世界的ガールズグループTWICEのSANA(サナ)、MINA(ミナ)、JEONGYEON(ジョンヨン)がブランドアンバサダーを務めるカラコンシリーズ「SWEET 1 DAY」、全国のドン・キホーテ限定で発売記念キャンペーンを実施！限定カラーも登場！
ドン・キホーテ限定特典
株式会社スウィート(本社所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役CEO：萱間 美都里)は、世界的ガールズグループTWICEのSANA(サナ)、MINA(ミナ)、JEONGYEON(ジョンヨン)をカラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1 DAY」のブランドアンバサダーとして迎え、3つの新商品を2025年11月7日(金)より順次発売開始しております。
この度、新商品発売を記念して全国のドン・キホーテ限定でキャンペーンを開催することが決定しました。SANA(サナ)のRADIRIS(ラディリス)、MINA(ミナ)のMEVILAGE(メビラージュ)、JEONGYEON(ジョンヨン)のGIRL CRUSH(ガールクラッシュ)それぞれの商品を4箱購入毎にオリジナルポスターを1枚プレゼント。更に、2箱購入毎に抽選付きトレカを贈呈いたします。抽選の当選者には、SANA(サナ)、MINA(ミナ)、JEONGYEON(ジョンヨン)本人の直筆サイン入りポスターが当たる、豪華特典内容です。また、ドン・キホーテ限定販売カラーの「ナイトオーキッド」、「フローラルブルー」、「サイレントジェイド」も登場。ぜひ全国の店舗に足をお運びいただき、特別なキャンペーンをお楽しみください。
■ドン・キホーテ限定キャンペーン概要
ドン・キホーテ発売記念キャンペーン
【開催期間】
2025年12月上旬～特典がなくなり次第終了
【キャンペーン内容】
各ブランドで4箱購入ごとにポスター1枚プレゼント。更に2箱ご購入ごとに「抽選番号付きトレカ」を1枚贈呈。抽選でSANA(サナ)、MINA(ミナ)、JEONGYEON(ジョンヨン)直筆サイン入りのポスターが当たるドン・キホーテ限定のキャンペーンを実施いたします。
※なくなり次第終了。抽選番号付きトレカのプレゼントキャンペーンはSweet公式通販、モアコンタクトでも実施中です。
【直筆サイン入りポスター抽選応募締め切り】
2026年1月5日
【ドン・キホーテ販売店舗一覧】
＜北海道＞
札幌狸小路本店、平岡店、新川店、すすきの店、旭川店、西帯広店、北42条店、函館店、苫小牧店、篠路店、厚別店
＜東北エリア＞
青森県(青森観光通り店、八戸店、弘前店、ガーラタウン青森店)、岩手県(盛岡上堂店)、宮城県(仙台駅西口本店、仙台南店、石巻街道矢本店)、山形県(山形嶋南店)、福島県(郡山駅東店、福島店)
＜関東エリア＞
茨城県(上水戸店)、栃木県(宇都宮簗瀬店)、群馬県(太田店、高崎店、伊勢崎店、キラキラドンキ高崎西口店)、埼玉県(大宮東口店、川越東口店、春日部店、草加店、東松山店、北鴻巣店、蓮田店、大桑店)、千葉県(柏駅前店、船橋南口店、成田店)、東京都(池袋東口店、渋谷本店、立川店、成増店、町田駅前店、北千住西口店、秋葉原店、高田馬場駅前店、新宿店、銀座本館、八王子駅前店、池袋西口店、吉祥寺駅前店、浅草店、六本木店、蒲田駅前店、五反田東口店、後楽園店、調布駅前店、大森山王店、御徒町店、環七梅島店、板橋志村店、西新井駅前店、葛西店)、神奈川県(溝ノ口駅前店、藤沢駅南口店、横浜西口店、伊勢佐木町店、ひらつか店、海老名ビナウォーク店、東名川崎店、橋本駅前店、小田原店、二俣川店、秦野店、鶴見中央店)
＜中部エリア＞
新潟県(新潟駅南店)、富山県(富山店)、石川県(小松店、ラパーク金沢店)、山梨県(甲府店)、長野県(長野店、南松本店、茅野店)、岐阜県(岐阜瑞穂店、岐阜UNY)、静岡県(SBS通り店、沼津店、富士吉原UNY、新静岡駅前店)、愛知県(近鉄パッセ店、豊橋店、新安城店、岡崎店、刈谷店、栄本店)
＜近畿エリア＞
滋賀県(草津店)、京都府(京都アバンティ店)、大阪府(梅田本店、道頓堀御堂筋店、枚方店、松原店、あべの天王寺駅前店)、兵庫県(姫路広畑店、三宮オーパ センター街店)、奈良県(桜井店)
＜中国エリア＞
岡山県(岡山下中野店、岡山駅前店)、広島県(広島八丁堀店、宇品店)、山口県(宇部店)、鳥取県(米子店)
＜四国エリア＞
徳島県(徳島店)、香川県(パウ高松店)、高知県(高知店)、愛媛県(松山店、松山大街道店)
＜九州・沖縄エリア＞
福岡県(飯塚店、福岡天神本店、中洲店、黒崎店、コスタ行橋店、楽市楽座久留米店)、佐賀県(佐賀店)、長崎県(時津店、浜町店)、熊本県(南熊本店)、大分県(D Plaza大分店、光吉インター店)、鹿児島県(天文館店、鹿児島宇宿店)、沖縄県(宜野湾店、うるま店、那覇壺川店、豊見城店)
