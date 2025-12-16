2026年の干支・午（うま）にちなみ、滋賀では“馬”にまつわる歴史・文化・体験を楽しめます。琵琶湖とともに、古くから交通や農耕を支えた馬は、神社や伝統神事、蹄鉄のお守りなど、今も地域の暮らしに息づいています。全国屈指の競走馬育成拠点 JRA栗東トレーニング・センターを擁する栗東市は“馬のまち”として有名で、県内には初心者も楽しめる乗馬体験施設も多数。しあわせを運ぶと言われる午年に、琵琶湖とともに育まれてきた“馬”の魅力に触れる旅へ--滋賀ならではの出会いが、きっと新しい一年を力強く後押ししてくれることでしょう。

初詣・馬の神事をめぐる旅

賀茂神社（近江八幡市）

日本初の国営牧場が置かれたこの地は、1400年以上にわたり馬の行事が続く “馬の聖地” として知られています。新年には「全国 馬・競馬・乗馬 安全祈願大祭」が催され、乗初式も行われます。5月6日の例祭では、日本最古の競馬として伝わる「足伏走馬（あしふせそうめ）」が披露され、全長約400mの馬場を駆け抜ける迫力ある走りが見どころ。また、秋には、全国から乗り手が集い、各流派の流鏑馬や馬上武芸、競馬神事が行われる「馬上武芸奉納祭」も開催され、華やかな奉納行事が繰り広げられます。年間を通じて、ここならではの深い馬文化を体感することができます。

◆御猟野乃杜 賀茂神社

＜所 在 地＞ 滋賀県近江八幡市加茂町1691

＜ア ク セ ス＞

【公共交通機関】 JR琵琶湖線 「近江八幡駅」 より 近江鉄道バス「加茂東」下車、徒歩約15分

【車】名神高速道路「竜王IC」より約15分

＜WEBサイト＞ https://kamo-jinjya.or.jp/

＜電 話 番 号＞ 0748-33-0123

大野神社（栗東市）

JRA栗東トレーニング・センターにも近く、馬との縁が深い神社として信仰を集める大野神社。馬の健康や必勝祈願に訪れる参拝者も多く、祭礼では馬にまつわる行事が行われるなど、地域の伝統文化が今も息づいています。また、アイドルグループの聖地としても知られ、授与品の種類が豊富なのも魅力です。犬・猫のお守りや祈祷も行われており、人と動物に寄り添う神社として親しまれています。午年生まれや馬好きの初詣にも最適なスポットです。

◆こんぜの里 総社 大野神社

＜所 在 地＞ 滋賀県栗東市荒張896番地

＜ア ク セ ス＞

【車】名神高速道路「栗東IC」より約10分または新名神高速道路「草津田上IC」より約15分

＜WEBサイト＞ https://ohnojinja.shiga.jp/

＜電 話 番 号＞ 077-558-0408

苗村神社（蒲生郡竜王町）

竜王町の総社として格式を誇り、馬と深く結びついた祭礼が特徴です。４月19日（４月の第３日曜）に開催される「苗村祭」では、神馬10頭と神輿が行列を組む壮大な渡御が行われます。さらに5月5日の「節句祭」では、武者が騎乗して駆け抜ける流鏑馬神事が奉納され、古式ゆかしい衣装と勇壮な射技が参拝者を魅了します。地域の暮らしと信仰を支えてきた馬文化に触れられる神社で、午年の初詣や馬に関する願掛けに訪れたいスポットです。

◆苗村神社

＜所 在 地＞ 滋賀県蒲生郡竜王町綾戸467

＜ア ク セ ス＞

【公共交通機関】 JR琵琶湖線「近江八幡駅」より 近江鉄道バス「綾戸北」下車 徒歩約2分

【車】 名神高速道路「竜王IC」または「蒲生SIC」より約10分

＜WEBサイト ＞https://namurajinjya.ryuoh.org/

＜電 話 番 号＞ 0748-57-0160

長等神社／馬神神社（大津市）

長等神社境内にある「馬神神社」は、牛馬の守護神として古くから信仰されてきた全国三馬神社の一つです。近年は、競馬関係者や馬の愛好家、午年生まれの参拝者が増え、遠方から訪れる人も多い注目スポット。静かな境内には厳かな空気が漂い、馬との深い結びつきを感じながら参拝できます。競走馬の安全祈願や勝運祈願にも選ばれています。

◆旧縣社 長等神社

＜所 在 地＞ 滋賀県大津市三井寺町4-1

＜ア ク セ ス＞

【公共交通機関】 ・JR琵琶湖線「大津駅」より 徒歩約20分

・京阪電車 石山坂本線「三井寺駅」より 徒歩約11分

【車】 名神高速道路「京都東IC」より約10分

＜WEBサイト＞ http://www.nagarajinja.net

＜電 話 番 号＞ 077-522-4411

多賀大社「古例大祭」（犬上郡多賀町）

多賀大社は、伊邪那岐命（いざなぎのみこと）・伊邪那美命（いざなみのみこと）を祀る古社で、「お多賀さん」として親しまれ、平安時代から多くの朝廷や武士に信仰されてきました。鎌倉時代から続く多賀大社の最重要祭「古例大祭」は、別名「馬まつり」とも呼ばれ、40頭以上の騎馬が参加する日本最大級の行列が特徴です。1月の差定式から始まり、さまざまな神事を経て、４月22日の当日を迎えます。当日は調宮神社（ととのみやじんじゃ）への渡御や河原での「御弊合わせ」、午後の「本渡り」が行われ、五穀豊穣と万民豊楽を祈る荘厳な祭りとして知られています。

