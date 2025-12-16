特定非営利活動法人地域ひといき(大阪府高槻市・理事長：小林聖司)は、1月4日(日)に20周年記念講演会第二弾『夢に向かい講演会』を実施いたします。当日はご来場の皆様の中から、大阪・関西万博のとある国で使われた備品が抽選で当たります。また、当日には日本の人たちの役に立てて欲しいと備品を譲ってくれた、とある国のマップへ感謝のメッセージを書いてください。それを万博の想い出品として、抽選で1名の方にお譲りします。皆様の暖かいメッセージをお待ちしています。





多くの想いが今、繋がって、日本が明るく輝くなる、革命の狼煙が上がっております。





◎夢向かい講演は1月4日(日)12：00～17：00

大阪府高槻市トリシマホール※高槻市野見町6-8(定員1000名)にて開催。

●当日の講演会にご参加の皆様の中から抽選で下の商品が当たります。(1名につき1応募)





商品写真1





抽選品(キャビネット)※個人応募可





●高性能プロジェクターの応募は公益活動団体のみ

●キャビネットは誰でも応募可能

※当選は抽選時に会場に居る必要があります。(壇上で一言頂きます。)

◎【劇団 天文座】による夢与え劇『終着のポータラカ』は18：00～20：00で開演。

【終着のポータラカ】をご観劇の皆様の中からは下の商品が抽選で当たります。





商品写真2





抽選品(マップ)※画像は投影映像(実物は白いボードです。)





●両方とも、誰でも応募可能です。マップはとある国を型取った白いボードとなります。

マップには当日ご来場の皆様から万博の想い出やとある国への感謝の想いを記載してもらい、想い出の一品とします。





【終着のポータラカ 申込フォーム】

https://select-type.com/ev/?ev=M3hWQizpZq4





◎20周年記念講演会も笑いあり、涙あり、学びありの充実の内容☆彡

【記念講演会 申込フォーム】

https://select-type.com/ev/?ev=5aUAsOIPpFA





●当日には来場者限定のお楽しみ抽選品もあるかも？





◎今後、自身の夢を語る場も提供！！会場は何と、大阪市中央公会堂大集会室！

12月6日(土)を皮切りに夢を見つけ、1月4日(日)は夢に向かい、2月11日(祝)は夢を語り合う99名が集結し、自分以外の応援したい人、9名を選出。選ばれた9名は3月21日(土)に大阪市中央公会堂大集会室(定員1,000名)10分間のオンステージで自分の夢を表現しつくす！！その会場で集まったドネーションは夢の実現費用として、登壇者に全て還元！！

当日はその後の伴走支援も可能な、BIGな講演家も読んでおります！さぁ、あなたの夢が始まる1日が始まります！！新年を迎え、新しい自分に生まれ変わるチャンス到来！！

【夢語り予選 申込フォーム】

https://select-type.com/ev/?ev=w-nhrDgVJng









■特定非営利活動法人地域ひといきについて

大阪府高槻市に於いて、保育園(大塚わくわく園)、学童保育(みらい・きぼう)、フリースクール(きずな)、等を運営しています。地域にいっぱいの笑顔が訪れるように、子どもたちが健やかに成長できるように、全力で地域と家庭を支援しています。