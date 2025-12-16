その土地ならではの魅力が詰まったスイーツは、海外旅行の楽しみのひとつ。日本でも人気のティラミスやマカロン、ワッフルといった各国のスイーツを本場で味わう体験は、忘れられないひとときとなります。阪急交通社では、「スイーツを食べてみたい国・地域」に関しての調査を実施。注目の結果を、ランキング形式で紹介します。

【調査概要】

有効回答数：553名

調査期間：2025/10/17～2025/10/23

調査機関：株式会社ジャストシステム（「Fastask」利用）

調査対象：全国、20代以上の男女

調査手法：Webアンケート





華やかな見た目や奥深い味わいが魅力の海外スイーツ。有名なスイーツは日本国内でも手軽に楽しめますが、発祥の地で本場の味を体験するのもまた格別です。





実際、アンケートでの「海外旅行に行くとき、現地で食べるスイーツはどれくらい楽しみにしていますか？」という質問に対して、「楽しみにしている」が48%、「とても楽しみにしている」が25%となり、7割以上の人が旅の目的のひとつにしていることが分かります。





そこで阪急交通社では、海外旅行でどの国・地域のスイーツを食べてみたいのかについて、調査を実施しました。その結果を、各国・地域のスイーツ発祥に関する情報や現地で食べる魅力を交えながら、ランキング形式で紹介します。





現地でスイーツを食べてみたい国・地域ランキング





「現地でスイーツを食べてみたい海外の国・地域」を複数回答ありで選んでもらったところ、以下のような結果となりました。

1位に輝いたのは、ティラミスやマリトッツォが有名なイタリアで、42%の回答を得ました。2位にはフランス（36%）、3位にはベルギー（30%）がランクイン。続く4位はスイス（28%）、5位はドイツ（22%）で、伝統的な洋菓子文化を持つヨーロッパの国々が上位を独占する結果となっています。





ここからは、それぞれの国・地域のスイーツ発祥に関する情報や、現地で食べる魅力などを、ランキングとともに紹介していきます。





1位 イタリア（ティラミス、ジェラート、マリトッツォなど）

ティラミスやジェラートなど、日本でも馴染み深いスイーツの本場であるイタリア。一説では北イタリア発祥とされているティラミスは、マスカルポーネとエスプレッソが織りなす味わいが魅力的な大人のスイーツです。ローマで愛されるクリームたっぷりのマリトッツォや、新鮮な素材を活かした多彩なジェラートなど、気軽に味わえるスイーツも豊富。





地域ごとに異なる伝統的な製法やレシピが受け継がれており、その土地ならではの味わいを存分に体験できます。





2位 フランス（マカロン、フィナンシェ、クレーム・ブリュレなど）

フランスは、色鮮やかで繊細なマカロンや、アーモンドの香りが豊かなフィナンシェ、表面をパリッと焦がしたクレーム・ブリュレなど、洗練されたスイーツで知られる国です。パティスリー文化が深く根付いており、有名店が手がけるまるで芸術品のようなスイーツを楽しめます。





アンケートでは、「街並みを含めて堪能したい」という声が見られたように、おしゃれな店の内装や美しい街並みを、スイーツを味わいながら眺められる点も魅力です。





3位 ベルギー（ワッフル、チョコレート、ミゼラブルなど）

ベルギーでは、世界的に評価の高いプラリネ・チョコレートや、ふんわりとした食感のワッフルなどのスイーツが人気。街中には、「ゴディバ」や「ヴィタメール」といった有名ブランドのほか、老舗のショコラティエやワッフル専門店が軒を連ね、本場の味を気軽に楽しめる環境が整っています。





定番のスイーツのほか、ベルギー三大古典菓子のミゼラブルもぜひ味わいたいところ。スポンジ生地とバタークリームが層になったスイーツで、滑らかな口どけと濃厚なクリームのハーモニーを楽しめます。





4位 スイス（チョコレート、エンガディナー、ツーガー・キルシュトルテなど）

ミルクチョコレート発祥の地として知られるスイス。上質な乳製品を使ったチョコレートは、まろやかな口どけが特徴です。クッキー生地にクルミとキャラメル味のヌガー（西洋の伝統菓子）を詰めたエンガディナーや、さくらんぼの蒸留酒が香るツーガー・キルシュトルテなど、伝統菓子も豊富。





