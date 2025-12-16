現地でスイーツを食べてみたい国・地域ランキング～ティラミスやマリトッツォのあの国が1位！阪急交通社が公開～
その土地ならではの魅力が詰まったスイーツは、海外旅行の楽しみのひとつ。日本でも人気のティラミスやマカロン、ワッフルといった各国のスイーツを本場で味わう体験は、忘れられないひとときとなります。阪急交通社では、「スイーツを食べてみたい国・地域」に関しての調査を実施。注目の結果を、ランキング形式で紹介します。
【調査概要】
有効回答数：553名
調査期間：2025/10/17～2025/10/23
調査機関：株式会社ジャストシステム（「Fastask」利用）
調査対象：全国、20代以上の男女
調査手法：Webアンケート
華やかな見た目や奥深い味わいが魅力の海外スイーツ。有名なスイーツは日本国内でも手軽に楽しめますが、発祥の地で本場の味を体験するのもまた格別です。
実際、アンケートでの「海外旅行に行くとき、現地で食べるスイーツはどれくらい楽しみにしていますか？」という質問に対して、「楽しみにしている」が48%、「とても楽しみにしている」が25%となり、7割以上の人が旅の目的のひとつにしていることが分かります。
そこで阪急交通社では、海外旅行でどの国・地域のスイーツを食べてみたいのかについて、調査を実施しました。その結果を、各国・地域のスイーツ発祥に関する情報や現地で食べる魅力を交えながら、ランキング形式で紹介します。
現地でスイーツを食べてみたい国・地域ランキング
「現地でスイーツを食べてみたい海外の国・地域」を複数回答ありで選んでもらったところ、以下のような結果となりました。
1位に輝いたのは、ティラミスやマリトッツォが有名なイタリアで、42%の回答を得ました。2位にはフランス（36%）、3位にはベルギー（30%）がランクイン。続く4位はスイス（28%）、5位はドイツ（22%）で、伝統的な洋菓子文化を持つヨーロッパの国々が上位を独占する結果となっています。
ここからは、それぞれの国・地域のスイーツ発祥に関する情報や、現地で食べる魅力などを、ランキングとともに紹介していきます。
1位 イタリア（ティラミス、ジェラート、マリトッツォなど）
ティラミスやジェラートなど、日本でも馴染み深いスイーツの本場であるイタリア。一説では北イタリア発祥とされているティラミスは、マスカルポーネとエスプレッソが織りなす味わいが魅力的な大人のスイーツです。ローマで愛されるクリームたっぷりのマリトッツォや、新鮮な素材を活かした多彩なジェラートなど、気軽に味わえるスイーツも豊富。
地域ごとに異なる伝統的な製法やレシピが受け継がれており、その土地ならではの味わいを存分に体験できます。
2位 フランス（マカロン、フィナンシェ、クレーム・ブリュレなど）
フランスは、色鮮やかで繊細なマカロンや、アーモンドの香りが豊かなフィナンシェ、表面をパリッと焦がしたクレーム・ブリュレなど、洗練されたスイーツで知られる国です。パティスリー文化が深く根付いており、有名店が手がけるまるで芸術品のようなスイーツを楽しめます。
アンケートでは、「街並みを含めて堪能したい」という声が見られたように、おしゃれな店の内装や美しい街並みを、スイーツを味わいながら眺められる点も魅力です。
3位 ベルギー（ワッフル、チョコレート、ミゼラブルなど）
ベルギーでは、世界的に評価の高いプラリネ・チョコレートや、ふんわりとした食感のワッフルなどのスイーツが人気。街中には、「ゴディバ」や「ヴィタメール」といった有名ブランドのほか、老舗のショコラティエやワッフル専門店が軒を連ね、本場の味を気軽に楽しめる環境が整っています。
定番のスイーツのほか、ベルギー三大古典菓子のミゼラブルもぜひ味わいたいところ。スポンジ生地とバタークリームが層になったスイーツで、滑らかな口どけと濃厚なクリームのハーモニーを楽しめます。
