株式会社スウィート(本社所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役CEO：萱間 美都里)は、世界的ガールズグループTWICEのSANA(サナ)、MINA(ミナ)、JEONGYEON(ジョンヨン)をカラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1 DAY」のブランドアンバサダーとして迎え、3つの新商品を2025年11月7日(金)より順次発売開始しております。

この度、新商品発売を記念して全国のドン・キホーテ限定でキャンペーンを開催することが決定しました。SANA(サナ)のRADIRIS(ラディリス)、MINA(ミナ)のMEVILAGE(メビラージュ)、JEONGYEON(ジョンヨン)のGIRL CRUSH(ガールクラッシュ)それぞれの商品を4箱購入毎にオリジナルポスターを1枚プレゼント。更に、2箱購入毎に抽選付きトレカを贈呈いたします。抽選の当選者には、SANA(サナ)、MINA(ミナ)、JEONGYEON(ジョンヨン)本人の直筆サイン入りポスターが当たる、豪華特典内容です。また、ドン・キホーテ限定販売カラーの「ナイトオーキッド」、「フローラルブルー」、「サイレントジェイド」も登場。ぜひ全国の店舗に足をお運びいただき、特別なキャンペーンをお楽しみください。









■ドン・キホーテ限定キャンペーン概要





ドン・キホーテ発売記念キャンペーン





【開催期間】

2025年12月上旬～特典がなくなり次第終了





【キャンペーン内容】

各ブランドで4箱購入ごとにポスター1枚プレゼント。更に2箱ご購入ごとに「抽選番号付きトレカ」を1枚贈呈。抽選でSANA(サナ)、MINA(ミナ)、JEONGYEON(ジョンヨン)直筆サイン入りのポスターが当たるドン・キホーテ限定のキャンペーンを実施いたします。

※なくなり次第終了。抽選番号付きトレカのプレゼントキャンペーンはSweet公式通販、モアコンタクトでも実施中です。





【直筆サイン入りポスター抽選応募締め切り】

2026年1月5日





【ドン・キホーテ販売店舗一覧】

＜北海道＞

札幌狸小路本店、平岡店、新川店、すすきの店、旭川店、西帯広店、北42条店、函館店、苫小牧店、篠路店、厚別店





＜東北エリア＞

青森県(青森観光通り店、八戸店、弘前店、ガーラタウン青森店)、岩手県(盛岡上堂店)、宮城県(仙台駅西口本店、仙台南店、石巻街道矢本店)、山形県(山形嶋南店)、福島県(郡山駅東店、福島店)





＜関東エリア＞

茨城県(上水戸店)、栃木県(宇都宮簗瀬店)、群馬県(太田店、高崎店、伊勢崎店、キラキラドンキ高崎西口店)、埼玉県(大宮東口店、川越東口店、春日部店、草加店、東松山店、北鴻巣店、蓮田店、大桑店)、千葉県(柏駅前店、船橋南口店、成田店)、東京都(池袋東口店、渋谷本店、立川店、成増店、町田駅前店、北千住西口店、秋葉原店、高田馬場駅前店、新宿店、銀座本館、八王子駅前店、池袋西口店、吉祥寺駅前店、浅草店、六本木店、蒲田駅前店、五反田東口店、後楽園店、調布駅前店、大森山王店、御徒町店、環七梅島店、板橋志村店、西新井駅前店、葛西店)、神奈川県(溝ノ口駅前店、藤沢駅南口店、横浜西口店、伊勢佐木町店、ひらつか店、海老名ビナウォーク店、東名川崎店、橋本駅前店、小田原店、二俣川店、秦野店、鶴見中央店)





＜中部エリア＞

新潟県(新潟駅南店)、富山県(富山店)、石川県(小松店、ラパーク金沢店)、山梨県(甲府店)、長野県(長野店、南松本店、茅野店)、岐阜県(岐阜瑞穂店、岐阜UNY)、静岡県(SBS通り店、沼津店、富士吉原UNY、新静岡駅前店)、愛知県(近鉄パッセ店、豊橋店、新安城店、岡崎店、刈谷店、栄本店)





＜近畿エリア＞

滋賀県(草津店)、京都府(京都アバンティ店)、大阪府(梅田本店、道頓堀御堂筋店、枚方店、松原店、あべの天王寺駅前店)、兵庫県(姫路広畑店、三宮オーパ センター街店)、奈良県(桜井店)





＜中国エリア＞

岡山県(岡山下中野店、岡山駅前店)、広島県(広島八丁堀店、宇品店)、山口県(宇部店)、鳥取県(米子店)





＜四国エリア＞

徳島県(徳島店)、香川県(パウ高松店)、高知県(高知店)、愛媛県(松山店、松山大街道店)





