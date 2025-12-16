米国シェアNo.1マットレスブランド＜Sealy（シーリー）＞の最新ラインナップ

「SEALY Posturepedic ELITE / PRO」2026年1月と5月より国内販売開始へ









「身体全体を支え、睡眠の質を高めてくれる」

元プロ野球選手 斎藤佑樹さんが新商品の魅力と睡眠の重要性を語る

米国シェアNo.1のマットレスブランド「Sealy（シーリー）」を日本で製造・販売する株式会社スリープセレクト（本社：東京都港区、代表取締役社長 西村秀之）は、2025年1月に米国で発表されたシーリー最新ラインナップの「SEALY Posturepedic ELITE / PRO」シリーズより、 「ポスチャーペディック・プロ ET/TT」を2026年1月、「ポスチャーペディック・エリート EPT/TT」を2026年5月に日本国内で販売開始することを発表しました。これに合わせ、シーリー東京ショールーム（東京・北青山）にて新商品メディア発表会を開催しました。

発表会の冒頭では、スリープセレクト 代表取締役社長の西村秀之と、シーリーをはじめとした寝具ブランドの製造・販売を手掛けるSOMNI Group International（ソムニグループインターナショナル）副社長のDavid Montgomery（デイビッド・モンゴメリー）氏が登壇し、新商品の最新技術やコンセプトについて紹介しました。さらに、以前よりシーリーのマットレスをご愛用いただいている元プロ野球選手の斎藤佑樹さんをゲストにお招きし、新商品の魅力に加え、商品名の「エリート」「プロ」にまつわるトークも展開しました。

【SEALY 新商品メディア発表会】開催概要

日時 ：2025年12月15日（月）11:00～11:50

場所 ：シーリー東京ショールーム（東京都港区北青山2丁目13‐5 青山サンクレストビル2階）

登壇者 ：斎藤佑樹 氏（株式会社斎藤佑樹）

David Montgomery（SOMNI Group International 副社長）

⻄村秀之（株式会社スリープセレクト 代表取締役社⻑）

実施内容：■主催者挨拶

■「SEALY Posturepedic ELITE / PRO」の紹介・商品説明

■斎藤佑樹 氏によるトークショー

■質疑応答・フォトセッション

極上の寝心地を日本市場へ Montgomery副社長ご挨拶

SOMNI Group International David Montgomery 副社長

シーリー等の寝具ブランドや、米国内に2,200店舗以上のマットレス専門店を展開するマットレスファーム等を傘下にもつ、SOMNI Group International(ソムニグループ

インターナショナル)の副社長(Executive Vice President)でもあり、また海外部門の統括責任者(President)でもあるDavid Montgomery(デイビッド・モンゴメリー)氏が登壇し、シーリー独自の快眠テクノロジーを進化させ「朝に目覚めた時のからだの痛みを少なくする」ことに特化した新商品「SEALY Posturepedic ELITE / PRO」の日本初上陸を高らかに発表しました。

スピーチの中でMontgomery氏は、「私たちは今回の新商品を

通じて、日本の皆様の寝室に『世界基準の至福の眠り』をお届けし、日本の睡眠市場をより活性化していきたい」と語りました。

西村社長、「創業90周年の節目に素晴らしい商品を紹介できることに喜びを感じる」

スリープセレクト 代表取締役社長 西村秀之

発表会には、スリープセレクト 代表取締役社長の西村秀之が登壇しました。西村は冒頭、同社が長年にわたり、シーリーの世界的な技術と日本の住環境や好みに合わせた製品開発を融合させ、日本人に最適な睡眠環境を提供し続けてきた実績を話しました。

その上で、米国市場を席巻した「SEALY Posturepedic ELITE / PRO」シリーズの日本初導入について、「ELITEはプレシジョンフィットコイルという最新のコイルを採用。PROは「デュラフレックスエッジシステム」でマットレスの外周を囲んでいることからリクライニングしやすいことが特徴。来年、創業90周年を迎える中でこのような素晴らしいな商品を紹介できることを大変喜ばしく思う」と伝えました。

「身体を包み込んでくれ、全身をサポートしてくれるように感じる」

斎藤佑樹氏が新商品を体験

斎藤佑樹氏

ゲストとして元プロ野球選手の斎藤佑樹氏が登場しました。斎藤氏は、新商品「ポスチャーペディック・エリート EPT」に腰かけていただき、その感触を確かめました。日頃からシーリーのマットレスを愛用している斎藤氏は、新商品の寝心地について、「今使っているものより、少し反発性を感じるが、マットレスの深部に柔らかさを感じるので、身体を包み込んでくれ、全身をサポートしてくれるように感じる」と、元アスリートならではの鋭い身体感覚で新商品を絶賛しました。

トーク中盤、新商品名の「エリート」「プロ」にちなんだ話題では、「私にとってのプロはイチローさん、エリートは大谷翔平さん。イチローさんは現役時代はもちろん、引退されてからも体型を維持され、しっかりと身体をケアされており、常に準備を怠らない精神にプロフェッショナルを感じた。大谷さんは現役時代一緒にプレーしており、入団した時から彼のポテンシャルの高さには目を見張るものがあった。今の彼の功績を見ると、とても順調に野球人生を歩んでいる印象がある」と自身の考えを語りました。

