Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¤Î½ñ¤µ¯¤³¤·¤«¤é¡¢ÊÔ½¸¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢¹»Àµ¡¢ÁõÃú¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¡¡ü¡¡¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤Ë¤â¤Ê¤¤µ©ë²½ñ¤ò¡¢Ãøºî¸¢¤ò³Ø¤ÖÂç³ØÀ¸¤¬70Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü´©
¡¡¡ü¡¡°¦Áþ¤Î¤â¤Ä¤ì¤«¤é½Æ·âÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿1926Ç¯¤Î¡Ö¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í»ö·ï¡×¤¬Âêºà
¡¡¡ü¡¡1920Ç¯Âå¤Î¡Ö¶¸Íð¤Î»þÂå¡×¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤ËÀ¸¤¤¿½÷À¤Î¼«ÅÁÅª¾®Àâ
¡¡Ãø¼Ô¤ÎÉðÎÓÊ¸»Ò¤Ï¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Ë½÷À¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ¡Ö²½¤±¹þ¤ß¡×¤È¤¤¤¦ÀøÆþ¥ë¥Ý¤ÇÌ¾¤ò¤Ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤µ¤Þ¤Ë¿åÌî¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢2022Ç¯¤Ë¥¨¥Ã¥»¡¼¤Ê¤É¤«¤éÀ®¤ë¡Ø½÷¤Î¤¯¤»¤Ë¡Ù¡ÊÃø¼ÔÌ¾¤ÏµìÀ«¤ÎÃæÊ¿Ê¸»Ò¡Ë¤òÉü´©¡£º£²ó¤ÏÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ø¤³¤Î½÷¤ò¸«¤è¡Ù¡Ê1952Ç¯È¯¹Ô¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸»Ò¤¬¾®Àâ²È¤ÎÉðÎÓÌµÁÛ°Ã¡Ê¤¿¤±¤Ð¤ä¤·¤à¤½¤¦¤¢¤ó¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢ÅÏÊ©¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÁÛ°Ã¤Î¼ýÆþ¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤¿¤áÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤ÈÎøÃç¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ½Æ·â»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í»ö·ï¡×¤È¤·¤ÆÆü²¤¤Î¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤ò¤¿¤É¤ê¤Ä¤Ä¡¢1925Ç¯¤Î¥Ñ¥êËüÇî¤ä¡¢¡ÖÀÄ¤¤Ä»¡×¤Îºî¼Ô¥á¡¼¥Æ¥ë¥ê¥ó¥¯¤é·Ý½Ñ²È¤È¤Î¸òÍ·¡¢·à¾ì¤ÇÆüËÜÉñÍÙ¤òÈäÏª¤·¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤ì¤ë¡Ö¶¸Íð¤Î»þÂå¡×¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤ËÀ¸¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤ÇÃøºî¸¢¤ÎÀÚ¤ì¤¿ËÜ¤ò³ØÀ¸¤Î¼ê¤ÇÉü´©¡¢ÈÎÇä¤·¡¢Ãøºî¸¢¡¢·ÀÌó¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®²ÌÊª¤Ç¤¹¡£¡Ø½÷¤Î¤¯¤»¤Ë¡Ù¤È¡Ø¤³¤Î½÷¤ò¸«¤è¡Ù¤ÎÉü´©¤Ï¡¢½÷»Ò³ØÀ¸¤¬Ãæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£É½»æ¤Ï¡¢ËÜ³Ø¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬À©ºî¡£ºîÉÊ¤òÃúÇ«¤ËÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ÚÉðÎÓÊ¸»Ò¡Ø¤³¤Î½÷¤ò¸«¤è¡Ù³µÍ×¡Û
¡¡ÂÎ¡¡¡¡ºÛ¡§Ê¸¸ËÈ½¡ÊA6¡Ë¡¢258¥Ú¡¼¥¸
¡¡²Á¡¡¡¡³Ê¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¿åÌî¥¼¥ß¤ÎËÜ²°¡¦Booth¤Ç¤ÎÄÌ¾ï²Á³Ê
¡¡ÈÎ¡¡¡¡Çä¡§¡¿åÌî¥¼¥ß¤ÎËÜ²°¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÀ¾Å·Ëþ5-12-16 »³¸ý¥Ó¥ë4³¬ 401¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·î¡¦¶â¡¿18¡§30¡Á20¡§30¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¡¿13¡§00¡Á20¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖBooth¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://booth.pm/ja/items/7573075
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£°Ê²¼¤Î½ñÅ¹¤Ç¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥¿¥³¥·¥§¡×¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî5-52-15¡¡ÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤3³¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥Þ¥ë¥¸¥Ê¥ê¥¢½ñÅ¹¡×¡ÊÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÊÒÄ®2-21-9¥Ï¡¼¥È¥ï¥ó¥×¥é¥¶3³¬ A-2¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Öhenn books¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¿·±É1-6-3 ¥·¥ã¥¤¥ó¥Ó¥ë2³¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥Í¥³¥¼¾¦Å¹¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô±ØÁ°ÂçÄÌ3ÃúÌÜ118 ÂçË¥Ó¥ëA1¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¤Û¤ó¤ÎÆþ¤ê¸ý¡×¡ÊÆàÎÉ»ÔÁ¥¶¶Ä®1ÈÖÃÏ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö£±£°£°£³¡×¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è±ÉÄ®ÄÌ1-1-9 ÅìÊý¥Ó¥ë 504¹æ¼¼¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÉ÷Ê¸¸Ë¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©°²²°»ÔÀ¾»³Ä®11-6-303¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¤¥¹¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¡× https://benice-books.stores.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¾ïæÆ³Ø±à¡¡¹Êó¼¼
ÀÐÂ¼¡¢¾åÅÄ
½»½ê¡§Âçºå»Ô°°¶èÂçµÜ5ÃúÌÜ16ÈÖ1¹æ
TEL¡§06-6954-4026
¥á¡¼¥ë¡§Koho@josho.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