＜九州・沖縄エリア＞

福岡県(飯塚店、福岡天神本店、中洲店、黒崎店、コスタ行橋店、楽市楽座久留米店)、佐賀県(佐賀店)、長崎県(時津店、浜町店)、熊本県(南熊本店)、大分県(D Plaza大分店、光吉インター店)、鹿児島県(天文館店、鹿児島宇宿店)、沖縄県(宜野湾店、うるま店、那覇壺川店、豊見城店)





※店舗により商品導入日が異なるため、販売状況は随時公式ホームページで更新しています。最新情報は以下公式ホームページよりご確認ください。





RADIRIS ： https://sweet78.co.jp/radiris/shopinfo

MEVILAGE ： https://sweet78.co.jp/mevilage/shopinfo

GIRL CRUSH ： https://sweet78.co.jp/girlcrush/shopinfo









■商品情報

(1) RADIRIS(ラディリス)

商品名 ： RADIRIS(ラディリス)

発売日 ： 2025年11月7日(金)

カラー ： 全7色(ドン・キホーテ限定カラー： ナイトオーキッド)

レンズ ： BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 13.1-13.2mm、

含水率38.5％

使用期間 ： 1DAY

度数 ： 0.00、-1.00～-5.00(0.25ステップ)、

-5.50～-10.00(0.50ステップ)

ナイトオーキッドのみ： 0.00、-1.00～-5.00(0.25ステップ)、-5.50、-6.00

内容 ： 1箱10枚入り

価格情報 ： 1,600円+税

承認番号 ： 23000BZX00343000

URL ： https://sweet78.co.jp/radiris/

特徴 ： 繊細なグラデーションと奥行きのある立体感が、

上品で洗練された印象を演出。光をまとったような

透明感がまなざしを引き立て、性別を問わず惹きつける

“クラスアップアイ”を叶えます。





SANA × RADIRIS(ラディリス)

＜ドンキ独占販売カラー＞ナイトオーキッド





(2) MEVILAGE(メビラージュ)

商品名 ： MEVILAGE(メビラージュ)

発売日 ： 2025年11月10日(月)

カラー ： 全7色(ドン・キホーテ限定カラー：フローラルブルー)

レンズ ： BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 13.1mm、

含水率38.5％

使用期間 ： 1DAY

度数 ： 0.00、-1.00～-5.00(0.25ステップ)、

-5.50～-10.00(0.50ステップ)

フローラルブルーのみ： 0.00、-1.00～-5.00(0.25ステップ)、-5.50、-6.00

内容 ： 1箱10枚入り

価格情報 ： 1,600円+税

承認番号 ： 23000BZX00343000

URL ： https://sweet78.co.jp/mevilage/

特徴 ： 清楚さの中にほんのりと艶を感じる、

“愛されナチュラル”なライン。素肌のように

やわらかく発色し、大人の女性らしい柔らかさと

気品を引き出します。





MEVILAGE × MINA(ミナ)

＜ドンキ独占販売カラー＞フローラルブルー





(3) GIRL CRUSH(ガールクラッシュ)

商品名 ： GIRL CRUSH(ガールクラッシュ)

発売日 ： 2025年11月13日(木)

カラー ： 全7色(ドン・キホーテ限定カラー：サイレントジェイド)

レンズ ： BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 12.9-13.1mm、

含水率38.5％

使用期間 ： 1DAY

度数 ： 0.00、-1.00～-5.00(0.25ステップ)、

-5.50～-10.00(0.50ステップ)

サイレントジェイドのみ： 0.00、-1.00～-5.00(0.25ステップ)、-5.50、-6.00

内容 ： 1箱10枚入り

価格情報 ： 1,600円+税

承認番号 ： 23000BZX00343000

URL ： https://sweet78.co.jp/girlcrush/

特徴 ： 自分らしさを楽しむすべての人へ向けた、

クールでモードなカラーバリエーション。

媚びない強さとしなやかな意志を感じさせる

まなざしが、ユニセックスな美しさを演出します。





GIRL CRUSH × JEONGYEON(ジョンヨン)

＜ドンキ独占販売カラー＞サイレントジェイド





■株式会社スウィートについて

株式会社スウィートは、2008年7月に大阪に設立し、カラーコンタクトレンズや化粧品、美容雑貨などのオリジナル商品を企画・開発・販売するメーカーです。ブランドメッセージ「Girls, be ambitious/Girls, be happy」のもと、年齢を問わず“女子でいたい”という気持ちに寄り添い、快適で素敵な時間と美しさを提供しています。自社EC・主要モール展開・卸売事業を展開し、女性美容の「もっと可愛く」「もっとキレイに」という想いに応えるべく、トレンドとヒットを両立させた商品づくりに注力しています。