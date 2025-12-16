伊豆・村の駅「たまご専門店TAMAGOYA」(運営：株式会社村の駅)では、12/15よりストロベリーフェアをスタートしました。今年も静岡県産いちごを使用した日の出たまごのパンケーキと、旬のいちごを楽しめるフェアです。いちごのキャンドルタワーパンケーキは晴れの日のお祝いにおすすめです。ロウソクをさしたらバースデーパンケーキに変身です。是非旬の美味しさを大切な方と一緒に過ごしてはいかがですか？

パンケーキの共に2種類のドリンクもご用意しました。いちご尽くしの季節の時間をお楽しみください。

公式HP http://izu-tamagoya.com/





たまご専門店TAMAGOYAのストロベリーフェア





■商品詳細

・いちごのキャンドルタワーパンケーキ

TAMAGOYA自慢のパンケーキをキャンドルタワーに仕上げました。日の出たまごを使用したふわふわのパンケーキの上には日の出たまごを使用したプリンとイチゴをトッピング。さらに、パンケーキの間にはいちごのアイスクリームが隠れています。旬の静岡県産いちごをふんだんに使用しており、なにげない1日も、晴れの日にも、ピッタリなパンケーキです。キャンドルをつけて特別な時間を彩るスイーツとしてもお楽しみいただけます。

キャンドルはサービスいたします。是非お祝いごとのある方はお申し付けください





いちごのキャンドルタワーパンケーキ





価格 ： 1,925円(税込)

アレルギー： 卵・乳成分・小麦・大豆・ゼラチン





・いちごラテ

いちごミルクに生クリームをトッピング。

いちごの甘酸っぱいソースが甘さを引き立立てくれます。

価格 ： 660円(税込)

アレルギー： 乳成分・大豆





・いちごの和紅茶

いちごの優しい風味と静岡県産のいちごを浮かべいちごの甘酸っぱさも楽しめる和紅茶です。

価格： 660円(税込)





いちご和光茶/いちごラテ





・その他にもショーケースではいちご商品として、いちごクリーム＆当店のブランド卵の日の出たまごを使用したカスタードクリームがたっぷり入ったシュークリームや、ショートケーキ、プリン、大福などなど計4品をご用意しており、様々な形でいちごを堪能できます！

※テイクアウトも可能です





・左上 日の出たまごのショート 価格：605円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・ごま・大豆

・右上 ふわもちいちご大福 価格：605円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・ごま・大豆

・左下 とろたまシュークリームいちご味 価格：506円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・ごま・大豆

・右下 おやつプリン苺味 価格：440円(税込)

アレルギー：乳成分・卵





いちごスイーツがもりだくさん！





TAMAGOYAのいちごフェア





■「たまご専門店 TAMAGOYA」について

三島市の国道136号線沿いにあるたまご専門店TAMAGOYAは「伊豆・村の駅」の敷地内にございます。箱根西麓の大自然でのびのび育ったTAMAGOYAブランドの「日の出たまご」を中心にたまごの美味しさを伝えるたまご専門店です。TAMAGOYAではcafeも併設しており、日の出たまごを使用したふわふわのパンケーキや王道の卵かけご飯を楽しめます。ほかにもお客様の目の前で仕上げのブリュレを行う「ブリュレパンケーキ」はcafeの1番人気メニューです。

お食事では、天城軍鶏を使用したとろーり親子丼やオムライスもご用意しています。

また日の出たまごを使用したバームクーヘンや日の出たまごの黄身しか使用していない「きみのぷりん」等贈り物にもおすすめな商品もご用意しています。

たまご専門店だから味わえるたまご料理とスイーツを楽しんでみませんか？





TAMAGOYA





■「たまご専門店 TAMAGOYA 」概要

店舗名 ： たまご専門店 TAMAGOYA

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

TEL ： 055-984-1217

営業時間 ： 9：00～17：00 ／cafebranch 9：30～17：00(L.O15：30)

公式サイト ： http://izu-tamagoya.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/izu_tamagoya/