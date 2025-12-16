特別なオイルが、あなたの毎日に**「温かさ」と「深い安らぎ」**をお届け。若返りの天然ビタミンEオイル「季節のセラリキッド 冬の香り」を期間限定販売≪セラストア≫
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337106&id=bodyimage1】
オンラインストア「セラストア」（本社：東京都港区南青山3-14-26／代表取締役社長：町田映子）では、「季節のセラリキッド 冬の香り 20ml」を2025年12月15日～2026年2月30日の期間限定で販売しています。
古来より使われてきたマジョラム、パワフルなジンジャー、
そして深いリラックスをもたらすクラリセージの天然精油を、
肌に優しい天然ビタミンEオイルに贅沢にブレンドしました。
この特別なオイルが、あなたの毎日に**「温かさ」と「深い安らぎ」**をお届けします。
≪こだわりポイント≫
１.ジンジャーとマジョラムの温活パワー
体を温める作用で知られるジンジャーと、巡りをサポートするマジョラムが、
こわばりがちな心身を優しくほぐし、全身に温かいエネルギーを届けます。
冷え対策のマッサージに最適です。
2. 深いリラックスをもたらすクラリセージ
「ウーマンズ・エッセンシャル（女性の精油）」とも呼ばれるクラリセージは、
その穏やかで豊かな香りで、心身の緊張を解きほぐし、
ストレスフルな一日をリセットするサポートをします。
3. 天然ビタミンEの集中ケア
肌の潤いを守る天然ビタミンEを配合。
乾燥や荒れから肌を守り、しっとりとしたハリのある状態へと導きます。
エイジングケアに効果的と注目されているビタミンです。
商品名：季節のセラリキッド 冬の香り 20ml
価格：4,620円
販売期間：2025/12/15～2026/2/28
原材料：スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE、精油
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=180919670
ビタミンEって？
〇抗酸化作用
ビタミンEは、強力な抗酸化作用を持っています。
私たちの肌やからだは、呼吸をしただけで紫外線に当たっただけで錆びていきます。
この錆びと自分の身を挺してたたかうのがビタミンE。
そのため老化を防ぐと言われています。
〇血行促進
ビタミンEはも毛細血管を拡張してくれる効果があります。
肌のすみずみまで血液がいきわたることで、肌荒れを解消してくれます。
それと同時に、冷えや肩こり、頭痛など、血行不良が原因で起こっていた症状の緩和も期待できます。
〇性ホルモン代謝
もともとビタミンEは、トコフェロール「子どもを産む」「力を与える」という意味。
ビタミンEは副腎や卵巣に蓄積され、女性ホルモンの分泌を調整します。
生殖機能を維持する効果もあり、不妊治療などにも用いられています。
そのため月経前症候群や生理痛、生理不順を改善する効果も。
ブレンドされてる精油は？
〇マジョラム
温かみがあり甘くややスパイシーな香りが特徴。傷の治癒を早めたり、くまやくすみにいいと言われています。酸化を抑える精油としても注目されています。
〇ジンジャー
からだを温め、活力を与える作用があります。血液循環を促進するので、冷えやリウマチ、慢性的な腰痛にも。免疫力を高める作用も有名です。
〇クラリセージ
エストロゲン様作用があり、ホルモンバランスを整え女性特有の悩みの緩和に効果を発揮します。抗菌、抗炎症作用があり、皮膚の感染症やニキビ肌のお手入れにも役立ちます。
会社概要
商号 株式会社セラ（カブシキガイシャセラ）
代表者 町田映子（マチダヨウコ）
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
配信元企業：株式会社セラ
オンラインストア「セラストア」（本社：東京都港区南青山3-14-26／代表取締役社長：町田映子）では、「季節のセラリキッド 冬の香り 20ml」を2025年12月15日～2026年2月30日の期間限定で販売しています。
古来より使われてきたマジョラム、パワフルなジンジャー、
そして深いリラックスをもたらすクラリセージの天然精油を、
肌に優しい天然ビタミンEオイルに贅沢にブレンドしました。
この特別なオイルが、あなたの毎日に**「温かさ」と「深い安らぎ」**をお届けします。
≪こだわりポイント≫
１.ジンジャーとマジョラムの温活パワー
体を温める作用で知られるジンジャーと、巡りをサポートするマジョラムが、
こわばりがちな心身を優しくほぐし、全身に温かいエネルギーを届けます。
冷え対策のマッサージに最適です。
2. 深いリラックスをもたらすクラリセージ
「ウーマンズ・エッセンシャル（女性の精油）」とも呼ばれるクラリセージは、
その穏やかで豊かな香りで、心身の緊張を解きほぐし、
ストレスフルな一日をリセットするサポートをします。
3. 天然ビタミンEの集中ケア
肌の潤いを守る天然ビタミンEを配合。
乾燥や荒れから肌を守り、しっとりとしたハリのある状態へと導きます。
エイジングケアに効果的と注目されているビタミンです。
商品名：季節のセラリキッド 冬の香り 20ml
価格：4,620円
販売期間：2025/12/15～2026/2/28
原材料：スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE、精油
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=180919670
ビタミンEって？
〇抗酸化作用
ビタミンEは、強力な抗酸化作用を持っています。
私たちの肌やからだは、呼吸をしただけで紫外線に当たっただけで錆びていきます。
この錆びと自分の身を挺してたたかうのがビタミンE。
そのため老化を防ぐと言われています。
〇血行促進
ビタミンEはも毛細血管を拡張してくれる効果があります。
肌のすみずみまで血液がいきわたることで、肌荒れを解消してくれます。
それと同時に、冷えや肩こり、頭痛など、血行不良が原因で起こっていた症状の緩和も期待できます。
〇性ホルモン代謝
もともとビタミンEは、トコフェロール「子どもを産む」「力を与える」という意味。
ビタミンEは副腎や卵巣に蓄積され、女性ホルモンの分泌を調整します。
生殖機能を維持する効果もあり、不妊治療などにも用いられています。
そのため月経前症候群や生理痛、生理不順を改善する効果も。
ブレンドされてる精油は？
〇マジョラム
温かみがあり甘くややスパイシーな香りが特徴。傷の治癒を早めたり、くまやくすみにいいと言われています。酸化を抑える精油としても注目されています。
〇ジンジャー
からだを温め、活力を与える作用があります。血液循環を促進するので、冷えやリウマチ、慢性的な腰痛にも。免疫力を高める作用も有名です。
〇クラリセージ
エストロゲン様作用があり、ホルモンバランスを整え女性特有の悩みの緩和に効果を発揮します。抗菌、抗炎症作用があり、皮膚の感染症やニキビ肌のお手入れにも役立ちます。
会社概要
商号 株式会社セラ（カブシキガイシャセラ）
代表者 町田映子（マチダヨウコ）
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
配信元企業：株式会社セラ
プレスリリース詳細へ