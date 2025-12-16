低侵襲医療機器需要の拡大が牽引――直径3mm以下医療用ステンレス鋼線が中心となる医療材料市場動向
このレポートにおける「医療用ステンレス鋼線」とは、直径3mm以下の医療用金属ワイヤーを指す。主な医療用ワイヤーの種類には、ステンレス鋼、ニチノール、貴金属が含まれる。医療用ワイヤーは、治療や診断用の機器を、測定や刺激を行う正確な場所に配置するために、体内をナビゲートする上で重要な役割を果たしている。
本レポートは、医療用ステンレス鋼線に焦点を当てている。対象は、医療製造用の302、304V、304LVM、316LVのステンレス鋼ワイヤーである。
医療用ステンレス鋼線業界の特徴
医療用ステンレス鋼線は、その高い耐腐食性と生体適合性により、医療機器の基幹素材として重要な位置を占めている。特に直径3mm以下の細線形状は、精密な医療機器の製造に不可欠である。素材の安定性と加工性が求められるため、製造には高度な技術力と品質管理が必要である。多様な規格や素材種類（302、304V、304LVM、316LVなど）に対応することで、用途の幅を広げている点も業界の特徴である。
市場動向の現状
近年、世界的に高齢化が進む中で医療需要が増加し、医療機器の多様化・高度化が加速している。これに伴い、医療用ステンレス鋼線の需要も拡大している。特に、低侵襲手術やカテーテル関連機器など、精密で柔軟性の高い素材が求められる分野での採用が増えている。また、環境規制や安全基準の強化により、品質保証体制の強化とトレーサビリティ確保が市場の重要課題となっている。
市場を動かす主な要因
医療用ステンレス鋼線市場を牽引する要因には、医療技術の進歩、規制強化、材料技術の革新が挙げられる。医療機器の高機能化により、従来の素材では対応できない精度や強度が求められるため、高品質で多様な特性を持つステンレス鋼線の需要が増している。また、グローバルな医療市場の拡大により、各国の規制に対応可能な生産体制が競争力の鍵となる。さらに、ニチノールなど他素材との差別化を図るためにも、技術革新が欠かせない。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界医療用ステンレス鋼線市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/258080/medical-stainless-steel-wire）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.5%で、2031年までにグローバル医療用ステンレス鋼線市場規模は7.85億米ドルに達すると予測されている。
図. 医療用ステンレス鋼線世界総市場規模
図. 世界の医療用ステンレス鋼線市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、医療用ステンレス鋼線の世界的な主要製造業者には、Alleima、KOSWIRE、Ulbrich、Fort Wayne Metals、Nippon Steel、Tokusen Kogyo、Sumiden Wire、Raajratna、MISUZU Holding、Yuen Neng Co., Ltdなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約58.0%の市場シェアを持っていた。
企業にとっての成長機会
医療用ステンレス鋼線企業には、技術力強化と市場ニーズの的確な把握が成長機会を拓く鍵となる。高精度加工技術の導入により、より細く、より複雑な形状の製品開発が可能になる。また、医療分野に特化した品質管理体制の構築は、顧客からの信頼獲得につながる。加えて、環境・安全規制への迅速な対応は、新興市場や先進国市場での競争優位性を確保するうえで重要である。こうした取り組みは企業のブランド価値向上に寄与し、市場シェア拡大を後押しする。
