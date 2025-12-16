制御局コンバイナの世界市場2025年、グローバル市場規模（能動型コンバイナ、受動型コンバイナ）・分析レポートを発表
2025年12月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「制御局コンバイナの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、制御局コンバイナのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の制御局コンバイナ市場は、2024年に1億6,400万米ドル規模で評価され、2031年には2億2,300万米ドルへ拡大する見通しであり、レビュー期間中の年平均成長率は4.5％とされています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策適応を分析し、それらが競争環境、地域経済、サプライチェーンの強靱性に与える影響を多角的に評価しています。制御局コンバイナは通信システムにおいて不可欠な構成要素であり、複数の送受信機が単一のアンテナまたはアンテナシステムを共有できるようにする装置です。これにより、必要なアンテナ数が削減され、塔設備の混雑緩和や配線の簡素化が可能となります。
本レポートは、世界市場をメーカー別、地域・国別、種類別、用途別に詳細に分析しています。市場環境が変化する中で、競争状況、需給動向、需要に影響する主要因を明確にし、さらに2025年における主要企業の市場シェア推計や製品例も提示しています。
________________________________________
本調査の主要目的は、世界および主要国における市場機会の総規模を算定し、制御局コンバイナの成長可能性を評価し、製品別および用途別の将来成長を予測し、市場競争に影響を与える要因を明らかにすることです。
対象企業には、Comprod、RFI Americas、EMR Corporation、DbSpectra、Tessco、Talley などが含まれており、企業概要、売上数量、収益、価格、粗利益、製品構成、地域展開、技術開発動向を中心に分析しています。市場を押し上げる要因や制約、さらに新製品投入や認証に関する情報も提供されています。
________________________________________
市場セグメントでは、種類別に能動型コンバイナと受動型コンバイナに分類され、それぞれの市場規模、販売数量、成長率が2020年から2031年までの期間で予測されています。
用途別では、安全通信、交通、軍事・防衛の3分野に分かれ、各用途における需要特性が明確化されています。
安全通信分野では災害対策や公共安全の強化を背景に需要が増加しており、交通分野では鉄道・空港・道路通信システムの高度化により利用拡大が進んでいます。軍事・防衛分野では高信頼性通信設備として不可欠であり、今後も安定した需要が見込まれています。
________________________________________
地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要地域における販売数量や消費額、成長率が示されています。
北米は先進的な通信インフラ整備によって安定した市場を形成し、欧州では交通インフラのデジタル化が進んでいます。アジア太平洋地域は人口増加と都市化を背景に通信需要が拡大しており、今後の市場成長の中心になるとされています。
国別分析では2020年から2025年の市場シェアが整理され、その後の2026年以降の予測が地域別、種類別、用途別に提供されています。
________________________________________
市場ダイナミクスでは、推進要因として通信インフラの高度化、安全通信需要の拡大、設備集約化によるコスト削減要求が挙げられています。