※店舗により商品導入日が異なるため、販売状況は随時公式ホームページで更新しています。最新情報は以下公式ホームページよりご確認ください。
RADIRIS ： https://sweet78.co.jp/radiris/shopinfo
MEVILAGE ： https://sweet78.co.jp/mevilage/shopinfo
GIRL CRUSH ： https://sweet78.co.jp/girlcrush/shopinfo
■商品情報
(1) RADIRIS(ラディリス)
商品名 ： RADIRIS(ラディリス)
発売日 ： 2025年11月7日(金)
カラー ： 全7色(ドン・キホーテ限定カラー： ナイトオーキッド)
レンズ ： BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 13.1-13.2mm、
含水率38.5％
使用期間 ： 1DAY
度数 ： 0.00、-1.00～-5.00(0.25ステップ)、
-5.50～-10.00(0.50ステップ)
ナイトオーキッドのみ： 0.00、-1.00～-5.00(0.25ステップ)、-5.50、-6.00
内容 ： 1箱10枚入り
価格情報 ： 1,600円+税
承認番号 ： 23000BZX00343000
URL ： https://sweet78.co.jp/radiris/
特徴 ： 繊細なグラデーションと奥行きのある立体感が、
上品で洗練された印象を演出。光をまとったような
透明感がまなざしを引き立て、性別を問わず惹きつける
“クラスアップアイ”を叶えます。
SANA × RADIRIS(ラディリス)
＜ドンキ独占販売カラー＞ナイトオーキッド
(2) MEVILAGE(メビラージュ)
商品名 ： MEVILAGE(メビラージュ)
発売日 ： 2025年11月10日(月)
カラー ： 全7色(ドン・キホーテ限定カラー：フローラルブルー)
レンズ ： BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 13.1mm、
含水率38.5％
使用期間 ： 1DAY
度数 ： 0.00、-1.00～-5.00(0.25ステップ)、
-5.50～-10.00(0.50ステップ)
フローラルブルーのみ： 0.00、-1.00～-5.00(0.25ステップ)、-5.50、-6.00
内容 ： 1箱10枚入り
価格情報 ： 1,600円+税
承認番号 ： 23000BZX00343000
URL ： https://sweet78.co.jp/mevilage/
特徴 ： 清楚さの中にほんのりと艶を感じる、
“愛されナチュラル”なライン。素肌のように
やわらかく発色し、大人の女性らしい柔らかさと
気品を引き出します。
MEVILAGE × MINA(ミナ)
＜ドンキ独占販売カラー＞フローラルブルー
(3) GIRL CRUSH(ガールクラッシュ)
商品名 ： GIRL CRUSH(ガールクラッシュ)
発売日 ： 2025年11月13日(木)
カラー ： 全7色(ドン・キホーテ限定カラー：サイレントジェイド)
レンズ ： BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 12.9-13.1mm、
含水率38.5％
使用期間 ： 1DAY
度数 ： 0.00、-1.00～-5.00(0.25ステップ)、
-5.50～-10.00(0.50ステップ)
サイレントジェイドのみ： 0.00、-1.00～-5.00(0.25ステップ)、-5.50、-6.00
内容 ： 1箱10枚入り
価格情報 ： 1,600円+税
承認番号 ： 23000BZX00343000
URL ： https://sweet78.co.jp/girlcrush/
特徴 ： 自分らしさを楽しむすべての人へ向けた、
クールでモードなカラーバリエーション。
媚びない強さとしなやかな意志を感じさせる
まなざしが、ユニセックスな美しさを演出します。
GIRL CRUSH × JEONGYEON(ジョンヨン)
＜ドンキ独占販売カラー＞サイレントジェイド
■株式会社スウィートについて
株式会社スウィートは、2008年7月に大阪に設立し、カラーコンタクトレンズや化粧品、美容雑貨などのオリジナル商品を企画・開発・販売するメーカーです。ブランドメッセージ「Girls, be ambitious/Girls, be happy」のもと、年齢を問わず“女子でいたい”という気持ちに寄り添い、快適で素敵な時間と美しさを提供しています。自社EC・主要モール展開・卸売事業を展開し、女性美容の「もっと可愛く」「もっとキレイに」という想いに応えるべく、トレンドとヒットを両立させた商品づくりに注力しています。