◆多賀大社

＜所 在 地＞ 滋賀県犬上郡多賀町多賀604番地

＜ア ク セ ス＞

【公共交通機関】 JR琵琶湖線「彦根駅」より 近江鉄道「多賀大社前駅」下車、徒歩約10分

【車】名神高速道路「彦根IC」より約10分または「湖東三山SIC」より約15分

＜WEBサイト＞ https://www.tagataisya.or.jp/

＜電 話 番 号＞ 0749-48-1101

大荒比古神社「七川祭」（高島市）

湖西最大の馬祭りと呼ばれる「七川祭」は毎年5月4日に開催。的十二基と樽の「奴振り」、流鏑馬、役馬八頭の競馬などが奉納され、馬とともに歩んできた地域の歴史と信仰を体感できます。勇壮な馬の疾走と古式ゆかしい儀式の数々が訪れる人々を魅了します。

◆大荒比古神社

＜所 在 地＞ 滋賀県高島市新旭町安井川844

＜ア ク セ ス＞ 【公共交通機関】JR湖西線「新旭駅」より 徒歩約40分

※祭の日は駐車場がないため、公共交通機関をご利用ください

＜WEBサイト＞ https://takashima-kanko.jp/spot/2018/06/post_81.html

＜電 話 番 号＞ 0740-25-2200

馬と歴史にふれる旅

石馬寺 （東近江市）

聖徳太子の愛馬が石になった伝説に由来する古刹で、1400年の歴史があります。苔むした石段や静かな境内には、平安期の仏像群（国重要文化財）をはじめ数多くの文化財が残り、信仰と歴史の深さを感じられます。聖徳太子直筆と伝わる木額や乗馬像も寺宝として大切にされ、四季折々の風景とともに歴史と信仰の趣を感じられる名所として人気があります。

◆石馬寺

＜所 在 地＞ 滋賀県東近江市五個荘石馬寺町823番地

＜ア ク セ ス＞

【公共交通機関】 JR琵琶湖線「能登川駅」より 近江鉄道バス「石馬寺」下車、徒歩約15分

【車】名神高速道路「八日市IC」より約30分

＜WEBサイト＞ https://ishibaji.jp/

＜電 話 番 号＞ 0748-48-4823

彦根城 馬屋（彦根市）

国重要文化財に指定される全国唯一の城郭の馬屋。Ｌ字形の建物には21の馬立場が並びます。彦根藩では馬術が盛んで、複数の流派が継承されています。馬役（うまやく）と呼ばれる専門役職が馬の管理や調教を担当し、武家文化と馬の関わりを深く知ることができる貴重な建物です。

◆彦根城 馬屋

＜所 在 地＞ 滋賀県彦根市金亀町4-35

＜ア ク セ ス＞【公共交通機関】JR琵琶湖線「彦根駅」より 徒歩約15分

【車】名神高速道路「彦根IC」より10～15分

＜WEBサイト＞ https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kanko_bunka/8/2_1/3/4581.html

＜電 話 番 号＞ 0749-26-5833（彦根市 観光文化戦略部 文化財課）

馬とふれあう・体験する旅

メタセコイアと馬の森 （高島市）

引退競走馬の保護・福祉・観光事業を手掛け、人馬の共生を目指す社会的企業 TCC Japan が運営する観光養老牧場 「メタセコイアと馬の森」 が、滋賀県高島市のメタセコイア並木沿いに誕生しました。2025年4月にグランドオープンした同施設では、馬車や乗馬、ミニチュアホースとのふれあいなどを楽しむことができ、美しい並木道と馬が織りなす風景はフォトスポットとして人気です。併設カフェでは四季折々の景色を眺めながら軽食を楽しめ、ショップでは馬ふん堆肥を使って育てた美味しいお米やトートバッグなどグッズも販売。引退競走馬のセカンドキャリアの場として、地域や観光とつながる新しい癒しのスポットとなっています。

