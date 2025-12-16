近鉄では、沿線地域の盛り上げを目的に、来年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公である豊臣秀長が晩年を過ごした郡山城（現在は郡山城跡）の最寄り駅である近鉄郡山駅の外屋根や柱などに、豊臣秀長が城下町を築いた頃より受け継がれた、藍染の文化をイメージした藍色の装飾を２０２５年１２月１７日（水）から２０２６年１２月頃まで行います。

また、近鉄郡山駅は、秀長さんプロジェクト推進協議会の主催により、２０２６年3月2日（月）にオープン予定の「豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館」（DMG MORIやまと郡山城ホール１階展示室）へも徒歩約７分の最寄り駅となります。

大和郡山市には、豊臣秀長の居城であった郡山城跡や菩提寺である春岳院の他、永慶寺、大納言塚、洞泉寺、源九郎稲荷神社など、豊臣秀長とつながりのある神社仏閣など多くの見どころがあります。

大河ドラマ「豊臣兄弟！」のゆかりの地である大和郡山市を訪れていただき、装飾した近鉄郡山駅をスタートに現地の観光スポットを巡っていただければと考えています。

詳細は以下のとおりです。





装飾イメージ





◆近鉄郡山駅 装飾の概要

１．駅名：橿原線 近鉄郡山駅

２．所在地：奈良県大和郡山市南郡山町２３２

３．装飾箇所：東改札外屋根・柱、西改札外フェンス

４．装飾期間：２０２５年１２月１７日（水）から２０２６年１２月頃まで

５．イメージ：

（１）東改札外





（２）西改札外





（以 上）