また、多忙な日々におけるリフレッシュ方法や睡眠の重要性については、「趣味のカメラでリフレッシュしており、SEALYのベッドの上でリラックスしながら撮影のことを考えたりしている」と伝えました。「株式会社斎藤佑樹」の代表として精力的に活動する現在の立場からも良質な睡眠環境への強いこだわりを語り、トークを締めくくりました。

「SEALY Posturepedic ELITE / PRO」 商品情報

2025年1月に米国で発表されたシーリーの新ラインナップを、日本でも初めて導入します。身体にかかる圧力を適切に分散し、快適な寝姿勢へと導きます。

＜コンセプト＞

「ポスチャーペディック」とは、英語で「姿勢」を意味する"Posture"と、「整形外科医の、矯正の」という意味の

"Ortho Pedic"を組み合わせた、身体の部位ごとに異なる重量を適切に分散し理想的な寝姿勢を保つシーリーの考え方を表す造語です。

今回の新商品では、快眠テクノロジーを進化させ、特に「朝に目覚めた時のからだの痛みを少なくする」ことを目指しました。

ポスチャーペディック・エリート EPT／ポスチャーペディック・エリート TT

（2026年5月発売予定）



Sealy_Posturepedic_エリート



頭からつま先まで身体をしっかりと支えるように並べられた3種類の独自のポケットコイルが、他に類を見ない的確なサポートを提供します。

●EPT（ユーロピロートップ）

上面に一体型のクッションを縫い付け、身体をやさしく包みこむような、しっとりとした寝心地を体感いただけます。

●TT（タイトトップ）

張りのある生地で、よりタイトでしっかりとしたサポート力を感じていただけます。

ポスチャーペディック・プロ ET ／ポスチャーペディック・プロ TT

（2026年1月発売予定）



シーリーポスチャーペディックプロ



かかる荷重や身体の凹凸に応じて反発力が変化する「ポスチャーテックコイル」を採用。通常のコイルと直径と強度が異なる「デュラフレックスエッジシステム」を外周に配置し、端部分の落ち込みを防止。 マットレスを広く使うことができます。

●ET（ユーロトップ）

上面にクッション層を縫い付け、身体をやさしく包みこむような、柔らかめの寝心地を体感いただけます。

●TT（タイトトップ）

張りのある生地で、よりタイトでしっかりとしたサポート力を感じていただけます。

ゲストプロフィール 斎藤佑樹さん

早稲田実業学校高等部3年時に夏の甲子園で全国制覇。「ハンカチ王子」として大フィーバーを巻き起こした。その後、早稲田大学に進学し、輝かしい成績を残し、数々の栄冠を獲得。2010年にドラフト1位で北海道日本ハムファイターズに入団。2021年10月に引退を発表。現在は株式会社斎藤佑樹を設立し、「野球未来づくり」を掲げ、様々なプロジェクトの実現に向けて取り組んでいる。

【What is Sealy?】

米国テキサス州シーリータウンで創業以来、約140年。現在は米国シェアNo.1マットレスブランドに成長しています。業界に先駆けて著名な研究者が集結した整形外科諮問員会（Orthopedic Advisory Board：OAB）を立ち上げ科学的視点を大切に研究開発を行ってきたシーリーは、1989年の「ポスチャーテックコイル」の開発をはじめ、 独自の画期的な技術を次々に商品化してきました。現在シーリーは、米国の寝具卸売セールス市場においてシェアNo.1を獲得、北米(カナダ・アメリカ合衆国・メキシコ)市場およびオーストラリア市場において確固たる地位を築いているほか、グローバルブランドとして世界の100カ国以上で愛用されています。

さらに、厳しい目を持つ世界屈指の一流ホテルにも、シーリーは選ばれています。高く評価されているのは、身体の凸凹や体圧を感知し、理想の寝姿勢を提供する独自の快眠テクノロジー。体重も体型も異なる様々な人々が利用するホテルで数多く採用される実績が、信頼の証しです。

【SLEEP SELECT 会社概要】

スリープセレクトは1963年にベッドマットレスの製造を開始以来、約60年間にわたりベッド・マットレスの製造技術・ノウハウを蓄積してきました。生産拠点は愛知県豊川市。1985年に米国シーリー社とライセンス契約・技術援助契約を締結し、米国シェアNo.1ブランドであるシーリーのベッド・マットレスを国内で独占的に製造・販売していります。全国12ヶ所の営業拠点の他、ショールームやショップを全国で展開。快適な寝具の提供を通じて生活者の皆様の健やかな毎日を応援しています。

会社名：株式会社スリープセレクト 本社：東京都港区北青山2丁目13-5 青山サンクレストビル2階

創業：昭和7年8月 設立：昭和33年11月

代表取締役会長：西村 康之 代表取締役社長：西村 秀之

事業内容：住宅用普通ベッド・業務用ベッドの製造販売、家具輸入販売、

家具・インテリア製品の製造販売、その他関連製品の製造販売