◆メタセコイアと馬の森

＜所 在 地＞ 滋賀県高島市マキノ町寺久保833-1

＜ア ク セ ス

【公共交通機関】 JR湖西線「マキノ駅」より 市バスマキノ高原線「マキノピックランド」下車すぐ

【車】名神高速道路「京都東IC」から約90分または北陸自動車道「木之本IC」から約30分

＜WEBサイト＞ https://tcc-japan.com/deposit/detail/?id=57

＜Instagram＞@tcc_metasequoia_horse_forest

＜電 話 番 号＞ 0740-20-9060

御猟野乃杜牧場（近江八幡市）

「日本在来馬」とは、日本の国土と歴史の中で独自に育まれてきた馬の品種で、木曽馬や北海道和種など8種が知られていますが、いずれも個体数が少なく存続の危機に直面しています。賀茂神社（※1で紹介）の歴史ある馬場を拠点とする牧場では、日本在来馬の生産・馴致・調教を行いながら、その価値を未来へつなぐ保全活動に取り組んでいます。また、和式馬術の研究と実践、古式騎乗の奉納、各地の神事への参加などを通して、日本固有の馬文化を伝えています。牧場では、こうした文化を身近に感じていただける予約制の乗馬体験も用意しており、ひき馬体験、流鏑馬体験、さらに乗馬経験者向けの琵琶湖外乗などを通じて、日本在来馬とともに歩む特別な時間を楽しんでいただけます。

古くから馬と深い関わりを持つ御猟野の地に広がる風景の中で、日本の馬文化の世界に触れていただける場所です。

◆日本の馬 御猟野乃杜牧場

＜所 在 地＞ 滋賀県近江八幡市加茂町1780

＜ア ク セ ス＞

【公共交通機関】 JR琵琶湖線「近江八幡駅」 より 近江鉄道バス「加茂東」下車、徒歩約8分

【車】名神高速道路「竜王IC」より約15分

＜WEBサイト＞http://kansai.me/mikarinobokujo/

＜電 話 番 号＞ 0748-43-0410

ＢＩＧ ＢＲＥＡＴＨ ふれあいパーク（米原市）

伊吹山麓の複合施設。ポニーへの餌やりやお散歩体験など、子どもでも安全に楽しめるメニューが揃っています。自然の中で馬とふれあえる「初めての馬体験」に最適。※対象は3歳～、体重25kgまで。

◆ＢＩＧ ＢＲＥＡＴＨ

＜所 在 地＞ 滋賀県米原市大野木1777

＜ア ク セ ス＞【公共交通機関】JR東海道線「近江長岡駅」より 徒歩約30分、または車で約5分

【車】北陸自動車道「米原IC」より約25分

＜WEBサイト＞ https://bigbreath.jp/activity/

＜Instagram＞ ＠big_breath_insta

＜電 話 番 号＞ 0749-56-0695

ローザンベリー多和田（米原市）

ローザンベリー多和田は、約１万３千㎡のイングリッシュガーデンや体験施設が広がる自然豊かな観光スポットです。「わくわくファーム」では、ポニーや、スイス原産で「世界一可愛いヒツジ」と称されるヴァレー・ブラックノーズ・シープなど、個性豊かな動物たちとふれあえます。平日にはポニーへのエサやり体験があり、土日祝には子ども向けの引き馬乗馬体験（３歳～小学６年生・体重40kg以下）も提供。

さらに、メリー畑での無農薬野菜の収穫体験も人気で、収穫した野菜を使った手ぶらBBQも楽しめます。家族みんなでガーデンと動物、食を満喫できる癒しの観光庭園です。

◆ローザンベリー多和田

＜所 在 地＞ 滋賀県米原市多和田605-10

＜ア ク セ ス＞

【公共交通機関】JR琵琶湖線「米原駅」より湖国バス「ローザンベリー多和田」下車、またはタクシーで約15分

【車】北陸自動車道「米原IC」より約15分

＜WEBサイト＞ https://www.rb-tawada.com/

＜Instagram＞ @rosa_and_berry_tawada

＜電 話 番 号＞ 0749-54-2323

Ｍ＆Ｓ乗馬クラブ（東近江市）

小学３年生以上を対象とした乗馬クラブで、馬とのコミュニケーションを大切にしながら、体験乗馬から本格的なスポーツとしての乗馬まで幅広く対応しています。JR能登川駅からは送迎サービスもありアクセスも便利。旅先でのちょっとした体験から「もっと続けたい」と思った方には、同クラブの会員コースへのステップアップも可能です。また、全国展開する乗馬クラブと提携しているため、ご自宅に近い施設で継続してレッスンを受けることもでき、乗馬を長く楽しむ環境も整っています。

◆Ｍ＆Ｓ乗馬クラブ

＜所 在 地＞ 滋賀県東近江市建部下野町16-1

＜ア ク セ ス＞【公共交通機関】JR琵琶湖線「能登川駅」から無料送迎（要予約）あり

【車】名神高速道路「八日市IC」より約10分

＜WEBサイト＞ http://www.rcmands.com/

＜電 話 番 号＞ 0748-25-5940

新年を後押しする“馬のしるし”

磨いた蹄鉄の「お守り」

JRA栗東トレーニング・センターの競走馬が実際に着用していた蹄鉄を磨き上げて作られる縁起物。馬蹄の形には“幸運を受け止める”意味があり、ヨーロッパでは魔除けとして親しまれてきました。また、馬は人を踏まないと言われることから交通安全のお守りとしても人気があり、午年の記念や贈り物としても喜ばれるアイテムです。「社会福祉法人パレット・ミル」ホームページで販売中。1,100円（税込）

＜WEBサイト＞

社会福祉法人パレット・ミル https://palletmill.jp/pages/16/#page-content