スイーツのほかチーズやワインなども人気で、豊かな自然が育んだ質の高いグルメを存分に堪能できる国です。





5位 ドイツ（シュトーレン、バウムクーヘン、シュヴァルツヴェルダー・キルシュトルテなど）

ドイツは、日本でも馴染み深い焼き菓子であるバウムクーヘンの本場。1800年初頭に生まれたとされるバウムクーヘンは、国立ドイツ菓子協会が定めた基準があり、現地では特別なお菓子として知られています。





また、ドライフルーツとナッツがぎっしり詰まったクリスマスの伝統菓子のシュトーレンや、さくらんぼとチョコレートで構成されたケーキであるシュヴァルツヴェルダー・キルシュトルテなど、素朴で奥深い味わいのスイーツが豊富。ホリデーシーズンには、クリスマスマーケットでもスイーツを楽しめます。





6位 イギリス（スコーン、トライフル、キャロットケーキなど）

アフタヌーンティー文化が根付くイギリスでは、紅茶とともに味わうスコーンが代表的なスイーツ。クロテッドクリームやジャムを添えて食べるのが伝統的なスタイルで、サクサクの食感が魅力です。ほかにも、キャロットケーキや、スポンジケーキとカスタードなどを層にしたトライフルといった、アフタヌーンティー文化を彩るメニューを楽しめます。





本格的なアフタヌーンティーは、格式あるホテルやティールームで体験可能。優雅な雰囲気の中で味わう英国スイーツは、特別なひとときを演出してくれるでしょう。





7位 ハワイ（マラサダ、アサイーボウル、パンケーキなど）

リゾート地ならではのトロピカルな雰囲気を楽しめるスイーツが魅力のハワイ。日本でもハワイのスイーツはよく見られますが、「話題だからこそ本物の味を食べてみたい」という声が複数寄せられました。





ポルトガルから伝わった揚げドーナツのマラサダや、フレッシュなアサイーボウル、ふわふわ食感のパンケーキなどを、青い海と空を眺めながら味わう時間は格別。ベーカリーやスイーツ専門店などで、気軽にテイクアウトできます。





8位 スペイン（チュロス、タルタ・デ・サンティアゴ、バスクチーズケーキなど）

スペインは、近年日本でも話題となったバスクチーズケーキ発祥の地です。バスク地方のバル「ラ・ヴィーニャ」で誕生したとされる、表面を焦がした濃厚なチーズケーキは、ぜひ本場で味わいたいもの。





また、日本でお馴染みのチュロスもスペインが発祥とされており、濃厚なホットチョコレートにディップして食べるのが現地の定番。アーモンドの風味が豊かなタルタ・デ・サンティアゴなど、各地域の伝統が反映されたスイーツも豊富です。





9位 アメリカ（アップルパイ、ドーナツ、ブラウニーなど）

アメリカは、親しみやすくボリューム感のあるスイーツを味わえるのが特徴。「アメリカの家庭料理の象徴」とされるシナモンの効いたアップルパイや、カラフルなドーナツ、濃厚なチョコレートのブラウニーなどを、各地のダイナーやベーカリーで楽しめます。





特大クッキーやビッグマフィンなど、見た目のインパクトが強い食べ応えのあるスイーツも豊富です。現地ならではのダイナミックな食文化を、存分に体験できるでしょう。





10位 オーストリア（ザッハトルテ、アプフェルシュトゥルーデル、カイザーシュマーレンなど）

「チョコレートケーキの王様」とも称される、ザッハトルテで有名なオーストリア。首都・ウィーンには、無形文化遺産に登録されたカフェ文化が今も息づいており、コーヒーやスイーツを堪能できます。





りんごを包んだ伝統的な焼き菓子のアプフェルシュトゥルーデルや、ふわふわのオーストリア風パンケーキであるカイザーシュマーレンなどのスイーツが魅力的。





格式あるカフェハウスでコーヒーとお菓子を優雅に味わう体験は、オーストリアならではの贅沢なひとときとなるでしょう。





スイーツが魅力的な国・地域へのツアーについて





本場のスイーツを海外で味わう体験は、その国・地域の食文化や歴史に触れる貴重な機会となります。伝統的な製法で作られたティラミスやバウムクーヘン、職人技が光るチョコレートなど、現地ならではのスイーツは旅の思い出をより一層豊かにしてくれるでしょう。





阪急交通社では、今回ランキングに挙がったイタリアやフランス、ベルギーをはじめとする各国・地域へのツアーを多数催行しています。現地の人気店やカフェで本場のスイーツを堪能する旅を、ぜひご検討ください。