4位 スイス（チョコレート、エンガディナー、ツーガー・キルシュトルテなど）
ミルクチョコレート発祥の地として知られるスイス。上質な乳製品を使ったチョコレートは、まろやかな口どけが特徴です。クッキー生地にクルミとキャラメル味のヌガー（西洋の伝統菓子）を詰めたエンガディナーや、さくらんぼの蒸留酒が香るツーガー・キルシュトルテなど、伝統菓子も豊富。
スイーツのほかチーズやワインなども人気で、豊かな自然が育んだ質の高いグルメを存分に堪能できる国です。
5位 ドイツ（シュトーレン、バウムクーヘン、シュヴァルツヴェルダー・キルシュトルテなど）
ドイツは、日本でも馴染み深い焼き菓子であるバウムクーヘンの本場。1800年初頭に生まれたとされるバウムクーヘンは、国立ドイツ菓子協会が定めた基準があり、現地では特別なお菓子として知られています。
また、ドライフルーツとナッツがぎっしり詰まったクリスマスの伝統菓子のシュトーレンや、さくらんぼとチョコレートで構成されたケーキであるシュヴァルツヴェルダー・キルシュトルテなど、素朴で奥深い味わいのスイーツが豊富。ホリデーシーズンには、クリスマスマーケットでもスイーツを楽しめます。
6位 イギリス（スコーン、トライフル、キャロットケーキなど）
アフタヌーンティー文化が根付くイギリスでは、紅茶とともに味わうスコーンが代表的なスイーツ。クロテッドクリームやジャムを添えて食べるのが伝統的なスタイルで、サクサクの食感が魅力です。ほかにも、キャロットケーキや、スポンジケーキとカスタードなどを層にしたトライフルといった、アフタヌーンティー文化を彩るメニューを楽しめます。
本格的なアフタヌーンティーは、格式あるホテルやティールームで体験可能。優雅な雰囲気の中で味わう英国スイーツは、特別なひとときを演出してくれるでしょう。
7位 ハワイ（マラサダ、アサイーボウル、パンケーキなど）
リゾート地ならではのトロピカルな雰囲気を楽しめるスイーツが魅力のハワイ。日本でもハワイのスイーツはよく見られますが、「話題だからこそ本物の味を食べてみたい」という声が複数寄せられました。
ポルトガルから伝わった揚げドーナツのマラサダや、フレッシュなアサイーボウル、ふわふわ食感のパンケーキなどを、青い海と空を眺めながら味わう時間は格別。ベーカリーやスイーツ専門店などで、気軽にテイクアウトできます。
8位 スペイン（チュロス、タルタ・デ・サンティアゴ、バスクチーズケーキなど）
スペインは、近年日本でも話題となったバスクチーズケーキ発祥の地です。バスク地方のバル「ラ・ヴィーニャ」で誕生したとされる、表面を焦がした濃厚なチーズケーキは、ぜひ本場で味わいたいもの。
また、日本でお馴染みのチュロスもスペインが発祥とされており、濃厚なホットチョコレートにディップして食べるのが現地の定番。アーモンドの風味が豊かなタルタ・デ・サンティアゴなど、各地域の伝統が反映されたスイーツも豊富です。
9位 アメリカ（アップルパイ、ドーナツ、ブラウニーなど）
アメリカは、親しみやすくボリューム感のあるスイーツを味わえるのが特徴。「アメリカの家庭料理の象徴」とされるシナモンの効いたアップルパイや、カラフルなドーナツ、濃厚なチョコレートのブラウニーなどを、各地のダイナーやベーカリーで楽しめます。
特大クッキーやビッグマフィンなど、見た目のインパクトが強い食べ応えのあるスイーツも豊富です。現地ならではのダイナミックな食文化を、存分に体験できるでしょう。
10位 オーストリア（ザッハトルテ、アプフェルシュトゥルーデル、カイザーシュマーレンなど）
「チョコレートケーキの王様」とも称される、ザッハトルテで有名なオーストリア。首都・ウィーンには、無形文化遺産に登録されたカフェ文化が今も息づいており、コーヒーやスイーツを堪能できます。
りんごを包んだ伝統的な焼き菓子のアプフェルシュトゥルーデルや、ふわふわのオーストリア風パンケーキであるカイザーシュマーレンなどのスイーツが魅力的。
格式あるカフェハウスでコーヒーとお菓子を優雅に味わう体験は、オーストリアならではの贅沢なひとときとなるでしょう。
